Az egész világot átverte Paul Newman

Hollywood ünnepelt sztárja és felesége, Joanne Woodward jelentették az etalont még évtizedekkel ezelőtt, mivel mindenki olyan házasságot akart, mint amilyen az övék volt. Bár azt nem sokan sejtették, mi zajlott pontosan a színfalak mögött. Egy új sorozatnak köszönhetően viszont most minden kérdésre választ kapunk, ahogy az is kristálytisztává válik, mennyire nem volt tökéletes az életük.

Paul Newmant, aki édesapja révén magyar származású volt, a mozitörténelem egyik legfelkapottabb színészeként tartották számon. Tehetsége mellett azonban amiatt is méltatták, hogy feleségével, Joanne Woodwarddal évtizedeken át kitartottak egymás mellett. Hollywood álompárja összesen tizenhat filmben játszott együtt, és mindig is azt a látszatot keltették, hogy a párkapcsolatukkal minden a legnagyobb rendben, ám ez korántsem volt így. Ethan Hawke hatrészes dokumentumfilmje, a The Last Movie Stars (elsőként az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban fog debütálni az HBO-n), amit a pár gyermekeinek kérésére készítettek el, pedig pontosan arra fog koncentrálni, hogy Newman és Woodward kapcsolatának legsötétebb korszakát mutassák be, amikor nem volt minden problémamentes.

Érdekesség, hogy Hawke egy gimnáziumba járt Newman és Woodward néhány gyermekével, akik a tapasztalataikon, emlékeiken kívül megosztottak vele több mint száz interjút, amelyeket Newman készített egy memoár céljából. Elbeszélgetett többek között kollégákkal, rendezőkkel és dadusokkal, ám az interjúk végül 1991-ben abbamaradtak. A színész hét évre rá az összes filmszalagot felgyújtotta egy szeméttelepen, de a kazettákról addigra már készültek másolatok, amiről ő nem tudott. Valószínűleg időközben rájöhetett arra, hogy a felvételek igen rossz színben tüntetnék fel őt, és lyukat ütnének a tökéletes férj és apa pajzsán, ezzel leleplezve valódi személyiségét.

Az alkohol tett tönkre mindent

Mindig is titkolták, de a pár életét megkeserítette a színész alkoholizmusa, ami egyre súlyosabb méreteket öltött, reggelire rendszerint hat sört fogyasztott el, ahogy esténként a whiskyt és a martinit sem vetette meg. Felesége egyik este vérző fejjel talált rá, mivel olyan részeg volt, hogy kiesett az ágyból. Newman viszont nem volt hajlandó leállni az ivással, amit neje megelégelt, így egy éjszaka a gyerekeikkel együtt menekült el közös malibui otthonukba. A színész is követte őket, és az ajtón dörömbölt, hogy engedjék be, ám Woodward hajthatatlan volt, így arra kényszerült, hogy a kocsijában aludjon napokon át. Bár végül sikerült kompromisszumra jutniuk, a feleség sokszor állt közel ahhoz, hogy elhagyja a színészt, amit elég sikeresen rejtettek el a világ elől, így mindenki irigykedett a kettejük kapcsolatára. Amikor a színészt a Playboy magazin kérdezte messzeföldről híres hűségéről, a következőt válaszolta:

Miért menj el egy hamburgerért, amikor otthon steak vár?

– jelentette ki Newman burkoltan utalva ezzel arra, hogy minek kezdjen viszonyba más nőkkel, mikor otthon van a felesége.

Bár Newman szellemes kijelentése szinte közmondássá vált, neje egyáltalán nem volt oda ezért a megjegyzésért, mivel azt az érzetet keltette benne, mintha csak egy darab hús lenne. Férje mindemellett más szempontból is kihúzta nála a gyufát, kezdve az alkoholizmusával, ahogy az sem érintette túl jól, hogy fel kellett hagynia a színészettel. Woodward saját karrierjét áldozta fel a gyereknevelés oltárán, míg Newman csak úgy fürdőzött a sikerekben.

Bár a színész a filmjei nagy részében macsó figurát alakított, de a való életben egyáltalán nem volt ilyen magabiztos. Az ifjúság édes madara, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök és a Buffalo Bill és az indiánok című filmek sztárja mindig is bizonytalan volt azzal kapcsolatban, elég jó színész-e, sármjával sem volt elégedett, ahogy amiatt is bűntudat gyötörte, hogy elhagyta első családját Woodward miatt.

