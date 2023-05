Alison Jackson szinte egész eddigi pályafutását a királyi családnak szentelte, már olyan értelemben, hogy az általa megalkotott képek többsége a famíliáról készült. A művész azon fotóiról vált ismertté, amelyeken hírességek hasonmásai szerepelnek, és olyan tevékenység közben ábrázolja őket, amely egyesek számára már-már megbotránkoztató. A fotós április 28-án, Londonban megnyílt legújabb kiállítása is a királyi család köré épül, amivel kapcsolatban nemrég interjút adott, kifejtve, mi okozza a legnagyobb nehézséget a modellek felkutatásánál.

Mint kifejtette, maximalistának vallja magát, azaz mindig igyekszik a tökéletes alanyokat megtalálni, ám nem mindenki esetében van könnyű dolga. Különösen Harry herceggel gyűlik meg a baja a haja miatt.

Az általam alkalmazott Harrynek több a haja, és a vöröses árnyalata sem az igazi. Rávettem, hogy fesse be, és kértem, hogy borotválja le a haját a feje tetején és a hátsó részén, de ez nem sikerült túl jól. Azt mondta, menjek a fenébe

– fejtette ki.

A művész megjegyezte, gyönyörű nőket könnyű találni – mondjuk, Katalin hercegné vagy Meghan Markle ábrázolására –, de nagy nehézséget okoz neki a III. Károly király, Vilmos herceg és Harry herceg hasonmásaira való rátalálás, így mindig nyitott szemmel jár, hátha belebotlik valamelyikükbe. Mint hozzátette, egyik nap az utcán jött szembe vele egy férfi, aki kiköpött Harry herceg volt. Elmondása szerint néhányan nem is akarják elismerni, ha hasonlítanak valakire, pedig ez igen jövedelmező is tud lenni. Példaként említette, hogy évekkel ezelőtt, amikor David Beckham a csúcson volt, a hasonmása évi 250 ezer fontot keresett pusztán azzal, hogy úgy néz ki, mint ő. Jackson szerint az is problémát jelent, hogy a legtöbb ember csak egy szemszögből fotózható jól, de nem lehet mindig csak arról az oldalról fényképezni az alanyokat.

Nincs könnyű dolga II. Erzsébettel sem, akinek már vagy tíz hasonmását alkalmazta, de az elmúlt években ezt leszűkítette néhányra. A néhai királynő halálával kapcsolatban megjegyezte, rendkívül elszomorította a hír, mivel csodálta őt, a kötelességtudatát és a munka iránti odaadását pedig követendő példának nevezte.

A királynő csodálatos volt, mert elég rejtélyesnek tűnt, és mindig elgondolkodtál azon, milyen is lehet valójában, míg Károly sokkal többet beszél, és tudod, hogyan áll hozzá a dolgokhoz

– jegyezte meg.

Kamilla, a bulikirályné

A fotóművész kifejtése szerint Kamilla királynét pörgős, életvidám és bulis nőnek látja, aki szeret dohányozni és inni. Nem véletlen, hogy az ő hasonmásával készített képekből többnyire ez az életszemlélet sugárzik. A királynét többek között gyantáztatás közben, cigarettával a szájában és koronával a fején lehet látni, valamint a Buckingham-palota erkélyén egy szál alsóneműben és harisnyában, amint III. Károly király a fenekét tapogatja.

A hasonlóan megbotránkoztató fotók közé tartoznak még azok is, amelyeken a királyné Katalin hercegnével együtt olvassa a Káma-szútrát, és amelyen utóbbi Meghan Markle-lel verekszik. Nem túl hétköznapi helyzetben ábrázolták a trónörököst, Vilmos herceget sem, akit egy nyúljelmezbe öltöztettek, majd olyan fotót készítettek a hasonmásával, amelyen Katalin hercegnével együtt nézik öccse, Harry herceg könyvét – és az arckifejezése szerint nem örül az abban olvasottaknak.

Nincs többé valóság?

A művész megjegyzése szerint az általa készített képekkel mindig is azt szerette volna sugallni, hogy senki ne bízzon abban, amit lát – pláne most, a mesterséges intelligencia korában. Jackson kifejtette, általánosságban az emberek félnek megtenni olyasmiket, amik nem helyénvalók, de ő igazi polgárpukkasztónak tartja magát. Új kiállításával kapcsolatban meg is tréfálta London lakóit, mivel III. Károly és Kamilla királyné hasonmásait egy hintóra ültette, majd rendőri kísérettel együtt meneteltek végig a The Mall úton a Buckingham-palotáig – és végül egy pubban kötöttek ki, ahol sörözni kezdtek.

Mindig tudjuk értelmezni a képeket valamilyen szempont szerint, ami azok megvágása esetén a kontextustól eltérő is lehet. Az igazságot teljesen elferdítheti egy fotó

– magyarázta az interjúban.

Jackson jelenleg Rishi Sunak brit miniszterelnök hasonmását keresi, ám nem ő az első politikus, akiről képet készített, korábban ábrázolta már Donald Trumpot, Boris Johnsont és Vlagyimir Putyint is.

(Borítókép: Vilmos herceg és Kamilla királyné. Fotó: Richard Stonehouse / Tolga Akmen / Pool / Getty Images)