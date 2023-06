Galambos Lajosnak elege van, üzent a börtönből

Galambos Lajos, a börtönbüntetését töltő trombitaművész közölte, megelégelte, hogy álhírek terjednek róla, ezért kérelmet nyújtott be a börtönvezetésnek annak érdekében, hogy hiteles információkkal láthassa el a nagyközönséget.

Galambos Lajos két hónappal ezelőtt, némi halogatás után vonult be a börtönbe. Azóta különféle híresztelések láttak napvilágot arról, hogy rossz állapotban van, és ügyvédje is arról beszélt, hogy otthonápolási őrizetre nyújtottak be kérelmet.

Csontos Zsolt, a zenész ügyvédje most a Borsnak nyilatkozott, és azt mondta:

Galambos Lajos megelégelte hogy megannyi pontatlan hír jelent meg az állapotával kapcsolatban, ezért lépéseket tett.

Az ügyvéd szerint a büntetés-végrehajtás illetékeseihez benyújtottak egy kérvényt, hogy a zenész maga is nyilatkozhasson a sajtónak, mert olyan információk is napvilágot láttak róla, amelyeknek közük sincs az igazsághoz. A lap szerint Galambos Lajosnak többek között az olyasféle pletykákból lehetett elege, hogy éhségsztrájkba kezdett vagy hogy besúgó lett belőle a börtönben.

„Lajcsi azt üzeni, hogy mivel a közelmúltban különböző platformokon pontatlan híresztelések jelentek meg az állapotával és a börtönhierarchiában betöltött pozíciójával kapcsolatban, szeretne ő maga, személyesen nyilatkozni az általa kiválasztott médiumoknak” – mondta Csontos Zsolt.

Hozzátette, az említett kérvényre egyelőre nem kaptak választ, de a zenész reméli, hogy pozitívan bírálják el, és „Skype-on keresztül lehetőséget kap arra, hogy hiteles információkkal láthassa el a nagyközönséget”.