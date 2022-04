Chris Rock százmilliókat kaszál azzal, hogy felpofozták

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, a már évek óta egyre kisebb nézettséget produkáló Oscar-gálának idén sikerült újra visszaszereznie hírnevét. Bár ez nem a poénokat már kínosan túltoló házigazdáknak vagy épp a gála népszerűségének köszönhető, hanem Will Smithnek. A színész ugyanis a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat átadó Chris Rocknak kevert le egy hatalmas pofont, mivel felesége, Jada Pinkett Smith gyógyíthatatlan betegségével viccelődött.

A tettének meg is lettek a következményei, mivel a legjobb színész Oscarját bezsebelő Smith lemondott akadémiai tagságáról, ahogy azzal is szembesülnie kell, hogy, mondhatni, nemkívánatos személlyé vált a színészszakmában – annak ellenére is, hogy Rock poénját kifejezetten ízléstelennek ítélik a legtöbben.

Az áldozat szerepét betöltő Chris Rock azonban a legújabb információk szerint elég jól jön ki a maflásból, mivel

az előadásaira már hónapokra előre elfogytak a jegyek, Sőt új dátumokat is meg kellett adnia.

Mindemellett Oprah Winfrey és Ellen DeGeneres is azért verekednek, bár csak képletesen értve, hogy elsőként készíthessenek interjút Rockkal, aki Smithszel ellentétben nem igazán szólalt meg a történtek óta. A színész ugyanis már nemcsak az akadémiától, hanem a standupostól is bocsánatot kért a pofonért, ami az információk szerint akár kétmillió fontot, azaz körülbelül 872 millió forintot is hozhat Rocknak. Csak úgy kapkodják el a jegyeket az előadásaira, valamint interjúajánlatokkal is bombázzák.

Chris olyan jól kezelte a helyzetet Will-lel kapcsolatban, hogy ez most meg is térül. Hollywood egyszerűen nem tud betelni vele, és miközben az emberek tömegesen fordulnak el Willtől, sorban állnak át Chrishez

– nyilatkozta egy bennfentes a Sunnak.

