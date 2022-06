A 69-es szám a mai napig nyerő Hollywoodban

Bizonyos embereken sokkal kevésbé látszódik meg az idő múlása, mint másokon, azonban a hollywoodi hírességek között jócskán akadnak olyanok – például az 1969-es osztály tagjai között –, akik ötven felett is egyaránt meglehetősen jó formának örvendhetnek és jól is érzik magukat a bőrükben. De mi a közös bennük?

A legtöbb ember igencsak tart az öregedéstől és annak hatásaitól, vannak, akik már a harmincas éveikre fordulva is pánikolnak az idő múlása miatt, de akadnak olyanok is, akik negyven vagy ötven év felett érik el azt a kort, amikor igazán kirobbanó formában, jól érzik magukat.

A hollywoodi sztárok között sincsen ez másképpen, ahol temérdek olyan színészt és színésznőt lehet felmutatni, akik még ötvenen túl is igazán jó egészségnek és fantasztikus megjelenésnek örvendhetnek, elég csak Jennifer Lopezre vagy Jennifer Anistonra gondolni.

Egy új kutatásban a megkérdezett ötven év felettiek körülbelül fele igazán jól érzi magát a bőrében, sőt úgy érzik, pontosan 53 éves korukban érték el a legszexibb és legboldogabb énjüket. A megkérdezettek közül tízből négyen (41 százalékuk) azt állítják, hogy megjelenésüket illetően soha nem voltak még ilyen magabiztosak és elégedettek, csaknem egyötödük (18 százalékuk) szerint pedig maga a randizás és párkeresés is sokkal izgalmasabb és pikánsabb ebben a korban, mint bármikor korábban – számol be a kutatás eredményeiről a The Sun cikke.

A nagy ő megtalálása ugyan mindig stresszes, a vizsgált korosztály tagjai szerint most már végre tudják, hogy pontosan mit akarnak és mit várnak el egy kapcsolattól és másoktól, így emiatt már sokkal kevésbé aggódnak ezeken a problémákon, mint fiatalabb korukban. A megkérdezettek közel harmada (31 százaléka) szerint ugyanis az csak egy mítosz, hogy ebben a korban már sokkal unalmasabbá válik a nemi életük, 29 százalékuk pedig úgy véli, meglehetősen elavult és pontatlan kijelentés az, hogy 50 felett már csak kevesen hódolnak az egyéjszakás kalandoknak a kortársaik közül.

A pontosan ennek a korosztálynak megálmodott Ourtime nevű társkereső oldal munkatársa szerint meglehetősen téves állítás az is, hogy ebben a korban már a legtöbben lemondtak az egyéjszakás kalandok örömeiről vagy az igazi megtalálásáról, hiszen ezek a platformok a fiatalok mellett az idősebb korosztály körében is rendkívül népszerűek.

Minél idősebb leszel, annál jobban magabiztosabb leszel, és megérted, mit akarsz

– nyilatkozta Rachel Peru a The Sunnak.

Az 1969-ben születettek között Hollywoodban is jócskán fellelhetők olyan népszerű színészek és színésznők, akik 53 évesen érzik és érték el igazán azt az állapotot, amelyre mindig is vágytak. De kik ők, és mivel tartják magukat formában?

Jennifer Lopez

A Puerto Ricó-i énekes-színésznő ugyan fiatalabb korában is igazi szexszimbólumnak számított, amely az évek során nemhogy elkopott, 50 felett még komolyabb népszerűségnek örvend, részben szépsége miatt. Az énekesnő, amikor átlépte az ötödik x-et, úgy nyilatkozott, még sohasem érezte magát ilyen jól a saját bőrében.

Szexinek, fiatalosnak és csinosnak érzem most magam

– mondta akkor Lopez, aki hozzátette, a fiatalkori képeit elnézve úgy érzi, sokkal jobban néz ki, mint a húszas éveiben.

Meg is dolgozik ezért, ugyanis a jövő hónapban már az 53. születésnapját ünneplő JLO az edzés és a testmozgások szerelmese, napi rutinjához hozzátartoznak a súlyzós edzések, amelyeket heti több alkalommal meg is ejt, ha éppen belefér a programjába. Emellett kerüli a kávét és az alkoholt is és odafigyel a kellő pihenőidő beiktatására is, naponta 8-10 órát alszik.

