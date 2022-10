Billie Eilish kitúrta Ed Sheerant, aki azóta sem tette túl magát ezen

Mint ismert, a legutóbb megjelent James Bond-film főcímdalát Billie Eilish énekelte, illetve a zene producere és egyben társírója a bátyja, Finneas O'Connell volt. Ám ahogy az a That Peter Crouch Podcast legutóbbi részéből kiderült, nem rájuk esett először a választás. A podcast vendége, Ed Sheeran ugyanis arról számolt be, kezdetben őt keresték meg a készítők, hogy írja meg a Nincs idő meghalni nevet viselő legújabb Bond-film főcímdalát, ám végül nem őt választották – írja a PageSix.

Leváltották a rendezőket, és a forgatókönyv is megváltozott, emiatt történt. Már minden megbeszélésen túl voltunk, és el is kezdtem írni a dalt

– nyilatkozta Sheeran, aki még nem vesztette el a reményt.

Mint azt az énekes kifejtette, ha a jövőben újra megkeresnék egy ilyen ajánlattal, mindenképp igent mondana, azonban azt nem tagadja, hogy rosszul érintette, amiért mást választottak helyette.

Sheerant valószínűleg azért is ütötte ennyire szíven a visszautasítás, mivel mára tudjuk, Eilish mekkora sikerre tett szert a Bond-zenének köszönhetően. Ő egyébként a legfiatalabb előadó, aki egy James Bond-filmhez írt főcímdalt. A No Time To Die nevezetű nóta ráadásul egy Oscar- és Grammy-díjat is hozott számára.

Eddig a következő énekeseknek, énekesnőknek volt lehetőségük megalkotni egy Bond-film zenéjét:

Chris Cornell (You Know My Name),

Adele (Skyfall),

Jack White és Alicia Keys (Another Way to Die),

Sam Smith (Writing’s on the Wall).

