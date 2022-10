Egy 97 éves nő egyetlen kívánsága teljesült, amikor elment megnézni egy élő birkózómérkőzést. Jane Prosser, a bristoli Katherine House idősek otthonának lakója, néhai férjével, Jackkel együtt járt ki meccsekre, és a lakók jóléti tevékenységét bővítő program részeként az asszonyt elvitték, hogy megnézzen egy mérkőzést, hogy újraélhesse fiatalságát. A hölgy elmondta: „Nagyon jól éreztük magunkat együtt. Ezt a napot soha nem fogom elfelejteni." Az észak-írországi születésű nyugdíjas többször is elmesélte gondozóinak, hogy szeretne újra elmenni egy birkózómeccsre, ezért elintézték neki, hogy október 2-án részt vehessen a Kapow and SWF Return to Thornbury birkózómeccsen. Az eseményen készült képeket itt meg is tekintheti:

