Nagy Feró: Én egy kicsit fideszes szemüveggel nézem a világot

Nemrég nyílt meg a Magyar Zene Háza poptörténeti kiállítása, Nekünk írták a dalt! címmel. A Spirit FM ennek apropóján készített interjút Nagy Feróval, aki magas is szerepel a kiállításon.

A zenész az interjúban azt mondta: szerinte a könnyűzenészeknek is nagy szerepük volt abban, hogy a szocializmus idején változott az emberek ízlésvilága és a rendszerhez való hozzáállása. Azóta viszont változott a világ, a nagy koncertek ideje lejárt, és szerinte nincsenek is már olyan zenekarok, amelyek a nagy arénákat megtöltenék. Ezért már ők is azon gondolkodnak, hogy romkocsmákba mennek zenélni.

Nagy Feró arról is beszélt, hogy szerinte a mai világban nem lehet megúszni, hogy ne a blokkokon, ellentétes politikai erőkön keresztül szemléljék a szocializmus korszakát.

Én egy kicsit fideszes szemüveggel nézem, na de álljunk már meg, ami jó, az jó

– mondta a kiállításról a zenész, hozzátéve: azért ő sem mindenben ért egyet a Fidesszel.

Szóvá tette azt is, hogy zenésztársa, Bródy János például erőteljesen kormányellenes, de mégis igyekszik őt megvédeni. Mint mondta, most kettős világ van Magyarországon a kultúra szempontjából: a mostani kultúrpolitika nem tud korlátlanul uralkodni a kultúrán, a Fidesz ott még nem vette át teljes egészében a hatalmat.

(Borítókép: Nagy Feró 2021. január 28-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)