A nagy találkozás

Newman és Woodward még 1952-ben találkoztak New Yorkban, amikor az akkor 22 éves színésznő még feltörekvőnek számított a szakmában. Az ügynöke irodájába ment, mivel ott volt légkondi, amikor összefutott a színésszel, akiről nem volt túl jó véleménnyel. Mint mondta, a nála öt évvel idősebb Newman, aki az Egyesült Államok haditengerészeténél is szolgált, úgy nézett ki, mintha egy jegeskávé reklámjából lépett volna elő. Hónapokkal később azonban együtt dolgoztak a Piknik című Broadway-előadáson, és egymásba szerettek.

Időbe telt, míg meggyőztem őt arról, hogy nem vagyok olyan unalmas, mint amilyennek látszom

– mondta Newman, aki az egyik táncpróbán szembesült azzal, beleszeretett Woodwardba, amikor is „problémát észlelt a nadrágjában”. A helyzet elég faramuci volt, mivel a színész ekkor már házasságban élt Jackie Witte-tel, addigra két gyermekük született, és úton volt a harmadik is. Ám Newman nem túl sokáig lamentálhatott azon, mitévő legyen, így a társaságkedvelőbb Woodwardot választotta visszahúzódó neje helyett.

Mindenhol utat engedtünk a vágyaknak – motelekben, hotelekben, parkokban, mosdókban. Jobb, ha a képzeletre bízzuk az egészet

– fejtette ki a színész Woodwarddal való viszonyával kapcsolatban.

A pár a vonzalom mellett azonban a neveltetésük révén is jobban megértette egymást. Mindketten sikeres apák és bonyolult személyiséggel rendelkező anyák gyermekei voltak. Newman annyira tudott azonosulni az édesapjával, hogy azt állította, ő is 55 évesen fog meghalni. Édesanyjával ezzel ellenben nem volt fényes a viszonya. Egyszer ki is hajította őt a taxiból, amikor azt pedzegette, Woodwardnak viszonya lehet az egyik barátjukkal, Gore Vidallal. A feltételezés hallatán Newmannél elszakadt a cérna, és kirakta anyját a kocsiból, majd 15 évig nem is beszélt vele.

Newman és Woodward öt éven át folytattak viszonyt, ez idő alatt mindketten Hollywoodba költöztek, és filmstúdiókkal szerződtek le. A színész végül 1958-ban vált el nejétől, aki így egyedül maradt három közös gyermekükkel, Scott-tal, Susannel és Stephanie-val. Mint arról Jackie Witte beszámolt a dokumentumfilmhez készült interjúban, nagyon dühös volt, mivel azt érezte, elárulták, és a mai napig nem tudta feldolgozni a történteket. Hasonlóról számolt be Newman egyik lánya, Stephanie is, akinek elmondása szerint anyját tönkretette a válás, és undorodott attól, ahogy a színész bánt vele.

Csecsemő voltam, és végig kellett néznem, amint apám és a mostohaanyám hollywoodi szerződésekkel a kézben lovagolnak együtt a naplementébe

– jelentette ki Stephanie, aki ezzel együtt azt elismeri, hogy apja és Woodward bűntudatot éreztek amiatt, ahogy viselkedtek, és mindent megtettek azért, hogy egyesítsék a családot. Newman azonban különösen rosszul érezte magát amiatt, hogy míg első házasságából született gyerekei szerényen élnek Los Angeles külvárosában, addig Woodwarddal közös lányai, Elinor, Melissa és Claire egy hatalmas Beverly Hills-i kastélyban laknak.

Mindenről lemondott

Woodwardnak nagy lemondással járt a gyerekvállalás, mivel kora ünnepelt sztárja volt, a legígéretesebb színésznők közé tartozott, aki 27 éves korában már egy Oscar-díjat is bezsebelt az Éva három arca című filmnek köszönhetően. Két évre rá azonban világra jött első gyermeke, így a munka és az anyaság között kellett lavíroznia, ami – mint az később kiderült – nem volt jó megoldás. Megesett, hogy a forgatások miatt otthon kellett hagynia gyermekeit, ám a bűntudat gyötörte, ezért inkább lemondott a karrierről, és közben irigykedve nézte, ahogy Newman egyre jobban befut.

Remélem, a gyerekek megértik, hogy bár mindegyiküket imádom, ha újra kéne kezdenem, lehet, hogy nem szültem volna

– ismerte el Woodward évekkel később, hozzátéve, hogy a színészek nem jó szülők.

A színésznő arról is beszámolt, miszerint már a Newmannel való legelső találkozásakor tudta, hogy a színész mindig részeg. Ahogy arra visszaemlékezett, karácsonykor rendszerint együtt vacsoráztak, majd férje lerészegedett és teljesen kiütötte magát, így őt illette meg a feladat, hogy megtöltse minden földi jóval a gyermekek csizmáját, és berakja az ajándékokat a karácsonyfa alá, azonban legbelül tombolt.

