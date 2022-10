Ed Sheeran gatyáját is leperelhetik lopott dala miatt

Hamarosan bíróság elé kell állnia Ed Sheerannak, aki ellen egy százmillió dollárról, azaz jelenlegi árfolyamon 43,5 milliárd forintról szóló keresetet nyújtottak be szerzői jogok miatt. A legfrissebb hírek szerint a zenész többek között ugyanazon dallamokat, ritmuselemeket és hangszerbetéteket használta fel Thinking Out Loud című dalához (amelynek klipjét már 3,5 milliárdan látták YouTube-on), mint amelyek Marvin Gaye Let’s Get It On című slágerében is szerepelnek – írja a People.

Múlt csütörtökön egy manhattani szövetségi bíró arról döntött, hogy további jogi lépések kezdeményezhetők az énekessel szemben, akit azzal vádolnak, hogy ellopta Marvin Gaye dalának egyes elemeit. Ahogy azt Louis Stanton bíró megjegyezte, esküdtszék előtti tárgyalásra lesz szükség ahhoz, hogy pontot lehessen tenni az ügy végére. Mint kifejtette, erre vonatkozólag nincs egyértelmű szabály, mivel egy művet akkor is szerzői jogok védhetnek, ha olyan elemekből áll, amelyek nem állnak jogvédelem alatt. A tárgyalás időpontját azonban egyelőre még nem tűzték ki, így kérdéses, mikor várható fejlemény az ügyben.

A vita Ed Sheeran, illetve a Let’s Get It On című dal társírójának, Ed Townsendnek a családja között még 2016-ban robbant ki. A família már akkor beperelte az énekest, azonban a keresetet ejtették. Miután Townsendék eladták a Let’s Get It On részvényeinek egyharmadát a Structured Asset Salesnek, a szervezet 2018-ban újraindította a keresetet, amely már százmillió dollárról szólt. A cég szerint a zenész Marvin Gaye dalából kölcsönzött több elemet is.

Ahogy azt David Pullman, a Structured Asset Sales tulajdonosa a csütörtöki döntés után kijelentette: örömmel töltötte el, hogy az eset esküdtszék elé kerül, és további sikereket remél ebben az ügyben, amely állítása szerint a történelem legnagyobb horderejű szerzői jogsértését jelenti.

Nem ez az első eset

Az előadók már mondhatni rendszert csinálnak abból, hogy beperelik Sheerant egy-egy dala miatt. Az egyik leghíresebb szerzeménye, a Shape Of You kapcsán is súlyos vádakkal kellett szembenéznie még 2017-ben. Az éveken át húzódó jogi csatározás amiatt alakult ki, mivel a Sami Chokri–Ross O’Donoghue-dalszerzőpáros azzal vádolta Sheerant és a dal két társíróját, Steve McCutcheont és Johnny McDaidet, hogy az Oh Why című számukról koppintották az énekes 2017-es slágerét, amelyet azóta is rengetegen hallgatnak.

Ahogy azt a bíró, Antoni Zacaroli még áprilisban kijelentette, a Shape of You még részenként sem tartalmaz másolt elemeket Chokri dalából, és mivel nem megállapítható, hogy Sheeran hallotta volna a dal megírása előtt a másik számot, felmentették a jogsértés vádja alól. A plágiumpert így Sheeran nyerte meg, akinek 1,1 millió dolláros kártérítést ítéltek.

