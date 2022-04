Ma hetvenéves a betonarcú akcióhős, Steven Seagal

A sokoldalúság megtestesítője, Steven Seagal tényleg rendkívül sok mindenbe fogott már élete során, azonban talán azt kevesen tudják, hogy a filmvásznon híressé vált színész sosem készült erre a pályára, a véletlennek köszönhető, hogy a kamerák előtt kötött ki. A japán harcművészetek mestere rendezőként, zenészként, dalszerzőként, sőt sheriffként is megállja a helyét, így tényleg kevés olyan dolgot találni, amiben ne mozogna otthonosan a modernkori polihisztorként is emlegetett filmsztár. Az elmúlt években sokak szerint komoly foltot ejtett hírnevére, hogy nyíltan olyan politikai vezetőkkel barátkozott mint az orosz Vlagyimir Putyin és a fehérorosz Aljakszandr Lukasenka, akiktől azonban az orosz–ukrán konfliktus kegyetlenségei miatt még ő maga is elhatárolódott.

Gyorslábú mosogatófiúból harcművész

Steven Seagal a Michigan állambeli Lansingben látta meg a napvilágot 1952. április 10-én. Édesanyja ír-mongol származású műtőorvos, míg édesapja orosz zsidó családból származó matematikatanár volt, így már gyerekkorában különböző kultúrák sajátosságit szívhatta magába.

Hétéves korában a család Fullertonba költözött, itt ismerkedett meg az életét nagyban meghatározó harcművészetekkel is. A középiskolás évek alatt egy étteremben mosogatóként dolgozott, ekkor figyelt fel rá az egyik japán szakács, aki szerint Seagal rendkívül hosszú és gyors lábakkal volt megáldva, ezért karatét kezdett neki munkaidőn kívül oktatni – számol be a korai évekről a Celeb True.

1964-ben már az aikido alapjait is elsajátította, amelyben hamarosan mesterré képezte magát, ugyanis későbbi feleségével, Miyako Fijutanival Japánba utazott, majd úgy döntött, ott telepedik le. A rossz nyelvek szerint csak amiatt költözött a szigetországba, hogy elkerülje a besorozást a hadseregbe, amely abban az időben a vietnámi háborút vívta éppen, ám Seagal ezt mindig is tagadta. Aikidotudását a helyi mestereknek köszönhetően hamarosan igen magas szintre fejlesztette, 7. danos Shihan, azaz főoktató lett, nem sokkal később pedig saját dódzsóját, edzőtermét is megnyitotta, első külföldiként az országban.





Berúgta Hollywood kapuját

Ugyan fiatalkorában álmodni sem mert arról, hogy egyszer színészi pályára lép, 1982-ben mégis belekóstolhatott a filmes világba, amikor is felkérték A hadüzenet című film harcművészeti koordinátorának. 1983-ban visszaköltözött az Egyesült Államokba, Hollywoodban pedig dódzsót nyitott, így a filmszakma látókörében maradt. Még abban az évben a Soha ne mondd, hogy soha című filmben kapott ismét koordinátori megbízást, első szerepére azonban még öt évet kellett várnia. 1988-ban jött az áttörés, amikor is a Nico című film főszerepére szerződtették, amelynek egyben producere is volt az ekkor már 36 esztendős Seagal, akinek filmes karrierje ezt követően kilőtt.

A filmben nyújtott alakításával olyannyira felhívta magára a figyelmet, hogy a nyolcvanas évek végétől kezdve sorra érkeztek az akciófilmes felkérések, 1990-ben az Ölve vagy halva és a Halálra jelölve című filmekkel pedig már az egész szakma elismerését kivívta. Ezt követően a kilencvenes évek elején olyan alkotásokat rendezett és vállalta azok főszerepét, mint az Úszó erőd, vagy a Száguldó erőd című, mára már klasszikussá vált alkotások.

Zenészként is ütős

Ugyan nem ütőshangszeren játszik, a harcművészetek és a színészet mellett a zenei tudása sem elhanyagolható Seagalnak. Folyamatos filmes munkái mellett 2005-ben adta ki debütáló albumát a főként bluest játszó gitáros, a Songs from the Crystal Cave névre keresztelt albumról pedig több dala is felcsendült a szintén az abban az évben megjelent Szemben a Nappal című filmjében. Ezt követően még egy szólóalbumot adott ki, azonban filmjeinek megzenésítéseiben – produceri, színészi, forgatókönyvírói feladatai mellett – rendszeresen részt vesz. A tényleg rendkívül sokszínű színészt így talán érthető, hogy sokan a mai napig korunk polihisztorának tartják, hiszen tényleg meglehetősen sok dologban tette már le névjegyét.

Tehetséges, de tahó?

Steven Seagal tehetsége ugyan valóban elvitathatatlan, az évek során több botrány is csorbította hírnevét, kijelentéseivel és tetteivel rendre borzolja a közvéleményt. A bűnlajstroma valóban elég hosszú, volt, hogy fizikailag jóval gyengébb kollégáját bántalmazta, fegyverrel hencegett, csalásba vagy éppen szexuális erőszak gyanújába keveredett, de sokak szemében érthetően komoly tüske az is, hogy rendkívül jó cimborája a fegyveres konfliktust kirobbantó Vlagyimir Putyinnak.

