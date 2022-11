Kulcsár Edina elvált, már biztosan nem Csuti vezetéknevét kapja G.w.M-mel közös gyermekük

Lezárult a jogi procedúra, hivatalosan is elvált Kulcsár Edina és Szabó András Csuti. A rapper G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal egy párt alkotó és babát váró korábbi szépségkirálynő így megkönnyebbülhet, ugyanis ha nem intézték volna el hivatalosan is a válásukat, születendő gyermekük Csuti családnevét viselte volna. Ennek pedig az exférj és G.w.M is aligha örült volna.