Hetven év után is őrzi titkait a világ leghíresebb szuperkémje

Nem sok olyan könyv íródott eddig a történelemben, ami évtizedeken átívelve is megállja a helyét, viszont a James Bondról szóló alkotások éppen ilyenek – a legutóbbi James Bond-film, a 2021-ben megjelent Nincs idő meghalni például több mint 770 millió dollárt hozott a konyhára.

Az Ian Fleming által írt első regény, a Casino Royale 1953. április 13-án jelent meg, amelynek megalkotásához a saját élményeit, tapasztalatait hívta elő. Az ugyanakkor sosem derült ki, hogy a James Bond-könyvek milyen mértékben alapultak a valóságban megtörtént eseményeken. Ez a kérdés azért is foglalkoztatta mindig az olvasókat, mivel Fleming maga is hírszerző volt a második világháborúban, így könnyen elképzelhető volt, hogy a Bond által átélt kalandok egy része vele is megtörtént.

A Casino Royale sikere arra ösztökélte Fleminget, hogy további köteteken keresztül állítsa megpróbáltatások elé James Bondot, és haláláig összesen tizenkét könyvet adott ki, további kettőt pedig csak azt követően jelentettek meg. Ha próbára szeretné tenni tudását a ma 70 évvel ezelőtt debütált elsőJames Bond-könyvvel kapcsolatban, akkor töltse ki alábbi kvízünket!

(Borítókép: David Cheskin / PA Images / Getty Images)