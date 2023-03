A rendező, aki még Steven Spielberget is lepipálta, mégsem ismeri senki

Ha sztárrendezőkre gondolunk, szinte mindenkinek Quentin Tarantino, Ridley Scott, Martin Scorsese vagy épp Steven Spielberg ugrik be elsőnek, holott a szakmában természetesen akadnak még olyan művészek, akik képesek voltak maradandót alkotni. A 40 éves, alabamai születésű Jon Erwin – akinek a neve főleg hit témakörben készült alkotásokhoz kötődik – legutóbb az 1979-ben alapított CinemaScore piackutató cég által végzett felmérésnek köszönhetőn került rivaldafénybe. A vállalat azzal foglalkozik, hogy kutatást végeznek a moziba járók körében, ez alapján osztályozzák a produkciókat, majd az adatokat továbbítják többek között a filmstúdióknak is.

A CinemaScore felmérése szerint pedig Jon Erwin új filmje, a Jesus Revolution A+-os értékelést érdemel, ami már a negyedik a sorban a rendező alkotásai közül (Woodlawn, Csak elképzelni tudom, Esélytelenből halhatatlan, Jesus Revolution). Ekkora számú magas minősítést pedig korábban egy rendező sem tudott abszolválni.

A cég adatai alapján ugyanis a maximum eddig a három filmért járó A+-os értékelés volt, amelyet a következő rendezők tudtak elérni:

Rob Reiner: A herceg menyasszonya (1987), Harry és Sally (1989), Egy becsületbeli ügy (1992),

Alex Kendrick: War Room (2015), Nincs akadály (2019), A bátorság emberei (2011),

Andrew Erwin (Jon Erwin testvére): Woodlawn (2015), Csak elképzelni tudom (2018), Esélytelenből halhatatlan (2021).

Érdekesség, hogy a cikk első sorában említett művészek közül még szinte senki nem kapta meg a legmagasabb minősítést a CinemaScore-tól. Quentin Tarantino például egyszer sem, de Steven Spielberg is csak kétszer, az E. T., a földönkívüli és a Schindler listája miatt. De ki lehet az a Jon Erwin, aki a legnevesebb rendezőket is lepipálta?

Kis költségvetésű filmeken dolgozik

Jon Erwin 1982-ben látta meg a napvilágot az alabamai Birmighamben egy szenátor és egy evangélikus lelkész fiaként. Családjával kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy a nagyapja, Henry E. Erwin a legrangosabb katonai kitüntetést kapta meg a második világháború alatt teljesített szolgálata elismeréséül. A rendező és a testvére, Andrew 2005-ben csöppentek bele a szórakoztatóiparba, első filmjük pedig az egy évvel később megjelent The Cross And The Towers volt, ami a 2001. szeptember 11-i terrortámadás idején a World Trade Center romjai alatt megtalált acélkeresztről szólt – és ezt követően is főleg vallási alapokon nyugvó alkotásokra koncentráltak.

A testvérpár legelső játékfilmje az October Baby keresztény abortuszellenes produkció volt, amelyet további filmek követtek. Erwinék már pályafutásuk kezdete óta arra törekednek, hogy viszonylag kis költségvetéssel dolgozzanak, ami egyúttal azt is eredményezi, hogy jelentős profit származik egy-egy projektből. A Csak elképzelni tudom például hétmillió dollárból készült, viszont a jegyeladásokból befolyó összeg 86 millió dollárra duzzadt. Hasonló a helyzet az idén február 24-án debütált Jesus Revolutionnal is, amelynek büdzséje 15 millió dollár volt, a filmből származó eddigi bevételek pedig már 30,5 millió dollárnál járnak.

Erwinék 2018-ban alapították meg a Kingdom Story Companyt, hogy hittémájú történeteket vigyenek filmvászonra, amelyekből azóta négy jelent meg. A nevesebb alkotásaik közé tartozik többek között a Woodlawn, ami a középiskolás Nathan mindennapjait veszi alapul, aki fekete létére egy túlnyomó többségben fehérekből álló focicsapatba kerül be, ahol rasszizmust tapasztal. A Csak elképzelni tudom egy zenész, Bart Millard bántalmazó édesapjával való kapcsolatát mutatja be, az Esélytelenből halhatatlan Kurt Warner NFL-sztárrá válását, míg a Jesus Revolution az 60-as évek végén és a 70-es évek elején az Egyesült Államokban elterjedt keresztény mozgalmat igyekszik hűen ábrázolni.

A testvérpár cége, a Kingdom Story Company összesen négy filmen fog dolgozni az elkövetkezendő időben, köztük az Ordinary Angels-ön, amelyben Hilary Swank, Alan Ritchson, Emily Mitchell és Nancy Travis játszanak. Az igaz történet alapján készült alkotás azt fogja bemutatni, miképp kovácsolt össze egy fodrász egy egész közösséget annak érdekében, hogy segítsenek megmenteni egy megözvegyült apa súlyosan beteg lányának az életét. A vállalat által bejelentett négy film megjelenésének dátumát azonban egyelőre még nem lehet tudni.

(Borítókép: Jon Erwin 2020. március 7-én. Fotó: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)