Az talán vitathatatlan, hogy a Tűzparancs című film az egyik legjobb alkotás, amiben Steven Seagal keze benne volt, azonban a forgatás nem zajlott annyira zökkenőmentesen, mint ahogyan azt a nézők a képernyőkön láthatták. A színész ugyanis már a forgatás elején a stáb tudtára adta, hogy itt ő a főnök, és amit ő mond, annak bizony úgy is kell lennie. Igen ám, de a fölényeskedő bejelentést nem mindenki bírta ki röhögés nélkül, a mindössze 169 centiméter magas John Leguizamo meglehetősen viccesnek találta Seagal királykodását. Nem sokáig nevethetett azonban, ugyanis a színész állítólag azonnal nekiesett, könyökkel a mellkasába vágott és a falhoz szorította kollégáját. Az eset már elképzelve is meglehetősen abszurd, ugyanis a két férfi nem igazán egy súlycsoport, elég csak belegondolni, hogy Seagal 193 centiméter magas...



Nem ez volt az egyetlen eset, amikor hatalmával hencegett és élt vissza a színész. Julianna Margulies még 23 éves korában egy meghallgatásra érkezett Seagalhoz, a találkozás azonban már az első perctől kezdve rendkívül kínos volt a színésznő számára. A casting ugyanis egy hotelszobában volt, ahol csak az akciósztár volt jelen. Amennyiben ez nem okozna még kételyeket egy fiatal nő fejében, amint leült a kanapéra, Margulies valami keményet érzett maga alatt – mint kiderült, Seagal a töltött fegyverét hagyta véletlenül ott. A pisztoly teljesen a frászt hozta a gyanútlan vendégre, azonban Seagal még ezt is tudta fokozni, tenyérjóslást ajánlott a halálra rémült színésznőnek, hogy ezzel közelebb kerülhessen hozzá. Margulies végül ügyesen kibújt a kényelmetlen szituációból, azonban az eset mély nyomot hagyott benne. Érdekesség, hogy a szerep végül az övé lett, azonban a Törvényre törve forgatásán már gondosan ügyelt arra, hogy ne maradjon kettesben a kellemetlenül nyomuló kollégával.

A munkatársak mellett a hatóságokkal sem ápolt mindig jó viszonyt a harcművész színész, aki 2017-ben egészen véletlenül elfelejtette jelezni a tőzsdefelügyelet felé, hogy egy kriptovaluta-reklámban való részvételéért cserébe negyedmillió dollárnyi készpénzt és háromnegyed millió dollárt érő kriptovalutát kapott cserébe. Végül ha olcsón nem is, de sikerült megúsznia az ügyet, peren kívüli egyezség során 314 ezer dolláros büntetést fizetett ki.

A reklámszereplés ugyan nem volt az, de az erősnek tartott, nagy hatalmú politikusokkal igencsak kifizetődő jóban lenni. Legalábbis ez is egy magyarázat lehet arra, hogy Seagal miért ápol rendkívül közeli, baráti viszonyt Oroszország első emberével, Vlagyimir Putyinnal, vagy a hazájában szintén leginkább autoriter berendezkedésre hajazó rendszert kiépítő fehérorosz államfővel, Aljakszandr Lukasenkával. A 2014 után elcsatolt ukrán területek kapcsán is Putyin mellé állt, ami miatt évekre még Ukrajnából is kitiltották. A két harcművész a közös hobbi miatt érthetően egymásra talált, viszonyuk pedig olyannyira közeli lett, hogy a színész 2016-ban orosz állampolgár lett, Vlagyimir Putyin pedig személyesen egy orosz útlevéllel lepte meg a jóbarátot. Ugyan Seagal évek óta előszeretettel jelenik meg a Kreml különböző felvonulásain, a jelenleg is zajló orosz–ukrán konfliktus kapcsán némi gondolkodást követően nem állt ki barátja mellett, és ő maga is elítélte a fegyveres konfliktust, mielőbbi békekötést sürgetett, hiszen elmondása szerint mindkét országban vannak barátai.

A politikusokkal való barátkozás azonban még így sem a legkomolyabb csorba Seagal karrierjében, ugyanis a színészt több korábbi kolleganője is szexuális zaklatással vagy erőszakkal vádolta meg – írta meg a Rolling Stone.

A vádak szerint egy 18 éves statisztalányt, Regina Simonst a Lángoló jég forgatásán a hotelszobájába csábította, majd szexuális aktusra kényszerítette a színész, azonban még így sem ő volt a legfiatalabb Seagal feltételezett áldozatai között. Az esetkor mindössze 17 éves Faviola Davis azzal vádolja az akcióhőst, hogy meghívta a szobájába, hogy ott egy jelentet gyakoroljanak, amikor pedig ő nem szerette volna a romantikus részeket átvenni, a színész erőszakosan megcsókolta és végigtaperolta őt. A harmadik ismert esetnél az áldozatnak ugyan sikerült elmenekülnie, de az érintett Portia De Rossi is arról számolt be, hogy a szobájába csábította a színész, majd a jó kapcsolatukra hivatkozva akarata ellenére elkezdte vetkőztetni.





(Borítókép: Steven Seagal 2019. június 7-én. Fotó: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images)