Megvadultak a rajongók Beyoncé turnéja miatt, már a neten gyűjtenek pénzt

Beyoncé egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy ismét turnéra indul, ami azért annyira nem volt meglepő húzás tőle – 2022 nyarán debütált új lemeze, a Renaissance, így számítani lehetett arra, hogy újra koncertezni kezd. A hír hallatán világszerte lázba jöttek a rajongók, hiszen nem minden évben nyílik lehetőség arra, hogy valaki élőben láthassa napjaink legnagyobb hatással bíró énekesnőjét, aki nem mellesleg a héten négy Grammy-díjat is nyert, így minden idők legtöbbet díjazott előadójává vált.

Beyoncé a Renaissance előtt 2016-ban adott ki utoljára stúdióalbumot, a Lemonade-et, amellyel egyébként két Grammy-díjat sikerült bezsebelnie. A lemezhez kapcsolódóan azon év áprilisában indult turnéra, ami 43 állomást jelentett, köztük 16 európai helyszínen is koncertezett. Legutóbb 2018-ban lépett fel Európában, akkor az On the Run II Tour kapcsán, amelyen férjével, Jay-Z-vel együtt állt színpadra. A rajongók azóta reménykedtek egy újabb nagy dobbantásban, ami meg is történt. A Renaissance World Tour május 10-én startol Stockholmban, amelyet további 15 európai város követ majd. A koncertsorozat Észak-Amerikában, New Orleansban ér véget szeptember 27-én.

Óriási sorok várnak

A Renaissance World Tour már szinte minden állomására elérhetővé váltak a jegyek, kivéve a brüsszeli és a barcelonai koncertet, amelyekre február 10-én délelőtt kezdik árusítani a belépőket. A május 29-i londoni fellépésre szóló jegyértékesítés indulásakor kíváncsiságból mi is megpróbáltunk belépőhöz jutni az online felületen – akkor 82 ezer ember várakozott előttünk a sorban, bár biztosan akadt hozzánk hasonló, pusztán érdeklődő is köztük. Az említett londoni turnéállomás egyébként a Tottenham Hotspur Stadionban lesz megtartva, amelynek 62 850 fő a befogadóképessége, így szinte biztosak voltunk benne, ha sorra is kerülünk, már csak egy-egy jegyet találunk az egyes szektorokban. Tévedtünk – a „megfizethető” kategóriában egy belépő sem maradt – viszont 30-40 percet kellett csak várakoznunk a sorban.

A jegyeket áruló Ticketmaster egyébként már az értékesítéseket megelőzően közleményt adott ki arról, hogy az elővételi jegyek iránti érdeklődés több mint 800 százalékkal meghaladta a rendelkezésre álló belépők számát. Az árak egyébként adott országtól függően igen széles skálán mozognak, többféle kategória közül lehet választani, még a VIP-szekción belül is sok opció áll rendelkezésre. Ha az első európai, Stockholmban megrendezett koncertre szóló jegyek árát vesszük alapul, akkor a legolcsóbb körülbelül 70-80 ezer forint körül mozog, míg a legdrágább – ami természetesen a színpad közvetlen közelében van – már az egymilliót is eléri. Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki élőben szeretné látni az énekesnőt, ám az alapján, hogy milyen gyorsasággal kapkodják el a jegyeket, úgy tűnik, a rajongóknak ez nem jelent akadályt.

Jegyre gyűjtenek pénzt

Hogy óriási az őrület Beyoncé turnéja kapcsán, azt alaposan alátámasztják azon videók, amelyekkel az elmúlt egy hétben a TikTokon lehetett találkozni. Egyesek tippeket adnak azzal kapcsolatban, mit kell tenni ahhoz, hogy mindenképp jegyhez jussunk – például hogy egyszerre több eszközről, akár telefonról és laptopról is érdemes beállni a jegyvásárlásnál a sorba –, míg mások arról töltenek fel vicces tartalmakat, mi mindent tennének meg azért, hogy eljussanak valamelyik koncertre. Egy felhasználó például arról posztolt, hajlandó lenne a vécében átbulizni az estét, míg egy másik azon viccelődött, hogy szívesen tettetné az egyik helyszínen lévő ételpultnál, hogy hot dogba való virsli, csak hogy élőben hallhassa az énekesnőt.

A rajongók közül többen a GoFundMe adománygyűjtő portálon is pénzgyűjtésbe kezdtek, hogy jegyet tudjanak venni valamelyik fellépésre. Több száz ilyen GoFundMe-oldalt találni, azonban a legeredményesebbnek eddig Brandon Atkins tűnik, aki cikkünk írásakor már 409 dollárt, azaz 150 ezer forintot gyűjtött a körülbelül 368 ezer forintos célkitűzéséből.

Beyoncé eddig az alábbi koncerteket jelentette be Európában:

május 10. – Stockholm, Svédország

május 14. – Brüsszel, Belgium

május 17. – Cardiff, Egyesült Királyság

május 20. – Edinburgh, Egyesült Királyság

május 23. – Sunderland, Egyesült Királyság

május 26. – Párizs, Franciaország

május 29. – London, Egyesült Királyság

május 30. – London, Egyesült Királyság

június 8. – Barcelona, Spanyolország

június 11. – Marseille, Franciaország

június 15. – Köln, Németország

június 17. – Amszterdam, Hollandia

június 18. – Amszterdam, Hollandia

június 21. – Hamburg, Németország

június 24. – Frankfurt, Németország

június 27. – Varsó, Lengyelország

