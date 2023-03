Victoria Beckham szeleburdi énekesnőből lett a divatvilág megbecsült alakja

Sokan nem hittek benne, és voltak, akik hosszú éveken keresztül nem is foglalkoztak Victoria Beckham 2008-ban alapított márkájával, azonban a korábbi énekesnő rácáfolt a kritikusokra, és március elején már második alkalommal mutatta be aktuális kollekcióját az ikonikus párizsi divathéten. De hogyan lett az egykori Spice Girl a divatvilág egyik neves alakja, és hol tart most a márka?