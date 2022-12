A kamuolajmágnás, aki nagyobb szélhámosnak vallja magát még a netflixes csalónál is

Az örökösnő álarca mögött nevezetű sorozat még tavaly jelent meg a Netflixen, és valós események alapján készült. A sztori középpontjában Anna Delvey, azaz Anna Sorokin áll, aki német örökösnőnek adta ki magát, azonban ebből egy szó sem volt igaz. Az egyetlen célja az volt, hogy bekerüljön a New York-i elitbe, amihez nem egy embert kellett becsapnia, többeket megkárosított. A nőt végül 2017-ben tartóztatták le, és 2019-ben nyolc vádpontban találták bűnösnek, köztük lopás miatt. Nemrég szabadult a börtönből, jelenleg pedig házi őrizet alatt áll, amíg nem születik további döntés az ügyében.

Bár Anna Delvey története az elmúlt hónapokban a sorozatnak köszönhetően világhírnévre tett szert, van egy férfi, J. Nicholas Bryant, aki azt állítja, sokkal rosszabb dolgokat követett el nála (illetve egy másik csalónál, Frank Abagnale Jr. csekkhamisítónál, akinek története alapján készült a 2002-es Kapj el, ha tudsz! film).

Az én történetem talán vadabb, mint az övék. Szinte garantálni tudom!

– magyarázta Bryant egy interjúban, amit a börtöncellájából adott.

Bryant azt követően nyilatkozott, hogy Chad E. Meachum amerikai ügyész Anna Delvey-hez, illetve Frank Abagnale Jr.-hoz hasonlította. Ahogy Meachum egy nyilatkozatában kifejtette, ha a hatóságok nem avatkoznak közbe, Bryant jó úton haladna afelé, hogy ő legyen a texasi Lubbock városának Anna Delvey-je vagy Frank Abagnale-je.

A texasi férfi elmondása szerint ugyan őrültségnek tartja, hogy az ügyész hozzájuk hasonlította őt, biztos benne, hogy jobb szélhámos náluk. Ebben pedig lehet valami, mivel Bryant a letartóztatása előtt a pazar életstílusát úgy tudta finanszírozni, hogy 1,5 millió dollárt csalt ki a gyanútlan áldozatoktól. Mint kifejtette, 2020-ban és 2021-ben több mint ötven személyt csapott be, olajmágnásnak adta ki magát, és be is dőltek neki.

Kamuluxusban élt

Az ügyészek szerint J. Nicholas Bryant – akinek csalás miatt húszéves börtönbüntetéssel kell szembenéznie – úgy csapta be kiszemelt áldozatait, hogy lefoglalt nekik különböző szolgáltatásokat, majd manipulálta a Quickbooks és Veem online platformokat, hogy úgy tűnjön, hamarosan megérkeznek a kifizetések, de végül törölte a foglalásokat – amiről a tényleges vásárlók csak később értesültek. A szolgáltatások árát Bryant pedig addigra már zsebre tette, és csak hitegette az áldozatokat a foglalásokkal kapcsolatban. Hamis személyazonosságot vett fel, és kamuwebhelyeket hozott létre, hogy csalásait palástolja.

A könnyen szerzett pénzt arra használta, hogy azt a látszatot keltse, mintha kőgazdag lenne. Volt legalább tizenhét magánrepülője, 500 ezer dollár értékben vásárolt öt luxusautót, a legdrágább szállodákban szállt meg, illetve jachtkirándulásokat is szervezett. A férfi egyszer arra is rábeszélt egy ingatlanfejlesztőt, hogy 980 ezer dollár értékben építsen egy házat medencével, azonban végül sosem fizetett érte.

A kedvenc utazásom a Turks- és Caicos-szigeteken volt. Két hetet töltöttem ott, és a horgászattól kezdve a vitorlázásig mindent csináltam. Egy olyan házban laktam, ami harmincezer dollárba került éjszakánként. Elképesztő volt

– magyarázta Bryant az interjúban.