Újabb fiatal modellt hálózhatott be Leonardo DiCaprio, már az édesanyjának is bemutatta

Nehéz a szokásoktól megszabadulni, újabb fiatal modellel jöhetett össze Leonardo DiCaprio, aki korábban több ízben is azzal került a reflektorfénybe, hogy a 25 éves kort átlépő barátnőivel szinte azonnal szakított a rendszerint modellekkel kapcsolatba kerülő színész. Mindez azonban már a múlté?

Ahogyan arról mi is többször beszámoltunk, Meglehetősen következetes párkapcsolataiban Leonardo DiCaprio – bár korántsem úgy, ahogyan azt a legtöbben várnák tőle. A 48 éves színész ugyanis a legtöbb esetben továbbra sem hajlandó olyannal együtt járni, aki 25 évnél idősebb, ráadásul aktuális partnereitől is rendre megvált az adott életkor elérését követően.

Mindez azonban most megváltozhatott – még ha csak egy kis korkedvezményt adott is a színész, akit a napokban Londonban kaptak lencsevégre, amint a már 28(!) esztendős brit modellel, Neelam Gill-lel és édesanyjával együtt egy elegáns étterembe mennek vacsorázni – írja a New York Post.

Exclusive: Leonardo DiCaprio, 48, dines with 28-year-old British model Neelam Gill, his mom in London https://t.co/M0XCYs9VVs pic.twitter.com/nt7TNccCYI — Page Six (@PageSix) June 1, 2023

Az ugyan egyelőre egyik fél által sem lett megerősítve, hogy egy párt alkotnának, több mint gyanús lehet, hogy a párost már korábban egy buliban is együtt látták szórakozni, míg az állítást ellensúlyozhatja az, hogy a múlt heti cannes-i filmfesztiválra külön érkeztek meg.

Ennek természetesen több praktikussági oka lehet, a pletykák elkerülését a hőn szeretett anyukával eltöltött vacsora után már minden bizonnyal nehéz lesz megoldani.

Leonardo DiCapriót legutóbb Victoria Lamasszal boronálták össze, a fiatal modellel folytatott rövid románca előtt pedig négy év együttlét után szakított a bűvös korhatárt átlépő Camila Morrone-nal.

(Borítókép: Leonardo DiCaprio 2023. május 21-én. Fotó: Loic Venance / Getty Images)