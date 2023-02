A zenész szívelégtelenség és szívritmuszavar miatt került kórházba szeptember elején. Akkor sokkolták a szívét, de az eljárás sikertelen volt, utána sem állt helyre a ritmus, így végül a dobosnak gyógyszereket kellett szednie.

Később Inti arról is beszélt, hogy egy szívritmus-szabályozót (ICD) is beültettek a mellkasába. Egy másik nyilatkozatában pedig azt mondta, hogy azóta az állapota nem romlott ugyan, de attól tart, hogy soha nem gyógyul meg igazán.

Most Inti arról beszélt, hogy egy újabb beavatkozás vár rá, és már felkerült ugyan a várólistára, de még nem tudja, mikor kerül sor a műtétre.

„Két szívritmuszavarom és egy szívelégtelenségem van, az utóbbit az ICD-készülékkel, az egyik ritmuszavart pedig gyógyszerekkel – illetve egy beavatkozással, amelynek során elégették a problémás szívizomrostokat – megoldották. Van azonban egy másik, amit egyelőre gyógyszerrel karban lehet tartani, ezért a sürgős beavatkozásra váró betegek előttem vannak a várólistán” – mondta, hozzátéve,

amint hív az orvos, jön egy újabb speciális eljárás, az úgynevezett abláció, amelynek során ágyéktájon vezetnek be egy katétert. Ennek köszönhetően a napi tíz pirula helyett már csak hetet kell majd szednem

– magyarázta a zenész a Blikknek.

A lap szerint TNT Inti arról is beszélt most, hogy a párja, Sáfrány Emese mentette meg az életét, mert ő erősködött, hogy menjen orvoshoz. „Szerencsére időben elcsípték a bajt, mert én – igazi férfi módjára – figyelmen kívül hagytam a jeleket. Akkor kiderült, hogy néhány éve volt egy szívizomgyulladásom, aztán elkaptam a koronavírust, és felerősödött a betegségem. Szerencsére a kórház után gyorsan visszatérhettem a színpadra, most pedig gőzerővel készülünk a Budapest Arénában tartandó, április 22-i koncertünkre” – mondta a dobos.