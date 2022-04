Kanada kormányfőjének anyjával is összejött a ma 85 éves Jack Nicholson

A színész Hollywood egyik legnépszerűbb szereplője, azonban a filmvásznon nyújtott elképesztő alakításai mellett több dologgal is kitűnik a Los Angeles-i elitből. A ma 85. születésnapját ünneplő színészről kevesen tudják, hogy igazi műgyűjtő, a női nem legnagyobb rajongója, és autóval sosem szabad bevágni elé, mert a szélvédőnk bánhatja.

Jack Nicholson nevét talán senkinek sem kell bemutatni a filmrajongók körében. A már visszavonult színész-rendező ötven évet töltött a filmiparban. A nevéhez olyan megkerülhetetlen hollywoodi alkotások kapcsolódnak, mint a Lesz ez még így se!, a Száll a kakukk fészkére, az Egy becsületbeli ügy vagy az ikonikus Ragyogás című alkotás.

Filmjeivel örökre beírta magát a szakma történelemkönyvének aranyoldalaira. A karrierje során három Oscar-díjat nyert nagysága előtt pedig Los Angeles is meghajolt, a Hírességek Sétányán csillag őrzi a ma 85 éves Jack Nicholson nevét.

Nem szerette az iskolát, inkább színésznek állt

A színész 1937. április 22-én John Joseph néven New Yorkban látta meg a napvilágot, ír és német származású édesanyja 1936-ban házasodott össze a korábban már nős olasz bevándorló show-man Donald Furcillóval. Vér szerinti édesapját azonban Nicholson sosem ismerhette meg, mivel ő már a színész születését megelőzően elhagyta gyermeke édesanyját.

Négy évvel születését követően édesanyja újra megházasodott, hozzáment John Joseph Nicholsonhoz – Jack a vezetéknevét tőle kapta. A fiatal Nicholsonnak szülei folyamatos unszolása ellenére a tanulás nem volt az erőssége, a középiskolában már szinte be sem járt az órákra, érdemjegyei gyengék voltak, egyedül az iskolai színielőadások kötötték le.

Az erős érdeklődés miatt 17 esztendősen úgy döntött, a tanulmányok folytatása helyett a saját lábára áll, és a filmiparban próbál szerencsét. Sosem tanult színészetet, korábban pedig eszébe sem jutott, hogy ebből egyszer majd megélhet, de erre hamar sikerült rácáfolnia a később három Oscart is elhódító Nicholsonnak.

Pedig nem indult egyszerűen a filmes karrierje sem. Kezdetben az MGM képregényosztályán dolgozott mint kifutófiú, mellette pedig színészi szerepeket vállalt egy kisebb társulatnál. Ekkor figyeltek fel rá, és már kisebb televíziós szerepeket is kapott. A sorozatokat követően aztán 1958-ban jött az áttörés, amikor felkérték a kis költségvetésű Nyafogó gyilkos című film főszerepére, amelyben egy paranoiás embert alakított. Nem is akárhogyan, a szerepet olyan jól hozta, hogy a rendező a következő filmjére is felkérte Nicholsont.

Mellékszereppel hívta fel magára a figyelmet

Az 1960-as évek elején több kis filmben kapott lehetőséget, egészen 1969-ig, amikor is megkapta a Szelíd motorosok egyik mellékszerepét – innentől kezdve pedig egész Hollywood megismerhette a nevét. A filmet ugyanis jelölték a Cannes-i Filmfesztiválra. Nicholson alakítását is elismerték, az akadémia Oscar-díjra jelölte a legjobb mellékszereplő kategóriájában.

Bár az elismerést akkor még nem sikerült elhódítania, a munkák innentől kezdve megállás nélkül záporoztak a fiatal színészhez. 1973-ban nyerte el első komoly díját, akkor Az utolsó szolgálat című filmben nyújtott alakításáért a Cannes-i Filmfesztiválon hódította el a legjobb férfi szereplőnek járó elismerést. Az Oscar-díjra sem kellett már sokáig várnia, 1975-ben a Száll a kakukk fészkére című alkotás főszerepéért jutalmazta meg élete első aranyszobrocskájával az akadémia.

Egy kisebb pihenőt követően aztán még komolyabb sikerek jöttek az akkoriban meglehetősen kapós színész életében. 1980-ban a Ragyogás című alkotással sikerült végleg megvetnie a lábát Hollywood legnagyobbjai között, a filmet követően pedig sikert sikerre halmozott: 1983-ban megkapta második Oscar-díját a Becéző szavak című filmért, majd 1997-ben ismét szoborral jutalmazta az akadémia a Lesz ez még így se! vígjátékban nyújtott alakításáért.

A filmrajongók nagy bánatára a színész 2013-ban memóriaproblémái miatt úgy döntött, visszavonul, hiszen már a szövegek megtanulása is problémát jelent számára.

Nem csak a szerepei tették jellegzetes figurává

Sokan nem tudják, de Jack Nicholson sokáig élte a playboyok nagyvilági, szabadelvű életét, fiatalkorában csillapíthatatlan szexuális vágyáról pletykáltak Hollywoodban, az évek során több hírességgel is összeboronálták. A korral maga is egyre inkább megkomolyodó színész-rendező a korábbi életmódját ugyan békésebb, nyugdíjas életre cserélte, még mindig van mit a tejbe aprítania: vagyona megközelítőleg 400 millió dollárra (136 milliárd forintra) rúg.

Bár szinte az egész életét rivaldafényben töltötte, mégis újra és újra felbukkannak hihetetlennek tűnő történetek róla.

