Magát állítja be áldozatnak Jeffrey Epstein bűntársa, erőszakos apját okolja

A Ghislaine Maxwell és Jeffrey Epstein által gondosan felépített kártyavár, amely egy szexrabszolgarendszert takart, véglegesen összeomlott az elmúlt években. Az üzletember még 2019-ben önkezűleg vetett véget az életének egy szigorúan őrzött börtönben, ám hogy megtudjuk, mi lesz bűntársa, Maxwell sorsa – aki a hírek szerint akár harminc évet is kaphat –, arra még várni kell. Maxwell és ügyvédei azonban azt próbálják elérni, vegyék figyelembe hányattatott múltját, ezzel áldozatként bemutatva őt. Apja ugyanis Maxwell elmondása szerint nem bánt vele kesztyűs kézzel, olykor kalapáccsal verte, illetve azt is bevallotta, hogy gyerekkori sérelmek tették sebezhetővé, amit Epstein kihasznált.

Nem Maxwellt kéne megbüntetni mindazokért, amiért Epsteinnek kellett volna felelnie

– jelentette ki a jogi csapat, akik szerint reálisan mindössze négy év három hónap börtönre kéne ítélni őt.

Ahogy az ügyvédek hozzátették, Maxwellt ráadásul meglehetősen megalázó körülmények között tartják fogva egy New York-i végrehajtási intézetben. Megjegyezték, hogy az őrök állítólag folyamatosan átkutatták Maxwellt, megérintve intim testrészeit, a cellájában éjjel-nappal égve hagyták a lámpát, gusztustalan ételt kapott, ahogy a cellájában lévő víz is ihatatlan volt. Mint kifejtették, Maxwell rabtársaival sem jön ki a legjobban, akik pénzért vagy hírnévért cserébe képesek lennének megölni őt. Az egyik fogoly például azzal fenyegetőzött, hogy plusz húsz év a börtönben megérné azért az összegért, amit a meggyilkolásáért kapna – írja a Sun.

Zaklatott gyerekkor vagy csak mese?

A hatvanéves asszony és ügyvédei már a bírósági eljárás kezdete óta próbálták arra építeni a védelmet, miszerint Maxwell a gyerekkorában elszenvedett sérelmek miatt sebezhetővé vált. Bár édesapját – aki egykor súlyos milliókat sikkasztott és szélhámos hírében állt – anno még inspiráló személyiségnek nevezte tettei ellenére, most mégis ellene fordult. Egy nyilvánosságra került bírósági feljegyzésben ugyanis a jogászok azt írták, narcisztikus apja elhanyagolta és bántalmazta Maxwellt. Továbbá azt állítottak, a durva bánásmódnak köszönhetően nagy trauma érte, így még jobban ki volt téve Epstein manipulációjának. Mint az a dokumentumból kiderül, apja olykor fizikailag is bántotta. 13 éves korában például kalapáccsal ütötte meg a kezét, miután egy pónit ábrázoló plakátot ragasztott a hálószobája újonnan festett falára.

Ez felháborította az apját, aki megfogta a kalapácsot, és rávágott vele Ghislaine kezére, ezzel súlyosan megsebesítve

– írták az ügyvédek, akik egy levelet is csatoltak, amelyet Maxwell testvérei, Anne Halve és Philip Maxwell írt. Kifejtették, hogy apjuk lélekölő bánásmódjának köszönhetően tudta Epstein a hatalmába keríteni Maxwellt, aki szerint az üzletemberrel való kapcsolata élete legnagyobb hibája.

Az ugyanakkor már korábban is elhangzott a tárgyalásokon, miszerint Maxwell a tetteivel kapcsolatban egyáltalán nem érzett bűntudatot, holott több lányt is ő vett rá arra, hogy feküdjenek le Epsteinnel. Két tanú is megszólalt, akik csak 14 évesek voltak, amikor Maxwell megkörnyékezte őket. Az ügyészek álláspontja szerint Maxwell a fényűző luxusért cserébe több fiatal lány életét is megkeserítette, akik lelki ronccsá váltak, és ez a kár már helyrehozhatatlan.

A terroristák célpontja lett

A kilencgyermekes családba született Ghislaine Maxwell mindig is odavolt az édesapjáért, Robert Maxwellért, aki Jan Hoch néven látta meg a napvilágot. Mélyszegénységben élt az egykori Csehszlovákiában, majd elmenekült és háborús hőssé vált, tetemes vagyont halmozott fel. A Mirror Group Newspapers, a New York Daily News, valamint a Derby County és az Oxford United futballklub tulajdonosa magánrepülőgépekre, helikopterekre és Rolls-Royce-okra szórta a pénzt. De nem hagyta ki a lányát, Ghislaine-t sem, aki összes gyermeke közül a legelkényeztetettebb volt.

Egy oxfordi kastélyban élték fényűző életüket, ahol inasok szolgálták ki őket, illetve limuzinnal jártak. Ám fordult a kocka, amikor a Maxwell szülők egyik gyermeke kómába esett egy autóbaleset következtében. Az édesanya, Betty egy év múlva hosszú utazásra indult Indiába és Ausztráliába, Ghislaine-t és testvéreit pedig egy dadára bízta.

Alig vetettek egy pillantást Ghislaine-re, már kisgyermekként anorexiás lett

– írta jogi csapata a dokumentumban, ahogy azt is hozzátették, Maxwell még gyerek volt, amikor terroristák célpontjává vált.

Robert Maxwell a hatvanas években parlamenti képviselő volt. A brit hatóságok ebben az időben csaptak le egy menedékhelyre, amelyet az Ír Köztársasági Hadsereg használt. Egy iratot találtak, benne azon személyek nevével, akiket likvidálni akartak. Ghislaine történetesen első volt a listán. Robert Maxwell holttestére végül az Atlanti-óceánban bukkantak rá, miután eltűnt a lányáról elnevezett luxusjachtról 1991 novemberében a Kanári-szigeteken.

Testvérei közül egyedül Ghislaine volt meggyőződve arról, hogy meggyilkolhatták. Még azt követően is kitartott mellette, hogy kiderült, 426 millió fontot sikkasztott, ám ő sosem tekintett rá úgy, mint egy gazemberre.

Nem volt szélhámos. A tolvaj számomra az, aki pénzt lop. Hogy apám ezt csinálta-e? Nem hiszem

– jelentette ki korábban Ghislaine Maxwell, akinek azon állítása, miszerint apja megkeserítette a gyerekkorát, a fent említettek fényében igencsak hadilábon áll.

