Lakatos Márk pánikbeteg lett a stressztől

Lakatos Márk az utóbbi hetekben főképp azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a TikTok-oldalán több magyar hírességet is kiosztott, köztük Tóth Gabit, Majkát és Pápai Jocit is. A napokban pedig derült égből villámcsapásként érkezett a hír, miszerint a stylist búcsúzik az RTL Reggeli című műsorától, amelynek műsorvezetője volt öt éven át. Mint arról Lakatos a Blikknek beszámolt, mivel két új műsorvezető érkezett, számítottak arra, hogy ez be fog következni. Ahogy azt is megemlítette, milyen komoly problémákat okozott nála a sok stressz.

Jó ideje küzdök már a pánikbetegséggel, terápiára is járok emiatt. Az utóbbi időben azonban olyan tünet is jelentkezett nálam, amitől, bevallom őszintén, nagyon megijedtem

– fejtette ki a lapnak.

A stylist elmondása szerint az állandó idegeskedéstől tikkelni kezdett a szeme, amit először akkor vett észre, amikor a Chicago című darabot próbálták. Mint kifejtette, bár csodás kihívásnak ítélte meg az előadást, sok stresszel is járt, mivel négyezer ember előtt kellett bizonyítania színészként. Hozzátette, először azt hitte, csak begyulladt a szeme, de nem múltak el a tünetei.

Sokan kérdezték, mi van a szememmel, nyilván jóindulatúan, ám ez csak még nagyobb lelki vívódást okozott. Napszemüveget hordtam, próbáltam úgy fotózni magam, hogy ne látszódjon, de többen rákérdeztek a közösségi oldalaimon is, ezekre rendre nem válaszoltam

– mondta Lakatos, kiemelve, valószínűleg lelki eredetű problémáról lehetett szó. Ahogy arról is beszámolt, a jövőben szeretne nyíltabban beszélni a legbensőbb érzéseiről.

Sok mindenre megtanított ez a mostani helyzet: és itt most nemcsak a Reggeliből való távozásomra gondolok, hanem az utóbbi időszak feszültségeire is. Lassan ötvenévesen át kell gondolnom, merre tovább a médiában, és fel kell vállalnom, hogy ez is én vagyok, a tikkelő szememmel együtt

– magyarázta, hozzátéve: örül, hogy felvállalta betegségét, és a pánikrohamai megszüntetésében is egyre biztosabb.

(Borítókép: Lakatos Márk 2022. március 23-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)