Milyen csodálatos ember vagyok, miközben az a sz.rkupac ott hever részegen

– vélekedett a színésznő, illetve azt is megjegyezte, férje csak akkor találta meg lelki békéjét, amikor ivott, illetve azt követően, hogy elkezdett autóversenyezni.

Hasonlóról számoltak be Newman lányai is, igazi alkoholistának írták le apjukat, aki sosem késett el a munkából. Melissa elmondása szerint gyakran azt csinálta, hogy a forgatások előtt a mosogatót teleengedte vízzel, jeget rakott bele, majd belemártotta az arcát is. Newman bevallotta, azért ivott, mert hagyta, hogy eluralkodjanak rajta a frusztrációi. Alkoholfogyasztása akkor csúszott ki teljesen a kezéből, amikor a 70-es években a Pokoli torony című filmet forgatta, és szívből gyűlölte. A folytonos ivással pedig jelentősen megnehezítette felesége mindennapjait, ahogy állítása szerint Woodward is az őrületbe kergette őt. Melissa kifejtette, anyja sem volt egy szent, így vele is nehéz lehetett együtt élni. Másik lányuk, Claire azt is hozzátette, mivel szüleik művészek voltak, ha összevesztek, nagy volt az ordibálás és a dobálózás. A testvérek ugyanakkor megjegyezték, ezzel együtt szenvedélyes is volt a kapcsolatuk, bár kezdetben nem értették, miért két ajtó volt a hálószobájuknál, amelyek egyikén egy retesz volt. Most már tudják, miért kellett a dupla védelem.

Más nőkkel volt viszonya

Bár Newmanért odáig voltak a nők, őt mindig feszélyezte, hogy egy szexszimbólumhoz ment hozzá, ahogy ragaszkodott ahhoz is, hogy egyáltalán nem találják őt vonzónak a hölgyek. Ez nagy valószínűséggel csak álszerénység lehetett, ahogy azon kijelentése sem bizonyult igaznak, hogy nem csalná meg feleségét. Woodward a filmben elmondta, mindig is jók voltak a megérzései, ennek volt köszönhető az is, hogy Newman végül bevallotta, mit tett – ugyan az nem volt egyértelmű, mit is ért ezalatt.

Ám feltehetőleg arra gondolhatott, amit még 2009-ben derített ki Shawn Levy életrajzíró, aki felfedte, hogy Newmannek 18 hónapon át viszonya volt Nancy Bacon újságíróval. Először akkor találkoztak, amikor Baconnek interjút kellett készíteni a színésszel a Butch Cassidy és a Sundance kölyök forgatásán. A pletyka terjedésével megjelentek az első cikkek is, Bacon pedig mindent elismert, és viszonyukat Hollywood legrosszabbul őrzött titkának nevezte. Ahogy azt is hozzátette, a barátai azzal viccelődtek:

Paul talán nem vevő a hamburgerre, de a baconre biztosan

– utalva ezzel a színész korábbi mondására, illetve az újságíró vezetéknevére (Bacon).

Melissa elmondása szerint Woodward mindig is tisztában volt vele, hogy nagy kockázatot vállal azzal, ha olyan férfival létesít kapcsolatot, aki megcsalta az első feleségét, így nem meglepő, ha vele is ezt teszi. Newman lánya továbbá azon esetről is beszámolt, amikor a fürdőszobában talált egy naplót az egyik fiókban, amelyet apja egyik szeretője írt. Ezzel pedig sokszorosan dőlt meg a színész azon állítása, hogy a feleségén kívül nem kell neki senki.

Sokat jótékonykodott

Newman akkor tört össze teljesen, amikor egyetlen fia, Scott 1978-ban, 28 évesen meghalt kábítószer-túladagolás következtében. A fiú különösen rosszul viselte szülei válását – mindössze 12 éves volt, mikor rajtakapták, hogy ragasztót szippant, és megverte mostohatestvéreit is. A színészt ezt követően sem kerülték el a szerepek, ahogy a jótékonykodásba is belekóstolt. Többek között drogrehabilitációs központot nyitott, tábort hozott létre beteg gyerekeknek, illetve több mint 550 millió dollárt gyűjtött jótékony célra. Barátai elmondása szerint így szeretett volna megbocsátást nyerni, amiért hagyta meghalni a fiát.

A színész végül 2008-ban, 83 éves korában halt meg rákban, egy évvel azután, hogy feleségét, aki jelenleg 92 éves, Alzheimer-kórral diagnosztizáltak, és visszavonult a nyilvánosságtól.

(Borítókép: Paul Newman 1963. május 7-én. Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images)