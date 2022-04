Will Smith pofonja helyett felrobbantott ukrán gyerekekről kellene szólniuk a híreknek

A Bad Boys- és a Transformers-filmek rendezője, Michael Bay nem szeretne foglalkozni az Oscar-gálán hatalmas visszhangot keltő pofonnal, ugyanis szerinte az orosz–ukrán konfliktus sokkal fontosabb téma most, így a közösségnek is ezzel kéne foglalkoznia, nem pedig a színésszel.

Mint arról az Index is beszámolt, a 94. Oscar-gálán Will Smith egy feleségét célzó, ízléstelen poén miatt felpofozta a humorista Chris Rockot, ami miatt az amerikai filmakadémiai tagságáról is lemondott végül. Az eset kapcsán a sztárvilág legkülönbözőbb szereplői fejtették ki véleményüket, most pedig a színész főszereplésével forgatott Bad Boys-filmek producere, Michael Bay is elmondta a véleményét.

Az eset után rengetegen üzentek nekem, hogy láttam-e a pofont. Engem nem igazán érdekel az eset. Hollywood szerintem túlságosan is elmerült a témában. Dolgoztam vele, és tudom jól, hogy ő nem ilyen srác. Sosem láttam még, hogy így elvesztette volna a hidegvérét. Először én is azt hittem, hogy ez egy megrendezett dolog, mert láttam a mosolyát. Azonban úgy gondolom, hogy ez egy pofon volt, nem egy ütés

– mondta a Yahoo Entertainmentnek a producer.

A filmes szakember szerint azért sem helyes most ezen az ügyön lovagolni, mert a világban háború dúl, amire sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania a médiának, mint a pofozkodó Will Smithre.

Ukrajnában ebben a pillanatban is gyerekeket bombáznak és robbantanak fel. Erről kellene most szólnia mindennek, nem pedig arról a pofonról. Nem érdekel, mit csinált Will Smith

– mondta Bay.

(Borítókép: Michael Bay részt vesz az Ambulance premierjén az Academy of Motion Pictures-ben 2022. április 4-én Los Angelesben. Fotó: David Livingston / FilmMagic / Getty Images)