Fodrok és korábban viselt ruhaköltemények hódíthatnak az idei Oscar-gálán

A világ legnevesebb és legkedveltebb színészei és hírességei, ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, idén is szemet gyönyörködtető megjelenésekkel készülnek a méltán emlegetett hollywoodi estére. A lélegzetelállító vagy különleges dresszeket pedig már a divatrajongók is tűkön ülve várják.

Az Oscar-gála a világ egyik legpazarabb estéje, és bár a filmek állnak a középpontban, kétségtelen, hogy az aranyszobrocskák mellett minden szem a divatra irányul majd az estén.

Tavaly is temérdek trend hódított a díjátadón, azonban a vendégek közül szembetűnően sokan jelentek meg a szőnyeghez megtévesztően hasonlító színárnyalatú ruhában. Tracee Ellis Ross például egy piros Carolina Herrera, Jennifer Garner egy Brandon Maxwell, Kirsten Dunst egy Christian LaCroix, míg Simu Liu egy Atelier Versace ruhában tetszelgett a fotósok kereszttüzében.

A vörös ruhák mellett természetesen a különböző fodros dresszek is az est népszerű darabjai közé tartoztak. Billie Eilish Gucciban, a hírhedt Oscar-pofont megelőző vicc elszenvedője, Jada Pinkett Smith pedig egy Jean Paul Gaultier ruhában tűnt ki a tömegből.

Bár valószínűsíthető, hogy lesz néhány hasonlóság a tavalyi évek trendjeihez, az AfterBuzz szakértői az alábbi öt divattrendre számítanak a 2023-as Oscar-gálán.

Vintage és korábban már viselt darabok is feltűnhetnek

Manapság mindenki egyre környezettudatosabban igyekszik élni a mindennapjait, így az sem meglepő, hogy bizonyos darabokat a fenntarthatóság jegyében nem csak egy, de több nagyobb eseményre is magukra öltenek a hírességek. Emiatt az sem újdonság, hogy a vintage stílusjegyeket is jó eséllyel újra viszont láthatjuk a vörös szőnyegen – és nem ez lenne az első alkalom. 2006-ban például Jennifer Lopez egy 1959-ből származó, olívazöld Jean Dessés ruhát viselt.

A vintage darabok mellett a sztárok által már korábban is viselt kedvelt darabok szintén egyre gyakrabban kerülnek elő a legnagyobb eseményeken. A 2020-as Oscar-gálán Jane Fonda például egy elegáns Elie Saab-ruhát viselt, amelyet korábban a 2014-es cannes-i filmfesztiválra vett fel. Akárcsak Cate Blanchett, aki már-már képviselője annak, hogy egy-egy különleges darabot többször is magára ölt, a tavalyi Oscar-gálán egy Alexander McQueen ruhában és fekete blézerben jelent meg. Ugyanabban, amelyet 2020-ban a velencei filmfesztiválon is magára öltött. Így nyugodtan kijelenthető, hogy az igazán új és friss megjelenések mellett már korábban megcsodált ruhaköltemények is feltűnnek majd az eseményen.

Fodor minden mennyiségben

Ahogyan más stílusjegyek, a fodros ruhák is újabb virágkorukat élik, ezért az sem meglepő, hogy a hírességek előszeretettel viselnek ilyen ruhadarabokat a vörös szőnyeges megjelenések alkalmával is – és az idei Oscar-on jó eséllyel több fodros ruhadarabot láthatunk majd. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy mind a Golden Globe-díj-átadó, mind a márciusi divathónap betekintést engedett abba, mire számíthatunk az elkövetkezendő időszakban a különböző eseményeken. A fodrok pedig szinte minden ruhadarab esetében jelen voltak. A hírességek stylistjai vélhetően nagyot hibáznának, ha nem fontolnák meg a fodrok bevetését az akadémia díjátadóján.

A siker pedig úgy tűnik, garantált. A januári Golden Globe-on Jenna Ortega fodros Gucci-ruhája mindenkit ámulatba ejtett, de Quinta Brunson Christian Siriano dressze is elkápráztatta a gálát nyomon követőket.

A klasszikus fekete és piros

Az Oscar-est bevált színei a fekete vagy piros, amelyek idén is a kifinomultságot és egyszerűséget kedvelő hírességek kedvencei lehetnek. Az elegancia természetesen sugárzik, amikor valaki a vörös szőnyegen e színek valamelyikébe borul. Az évek során pedig láthattuk, hogy az Oscaron a leghíresebb színészek és kísérőik előszeretettel választották ezeket a színeket, amelyek egymás mellett is tökéletesen mutatnak.

Elég csak Nicole Kidmanre gondolni, aki a 2007-es Oscar-gálán egy piros Balenciaga-dresszben tűnt fel, de Angelina Jolie 2012-es Oscaron viselt Versace ruhája, Charlize Theron 2016-os Dior szerelése, vagy Lady Gaga 2019-ben viselt Alexander McQueen-je is elkápráztatták a divat szerelmeseit és a rajongókat a letisztultságuk ellenére is. Az örök klasszikus fekete vagy piros ruha a szakértők szerint idén is sláger lehet.

Buggyos ujjú dresszek

Ahogyan a fodrok, úgy a buggyos ujjú ruhák, azaz a balloon sleeve darabok is hosszú évtizedek után térhetnek vissza a vörös szőnyegre. A '90-es és '70-es évek trendjeit az elmúlt időszakban újra láthatjuk felbukkanni a kifutókon, de nyilvánvaló, hogy a '80-as évek sem kifelejthetőek. A már többször emlegetett, az idei trendeket lefektető Golden Globe-on több híresség is a korszakra jellemző stílusjegyekkel rendelkező darabot választott magának, mégis Rihanna egyedi, fekete Schiaparelli ruhája keltette fel a legtöbb önjelölt és valós stílusszakértő figyelmét – a viselet minden idők egyik legikonikusabb vörös szőnyeges megjelenései közé tartozik.

Azonban nem csak Rihanna, hanem Selena Gomez is hatalmas feltűnést keltett buggyos ujjú Valentino ruhájával, hozzájuk hasonlóan pedig Niecy Nash Dolce & Gabbana-ja is a 80-as évek népszerű stíluselemét hozta vissza a köztudatba, amelyet vélhetően az Oscar-gálán is többen előszeretettel viselik majd.

Avantgárd gallérok borzolhatják a kedélyeket

Az avantgárd galléros megjelenés a párizsi divathét kiemelt trendje volt, és mivel a hétköznapi viselésre teljesen alkalmatlanok a hatalmas, extravagáns gallérok, így csakis a vörös szőnyegen van értelme, hogy a hírességek felhívják magukra ezzel a figyelmet.

Remek alkalom lehet erre az idei Oscar-gála, amely minden évben helyt ad a divatvilág legnagyobb őrültségeinek. Elég csak visszagondolni Cher 1986-os sokat mutató ruhájára, és a hatalmas tollas fejdíszére, Björk hattyút formázó ruhájára, vagy Trey Parkerék női szereléseire. Ezek fényében már nem is olyan kínos egy hatalmas gallér, nem igaz?

A 95. Oscar-gálát március 13-án rendezik meg, a díjátadót Magyarországon a Disney+ streamingfelületén lehet élőben nézni, az eseményről pedig az Index is percről percre tudósít majd.

(Borítókép: Billie Eilish a 94. Oscar-gálán Hollywoodban 2022. március 27-én. Fotó: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty Images)