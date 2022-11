II. Erzsébet tudhatta, hogy meg vannak számlálva a napjai

Megjelent egy részletes életrajzi könyv, amely arról számol be, hogy miként töltötte életének utolsó másfél évét a brit királynő.

II. Erzsébet idén szeptemberben hunyt el mintegy hét évtizednyi uralkodás után, és fia, III. Károly követte őt a trónon. Most a királyi család egyik életrajzírója és barátja, Gyles Brandreth – aki személyes viszonyban volt magával a királynővel is – írt egy könyvet számos bennfentes megkérdezése után az uralkodónő életéről.

A könyvben a legtöbb új információ arról jelent meg a Daily Mail szerint, hogy II. Erzsébet hogyan töltötte az élete legutolsó szakaszát.

Nem tudott búcsút venni Fülöp hercegtől

Az Elizabeth: An Intimate Portrait című könyvben egyrészt arról írt a szerző, hogy Fülöp herceg halála annyira gyorsan történt 2021 áprilisában, hogy II. Erzsébet sem tudott ott lenni mellette az utolsó perceiben. A királynő szinte állandóan a herceg ágya mellett volt az utolsó hetekben, de a halálakor pont aludt, és

a palota alkalmazottak nem tudták őt elég hamar felkelteni, amikor a herceg meghalt.

Bár a királynő nagyon mélyen gyászolta a herceget, meggyőződése volt, hogy „keresztényi kötelezettségeit” továbbra is teljesítenie kell uralkodóként.

A munkába menekült, és teljesen kimerült

A könyvben a szerző azt írja, hogy Fülöp herceg 2021 áprilisában történt halála után II. Erzsébet arra fókuszált, hogy mindig legyen valami tennivalója, mert nem akart a gyászba merülni. „Ennek a férjem se örülne” – mondta egyszer ezzel kapcsolatban.

Ez sikerült is, másrészt viszont

AZ IDŐS URALKODÓNŐ ANNYIRA KIMERÜLT A HERCEG HALÁLA UTÁNI HÓNAPOKBAN, HOGY AZ ORVOSAINAK IS BE KELLETT AVATKOZNIA.

A doktorok azt tanácsolták neki, hogy próbáljon meg a pihenésre is elég időt fordítani az elfoglaltságai mellett, és ekkor II. Erzsébet is – vonakodva bár, de – elismerte, hogy igazuk van.

Sorozatokat nézett, ez lehetett a kedvence

A könyv szerzője szerint II. Erzsébet életének utolsó időszakában gyakran nézett tévésorozatokat.

Az író név szerint említi A becsület védelmében című brit rendőrségi sorozatot.

Azt írta, hogy ez a sorozat „segített jó kedvre deríteni” az uralkodónőt, bár II. Erzsébet néha elvesztette a fonalat a sztoriban, és nem tetszett neki, hogy a színészek állandóan „motyognak” ebben és más sorozatokban is.

Imádta András herceget, de uralkodóként lépnie kellett

Károly király öccsét idén év elején fosztotta meg II. Erzsébet a királyi családban betöltötte tisztségeitől, amiatt a szexuális zaklatási botrány miatt, amelyet azóta peren kívüli megegyezéssel rendezett a herceg.

Ezt azonban januárban még nem lehetett tudni, és Gyles Brandreth szerint II. Erzsébet anyaként bízott ugyan a saját fiában, de tudta, hogy uralkodóként lépnie kell. „A királynő akkor a kezébe vette a dolgokat [...] Kérték, hogy tegye meg, és ő cselekedett” – mondta erről egy bennfentes.

Gyorsan épült le az egészsége a halála előtt, méltósággal viselte

A szerző azt írja, hogy a halála előtti utolsó hónapokban gyors ütemben kezdett el romlani II. Erzésbet állapota,

és akkor már ő is tudhatta, hogy meg vannak számolva a napjai, de jóformán sztoikus nyugalommal állt a helyzethez.

„Méltósággal elfogadta, amennyire csak ezt lehet” – írta erről a könyv szerzője, aki arra is kitért, hogy az uralkodónő életének egyik utolsó fontos mozzanata, a júniusban tartott 70 éves uralkodási évforduló – és azon belül is a Paddington macival készített videója – nagy örömet okozott neki, még a romló egészségügyi állapota ellenére is.

Az ezekről és II. Erzsébet életének más mozzanatiról is szóló könyv hivatalosan december 8-án jelenik meg az Egyesült Királyságban – írta a Daily Mail.

(Borítókép: II. Erzsébet 2022. március 29-én. Fotó: Leon Neal / Getty Images)