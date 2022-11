Kulcsár Edina „Gender Party”-t tartott

Mint megírtuk, harmadjára is gyermeket vár a modellként is dolgozó Kulcsár Edina. Saját bevallása szerint ő sem számított az örömhírre, de nagyon boldoggá teszi, hogy újabb testvérrel örvendezteti meg gyermekeit.

Az egykori szépségkirálynő hétfőn számolt be közösség oldalán arról, hogy párjával „Gender Party”-t tartottak, így kiderült a baba neme. A Facebookon egy videót is megosztott az eseményről és azt írta, ez élete egyik legboldogabb napja, és nagyon meghatódott, mert kivétel nélkül mindenki ott volt, aki számít.

Csodálatos volt! Azt hiszem, méltón megünnepeltük a mi kis csodánkat. Annyi mindenkinek hálás vagyok, hogy ez a nap létrejött, főleg, hogy ennyire fantasztikusan sikerült! Soha nem fogom elfelejteni! A boldogságunk leírhatatlan!

– írta Kulcsár Edina.

A videón látható, hogy milyen nagy eseményt rendeztek a baba tiszteletére, és kiderült:

Kulcsár Edinának és G.w.M -nek lánya fog születni.

A babaváró partiról G.w.M is közzétett pár fotót és azt írta, „Leírhatatlan szavakkal az, hogy mekkora szerelem vagy, drága lányom, már most is! Egy világ kevés volt és lesz is, hogy boldogok legyünk, gyermekem! Várunk nagyon!! Apa & Anya!”

Kulcsár Edina egyébként korábban azt nyilatkozta, párjával, Varga Márkkal egyelőre nem terveztek újabb gyermekáldást, fogamzásgátló tabletta mellett fogant meg a baba. A napokban pedig arról számoltunk be, hogy lezárult a jogi procedúra, hivatalosan is elvált Kulcsár Edina és Szabó András Csuti. A modell azóta egy olyan fotót töltött fel az Instagramra, amelyből arra lehet következtetni, hogy már az esküvőre készülhet.

(Borítókép: Kulcsár Edina és G.w.M 2022. október 3-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)„