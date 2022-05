Sérülten lépett fel, majd elviccelte a drogbotrányt az Eurovízió tavalyi győztese

Mióta 2021-ben megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált, a Måneskin zenekar karrierjének alakulása valóban mesébe illő. Bár akkor valószínűleg nagyon nehezen élték meg, hogy a győzelmük után drogozással gyanúsították meg őket, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egész világ megismerje a nevüket. Azóta, mintha csak szárnyakat növesztettek volna, a lemezeladásaik és a streamjeik az egekben járnak, és csak úgy kapkodnak utánuk a koncertszervezők. A zenészek már a Saturday Night Live stúdiójában is megjelentek, áprilisban pedig színpadra álltak a Coachella Fesztiválon, a napokban pedig kiderült, hogy az elmúlt 25 év egyik legsikeresebb dalszerző-producerével készítenek lemezt.

Max Martinnal néhány hónappal ezelőtt kezdett dolgozni a csapat, az együttműködésük első gyümölcse a Supermodel című szám, amit szombat este a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében hallhatott először élőben a közönség. A Måneskin a tavalyi év győzteseként kapott meghívást a show-ra, amit annak ellenére sem mondtak le, hogy a banda énekese, Damiano David a napokban csúnya sérülést szenvedett. Ez a közösségi oldalaira feltöltött tartalmakból derült ki, sőt az Insta-sztorijában az énekes azt is megmutatta, hogy Torinóba is a járást segítő eszközzel érkezett.

Ez a hozzáállás egyébként több nagy világsztárra is jellemző: A Guns N' Roses énekese, Axl Rose 2016-ban gipszben indította a zenekar újraegyesülésével szervezett turnét, és történetesen azon a trónon foglalt helyet a színpadon, amit Dave Grohl is használt, miután 2015-ben a Foo Fighters svédországi koncertjén lábát törte a színpadon. Hasonló dolog történt a Linkin Park néhai frontemberével is, ráadásul kétszer: 2007-ben Ausztráliában koncertezett a zenekar, amikor a show alatt egy ugrás közben eltörte a csuklóját az énekes, majd 2015-ben Indianapolisban közvetlenül a fellépésük előtt a bokáját sikerült eltörnie. Chester Bennington mindkét koncertet sérülten csinálta végig, ahogy Dave Grohl sem hagyta cserben a balesete miatt a közönségét.

Damiano mankó nélkül vitte végig a show-t

Hogy pontosan mi történt Damiano David lábával, arról a fellépésük előtt a BBC-nek adott interjújukban beszélt a frontember, miután annak ismeretében, hogy már az előző napi próbákat is kénytelen volt kihagyni a baleset miatt, a csatorna riportere rákérdezett.

Klipforgatás alatt sérült meg a bokám, amit egyébként még mindig nem vizsgáltattunk meg, így nem tudjuk, pontosan mi lehet vele, de ma már határozottan jobban érzem magam, és sokkal kevesebb fájdalmam van, csak hát nem tudom jól mozgatni. A mankót nem fogom használni, majd csoszogok egy kicsit, de már a legrosszabb helyzetekben is felléptem, szóval ez nem befolyásolja az előadásunkat

– nyugtatott meg mindenkit az énekes, aki valóban segédeszköz nélkül állt színpadra, egy hosszú, bő szárú nadrágba rejtve a sérült lábát, amit érthetetlen módon így is magassarkú cipőbe bújtattak.

A bő viselet ellenére sem lehetett nem észrevenni, hogy az éneklés, majd az azt követő rövid interjú alatt is erős fájdalmakkal küzdött a frontember, a humorérzékét viszont még ebben a helyzetben sem veszítette el. Amikor a műsorvezető, Alessandro Cattelan rákérdezett, hogy mit tanácsolna az eredményhirdetésre váró finalistáknak, két dolgot emelt ki: először is, hogy érezzék jól magukat, másodszor pedig – utalva a tavalyi botrányra, amikor alaptalanul azzal vádolták meg, hogy drogozott az eredményvárón – viccesen odavágta, hogy

NE menjetek TÚL KÖZEL AZ ASZTALHOZ. Ezt ne csináljátok!

A rövid beszélgetésből az is kiderült, hogy a Måneskin újabb fontos együttműködés részese lett: az Elvis című életrajzi film egyik betétdalán is dolgoztak a zenészek. A Walter Earl Brown által jegyzett If I Can Dream című dal feldolgozásáról van szó, amelyből a műsorvezető kérésére adtak is egy kis ízelítőt az olasz rockerek. Nem sokkal azután, hogy ezt a dolgot sikerült így megszellőztetni, fel is került a YouTube-ra egy olyan filmelőzetes, amelyben már kommunikálják, hogy a Måneskin adja elő az említett dalt.

(Borítókép: Måneskin a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjén. Fotó: Jens Battner/picture alliance via Getty Images)