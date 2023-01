Lisa Marie Presley lányai összetörtek, haza sem akarnak menni

Lisa Marie Presley halálhíre derült égből villámcsapásként érte a világot, mivel az 54 éves énekesnő január 10-én, kedden még édesanyjával, Priscilla Presley-vel vett részt a Golden Globe-gálán, hogy lássák, amint Austin Butler átveszi a díját az Elvis című filmben nyújtott alakításáért. Elvis Presley egyetlen gyermekére csütörtökön a házvezetőnője talált rá, semmire nem reagált. Ekkor érkezett meg a volt férje, Danny Keough is, aki újraélesztést alkalmazott, amíg a mentők kiértek. Adrenalint adtak be neki, így a pulzusa is visszatért, azonban végül a kórházban szívmegállás következtében halt meg. A hírek szerint agyhalottnak nyilvánították, és mesterséges kómába, lélegeztetőgépre helyezték. A család azonban azt kérte, ha ismét megállna a szíve, ne élesszék újra.



A TMZ értesülései szerint Lisa Marie Presley ikergyermekeit, a 14 éves Finley-t és Harpert olyan mélyen érintette a halála, hogy nem terveznek visszatérni a házba, ahol édesanyjuknak megállt a szíve. Jelenleg nagyanyjuk, Priscilla Presley és édesapjuk, Michael Lockwood otthonában töltenek sok időt, ahogy nővérük, Riley Keough is a segítségükre van.



Lisa Marie Presley-nek négy gyermeke született élete során. Ikergyermekeinek, Harper Vivienne-nek és Finley-nek Michael Lockwood az édesapja, míg Danny Keough-tól egy lánya született, Riley és egy fia, Benjamin, aki 2020-ban öngyilkosságot követett el a kábítószer-függőséggel és a depresszióval vívott hosszas küzdelme után. Az énekesnő a fia halálát követően eladta a házat, ahol kioltotta az életét, azonban akad még egy ingatlan, ami a tulajdonában van.

A People információi szerint a legendás kastély, a Graceland, ami egykor Elvis Presley birtokában volt, a zenész 1977-es halálát követően egyetlen gyerekére, Lisa Marie Presley-re szállt. A memphisi birtok képviselője ugyanakkor a lapnak megerősítette, az ingatlan most az énekesnő három lányához kerül, a 33 éves Riley-hoz és a 14 éves ikrekhez. A birtok előtt egy nyilvános megemlékezést is fognak tartani január 22-én, vasárnap reggel 9 órakor. Lisa Marie Presley-t itt is helyezik majd örök nyugalomra néhai fia, Benjamin Keough, az apja és a birtokon eltemetett többi családtag mellett.

Az énekesnő örökségét ugyanakkor nagy homály fedi, mivel egyelőre nem tudni, mekkora vagyont hagyhatott hátra. Még 1993-ban, a 25. születésnapján 100 millió dollárt örökölt, azonban később azt állította, az a pénzösszeg szinte teljesen eltűnt annak köszönhetően, hogy nem jól kezelte.

(Borítókép: Lisa Marie Presley 2012. május 10-én. Fotó: Michael Tran / Getty Images)