Marlon Brando házát leromboltatta

Bár a színészvilágban Nicholson több jóbarátra is szert tett, kevés kollégájára nézett annyira fel, mint a legendás Marlon Brandóra. A két színész hosszú évekig egymás szomszédságában lakott, aminek csak Brando 2005-ben bekövetkezett halála vetett véget.

Az üresen maradt szomszéd házára azonnal le is csapott Nicholson, állítólag közel 5 millió dollárt (1,7 milliárd forint) fizetett a volt jóbarát birtokáért, amelyet azonban nem tartogatott sokáig: a házat porig romboltatta, az épület helyére pedig frangipáni virágokat ültettetett, mivel Brandót sokan Frangipáninak becézték – írja a Work and Money.

Elképesztő műgyűjtemény birtokosa

Szakmája révén nem áll messze tőle a többi művészet sem, így az sem lehet nagy meglepetés, hogy mivel meg is teheti, a színész elképesztő műgyűjteményt halmozott fel otthonában. Privát galériájában olyan világhírű művészek alkotásai találhatók meg, mint Picasso, Matisse, Modigliani, Magritte, Bouguereau, Botero és Rodin. Az alkotások ehhez mérten elképesztő értékkel is bírnak: egy 2015-ös jelentés szerint a háromszoros Oscar-díjas színész az ötödik helyet foglalja el Hollywood legnagyobb műgyűjtőinek listáján a maga 100 millió dollárt (34,2 milliárd forintot) érő gyűjteményével.

Meztelenül bolyong otthonában

Abban, hogy otthon a négy fal között mindenki a lehető legkényelmesebb módon szeret felöltözni, talán nincs vita, sőt még abban sem, hogy mindenkitől elzárva jólesik akár ruha nélkül is ellébecolni a házban. Jack Nicholson is hasonlóan gondolkodhat, ugyanis egy korábbi interjúban a Rolling Stone magazin újságírója arról számolt be, hogy a színész hosszú hónapokig meztelenül fogadott mindenkit az otthonában, mindezt úgy, hogy eközben a lánya is ki-be járt az épületbe.

A színészről önéletrajzi könyvet író Patrick McGilligan szerint Nicholson amiatt választotta a meztelenséget, hogy egy közelgő filmes szexjelenet esetén már ne érezze magát kellemetlenül és zavarban. A postás mindig kétszer csenget című film forgatásán olyannyira rá volt feszülve a szerepére, hogy 45 percig próbált erekciót elérni, hogy a film egyik jelenetét még abszurdabbá varázsolja, azonban annyira szorongott, hogy végül ez nem jött neki össze. Az alkotásban egyébként végül alig volt meztelenkedés, Nicholson pedig mindössze pár képkocka erejéig látszik ruha nélkül a filmen.

Könnyen elborul az agya

Ahogyan egyes szerepeiben, úgy a való életben is meglehetősen könnyen felkapja a vizet a színész, akinek karrierje során ebből többször is gondja adódott. 1994-ben éppen golfozni indult, amikor egy másik autós véletlenül elé vágott. Az ettől teljesen bepipult Nicholson nem gondolkodott sokat: a kocsijában lévő golfütővel betörte a vétkes sofőr szélvédőjét. Az ügy természetesen nem maradt következmények nélkül, a színész egy peren kívüli egyezség során 500 ezer dollárt fizetett az esettől vélhetően halálra rémült sofőrnek.

Nem ez volt azonban az egyetlen, amikor elborult Jack Nicholson agya. Még a színészi pályája beindulását megelőzően egy étteremben dolgozott, ahol egy esetben sikerült a kelleténél vastagabb palacsintát kiadnia egy vendégnek, aki persze azonnal reklamálni kezdett. Persze nem kellett félteni a palacsinta készítőjét sem, aki feldühödve szétütötte a palacsintákat, majd indulatosan közölte a reklamáló vendéggel, hogy ha valami nem tetszik, csinálja meg maga az ételét – mesélte Nicholson a The Sunnak.

Kanada miniszterelnökének anyjával is összejött

A színész mindig is falta az életet, ehhez mérten talán nem meglepő, hogy mindössze egyszer adta házasságra a fejét, a színésznő Sandra Knighttal kötötte össze az életét. Az együttélés azonban nem tartott sokáig, a pár mindössze hat évig bírta ki egymás mellett. A kapcsolatból egy lányuk született. A színész azonban nem bánta, hogy újra szabad lett, ezután csak úgy falta a nőket. Ezt támasztja alá az is, hogy Cher korábban azt nyilatkozta róla, hogy nála talán senki sem szereti jobban a nőket ezen a világon, a korábbi playboymodell Karen Mayo-Chandler pedig azt mondta: egy igazi szexgép, aki előszeretettel használt bilincset, köteleket az együttlétei során, amelyekről polaroid képeket is készített.

A neves szeretőkből sem volt hiány Nicholson életében: Lara Flynn Boyle, Michelle Phillips, Anjelica Huston, Melanie Griffith és a jelenlegi kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau édesanyja, Margaret Trudeau is felkerült a listájára. A színész emellett a Playboy-alapító Hugh Hefnerrel is barátkozott, így állandó vendége volt az orgiáiról elhíresült villának is.

Nem hisz Istenben

Míg a legtöbben különböző vallások vagy eszmék hívei, Jack Nicholson nem állt be a sorba, ami talán az életstílusán is erősen érződik.

Nem hiszek Istenben, és mindig irigyléssel figyelem, amikor látom, hogy valakiben ez mennyire mélyen megvan. Úgy látom, hogy ez egy megnyugtató élmény és állapot lehet

– nyilatkozta még a kilencvenes években a Vanity Fairnek adott interjújában a színész.

(Borítókép: Jack Nicholson. Fotó: Jun Sato / WireImage / Getty Images Hungary)