Jennifer Aniston

Ugyan az amerikai színésznőt, Jennifer Anistont sokan megvádolták már azzal, hogy csak a plasztikai műtéteknek és a különböző szépészeti beavatkozásoknak köszönheti remek formáját, azonban állítása szerint mindezt különleges diétájának és szokásainak köszönheti. Az 53 éves színésznő napi egy pohár zellerlére esküszik, emellett pedig mindennap egy 24 karátos aranyból készült vibrációs masszáspálcával feszesíti a bőrt az arcán, amelyre emellett már 15 éves kora óta rendszeresen hidratáló krémeket is használ.

Annak ellenére, hogy jól érzi magát a bőrében, valamire azért meglehetősen érzékeny Aniston: amíg csak él, szőkére fogja festeni a haját, mert nem tudná elviselni az ősz hajszálakat.

Nem fogok hazudni, sosem akarok ősz hajat

– jelentette ki.

Cate Blanchett

A kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas ausztrál színésznő, Cate Blanchett ugyan már négygyermekes édesanya, 53 éves korában is elképesztő formában tündököl a filmvásznon vagy éppen a rendezői székben. Ez természetesen nem csak a jó géneknek köszönhető, Blanchett rendszeres futással tartja magát formában, emellett pedig minden nap ügyel a megfelelő vitaminbevitelre és napi egy kanál almaecetet eszik. Az arcápolásra különösen ügyel, már húsz éve ugyanazt a terméket használja.

Borzasztóan kemény edzéseket vészeltem át, hogy életem formájában lehessek, de megérte

– nyilatkozta a színésznő még 2017-ben a Thor: Ragnarök forgatását követően, amikor már erősen közelített az ötvenhez.

Gerard Butler

A skót színész, aki ugyancsak novemberben tölti majd be az 53-at, erősíti azon 1969-ben született hollywoodi színészek táborát, akiken nem hogy nem fog az idő, még jót is tesz nekik. Butlernek szerencséje van, ugyanis odavan a testmozgásért, így az sem esik általában nehezére, hogy rávegye magát az edzésre, heti öt alkalommal jár erősíteni és kardiózni.

Bizonyos szerepekért azonban még erre is rá tudott tenni egy lapáttal, a 300 című filmre készülve napi hat órát töltött az edzőteremben a legjobb forma elérése érdekében. Az edzésekben komoly segítsége is van a kirobbanó erőnlétben lévő színésznek, edzője az a Wesley Okerson, aki többek között Tom Cruise és Katie Holmes személyi trénere is volt.

Renée Zellweger

A Bridget Jones naplója filmek főszereplője, a kétszeres Oscar-díjas amerikai Renée Zellweger kapcsán ugyan szintén többször felmerült, hogy plasztikai műtétek miatt változott meg az évek során az arca, a színésznő ezeket a vádakat mindig is tagadta.

Nem feküdtem kés alá, csak egy más, teljesebb, boldogabb életet élek

– mondta korábban.

Az 53 évesen még mindig kétségtelenül fiatalos Zelllweger tesz is azért, hogy a legjobb formában legyen, futni és edzőterembe is eljár, azonban elmondása szerint ilyenkor magányra vágyik, ezért általában egyedül, vagy a személyi edzőjével dolgozik együtt, nehezen viseli el a tömeget.

Matthew McConaughey

Ahogyan színészi pályája, úgy kinézete és csábja is a korral vált egyre komolyabbá Matthew McConaughey-nek. A szintén az 1969-es korosztályt erősítő Oscar- és Golden Globe-díjas színész a 2012-es Magic Mike című filmben már 40 felett megmutatta, nem kell, hogy az öregedés elpuhulni hagyja az embert, amiért a mai napig rengeteget tesz, láthatóan nem is sikertelenül. McConaughey ugyanis állítólag minden nap 200 fekvőtámaszt lenyom, emellé pedig minimum 20 perc futást is rendszeresen beiktat a programba. A testmozgást azonban nem csak az edzőteremben tartja fontosnak a színész, szerinte sokat hozzátesz az ember formájához a szex is.

Az együttlétet követően a párunk szemében jobb színben tűnünk fel, ettől pedig lélekben mi magunk is úgy érezzük, hogy sokkal jobban nézünk ki

– vélekedett a 2020-ban kiadott Greenlights című könyvében McConaughey.

(Borítókép: Jennifer Lopez 2019. május 6-án. Fotó: Nathan Congleton/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images)