Tom Cruise-t milliók imádják, de nem a nézetei miatt

Tom Cruise színészi teljesítményét látva legutóbb a Top Gun című film folytatásául készült Top Gun: Maverick kapcsán bólintottak elismerően a mozirajongók, és most újabb produkcióban bizonyíthat a színész. Július 13-án jelent meg ugyanis a Mission Impossible legújabb része, a Mission Impossible: Leszámolás – Első rész, amelynek címéből ítélve hamarosan érkezik a folytatás is. Mint ismert, Cruise nemcsak a filmsorozat főszereplőjét, Ethan Huntot alakítja, hanem producere is az alkotásoknak – ahogy a Top Gun: Mavericknek szintén.

Bár a színész gyerekkora nem indult egyszerűen, 18 évesen nagy reményekkel költözött New Yorkba, hogy betörjön a filmiparba. Kezdetben kisebb szerepeket kapott, de a Top Gunnal, majd Martin Scorsese A pénz színe című alkotásával megtört a jég, míg a Született július 4-én elhozta első Oscar-jelölését is. Cruise-hoz kötődik egyébként Hollywood egyik legbékésebb szakítása, mivel korábbi feleségétől, Katie Holmestól való elválásáról a mai napig szinte alig lehet tudni bármit is.

A színész élete mindig is nagyobb botrányoktól mentes volt, viszont a szcientológiai egyházhoz való kötődése, illetve egyes nézetei – köztük a pszichiátriát érintő kijelentései – miatt olykor heves indulatokat vált ki. Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni Tom Cruise-ról, válaszoljon az alábbi kérdésekre.