Ahogy arról a korábbiakban már beszámoltunk, Will Smith az idei Oscar-díj-átadón keveredett hatalmas botrányba egy hirtelen felindulásból lekevert pofont miatt. A sallert a standupos Chris Rock kapta – aki jócskán meg is gazdagodott belőle –, mivel a színész felesége, Jada Pinkett Smith betegségével viccelődött. A történtek óta rendre szólalnak fel a hírességek, és ítélik el a színész tettét, ahogy azt a filmakadémia is megtette már. Ám az egyelőre még mindig nagy kérdés, hogy amellett, hogy Smith lemondott akadémiai tagságáról, illetve fegyelmi eljárást is indítottak ellene, lesz-e bármilyen más következménye az istenes pofonnak.

Egyesek szerint ugyanis az sem elképzelhetetlen, hogy Smith az idei gálán a legjobb színész kategóriában nyert elismerését, amelyet a Richard király című filmben nyújtott alakításával vívott ki, el is vesztheti. Az Oscar történetében azonban csak egyszer fordult elő ilyen, így nem valószínű, hogy Will Smith lesz a következő.

Young Americans

A Young Americans című alkotás készítőivel esett meg egyedül az, hogy visszavonták az 1969-es Oscar-gálán átadott díjukat, amelyet a legjobb dokumentumfilm kategóriában nyertek el. A filmet – amely a Young Americans nevet viselő kórus utazási élményeit dolgozza fel – ugyanis 1967-ben kezdték el vetíteni. Oscarra pedig csak olyan produkciókat jelölhetnek, amelyek a gálát megelőző évben jelentek meg, így a filmakadémia végül úgy döntött, mivel nem 1968-ban kiadott alkotásról van szó, elveszik tőlük a díjat.

Mások is megtarthatták a díjat

Az is amellett szól, hogy Will Smith valószínűleg megtarthatja majd a díját, hogy a 2020 márciusában szexuális bűncselekmények miatt 23 év börtönre ítélt Harvey Weinsteint ugyan kizárták az akadémiáról, mégsem vették el tőle a Szerelmes Shakespeare című filmért 1998-ban odaítélt Oscar-díjat. Smith és Weinstein bűnei pedig még csak nem is említhetők egy lapon, így ha Smith-től végül mégis elveszik a díjat, az az igazságtalanság netovábbja lesz.

Weinstein mellett a világhírű rendező, Roman Polanski körül is nagy botrány alakult ki. Polanski az akadémia tagja volt, öt jelölést is kapott, illetve egy díjat nyert meg a legjobb rendező kategóriában A zongorista című filmmel. Még annak ellenére is díjazták a munkáját, hogy ő maga nem tudott részt venni a gálán, miután 1977-ben egy 13 éves lány megrontásával vádolták. A hat vádpontból ötöt ejtettek, azonban Polanski bűnösnek vallotta magát. Amikor pedig kiderült, hogy letöltendő börtönt kaphat, repülőre ült, és Párizsig meg sem állt. Francia állampolgárként ugyanis nem kellett tartania attól, hogy kiadják őt az Egyesült Államoknak.

Az országból való elmenekülését követően még három filmje kapott összesen 14 jelölést, amelyekből végül hatot tudtak díjra váltani, ám ezek közül csak egy illette meg Polanskit, a 2002-es A zongorista című alkotás rendezéséért. Az elismerést hónapokkal később juttatták el hozzá. A rendezőt pedig csak azt követően csapták ki az akadémiáról, hogy a nemi erőszak miatt szintén börtönre ítélt Bill Cosbyt is kizárták. Bár Polanski beperelte az akadémiát, ők nem voltak hajlandók megmásítani a döntésüket.

Will Smith a filmvilág közellensége?

A gálán történtek után egyre többen kezdtek elfordulni Will Smithtől, ezzel együtt pedig sokan a megpofozott Chris Rockhoz pártoltak át. Kétségtelen, hogy a színész elvetette a sulykot, ám sokak szerint azt is érdemes megjegyezni, hogy a standupos egy aknákkal teli mezőre tévedt azzal, hogy Smith feleségének betegségével kezdett el poénkodni – amiről a hírek szerint nem is tudott, bár ezt sokan kétségbe vonják. Mindkét félnek van vaj a füle mögött, azonban míg a pofonosztás után Rock jegyeladásai az egekbe szöktek, addig

WILL Smith egész karrierje mehet a levesbe.

Erről tanúskodik az is, hogy több filmgyártó cég döntött úgy a napokban, hogy felfüggesztik az együttműködést a színésszel. Így tett a Netflix, ahol a Fast and Loose című akcióthriller jelenne meg, ám leálltak a munkálatokkal. A filmben Smith egy bűnszervezet fejét alakítja, aki emlékezetkiesésben szenved, így a nulláról kell újra felépítenie a birodalmát. A Bad Boys negyedik része is hasonló sorsra jutott, mivel a Sony-alkotás forgatását is felfüggesztették. A hírek szerint pedig a Netflixhez köthető The Council és a Bright 2., illetve a Sony oltalma alá tartozó Hancock és A karatekölyök folytatásai is parkolópályára kerülhetnek. Bár van egy streamingszolgáltató, az Apple TV, amely egyelőre nem pártolt el Smith mellől, mivel már a korábbiakban bejelentették, hogy még idén érkezik a színész főszereplésével készült Emancipation című film, amelyben egy louisianai ültetvényről elszökött rabszolgát alakít.

Bár Smith lemondott akadémiai tagságáról, ám ennek ellenére is részt vehet a jövőbeli Oscar-gálákon, jelölhető díjra, illetve elismeréssel is jutalmazhatják a munkáját, ám ő maga nem szavazhat abban a kérdésben, hogy melyik alkotást díjazzák. Hogy a filmakadémiának pontosan mi az álláspontja a Smith–Rock csetepatéval kapcsolatban, és milyen egyéb következményekkel sújtanák a színészt, az majd csak április közepén fog kiderülni.

