Jay Z belépett a klubba, ahova sok más híresség is

Jay Z az elmúlt hónapokban nem sokat törődhetett saját karrierjével, mivel feleségével, Beyoncéval járta a világot, aki Renaissance című albuma megjelenését követően idén ismét turnéra indult. Az énekesnő több koncertet is adott Európában, azonban jelenleg az Egyesült Államokban lép fel estéről estére, és férje szintén vele tart. Úgy tűnik, a rappernek a turnéval kapcsolatos elintéznivalók mellett volt elég ideje morfondírozni a jövőbeli befektetéseken is, mivel egyes értesülések szerint, ha minden jól alakul, hamarosan érdekeltsége lehet az angol Tottenham Hotspur focicsapatban.

A klub többségi tulajdonosa, az ENIC befektetési vállalat igazgatóságának elnökét, a 86 éves Joe Lewist ugyanis nemrég többrendbeli bennfentes kereskedelem feltételezett elkövetésével vádolták meg, így ha esetlegesen elítélnék emiatt, Jay Z örömmel fektetne ebbe az üzletbe, és csatlakozna azon hírességek klubjához, akik korábban már megvásároltak egy-egy csapatot.

Nem zárkózik el a lehetőség elől

Ahogy arról a rapper egyik üzlettársa beszámolt egy nemrég készült interjúban, a legkiemelkedőbb angol klubok közül néhány – például a Manchester United, a Liverpool, a Chelsea és az Arsenal – már amerikai tulajdonban van, így Jay-Z is meg akarja adni annak a lehetőségét, hogy tulajdonos lehessen a Tottenham Hotspurnél.

Majd még kiderül, Lewis úr szabadon távozik-e. Ha nem, Jay azt mondta, olyan pozícióban szeretne lenni, hogy gyorsan tudjon lépni, ha úgy érzi, az ár megfelelő. Úgy véli, ez megvalósítható, különösen a befektetőtársak támogatásával

– mondta.

A 2,5 milliárd dollár becsült vagyonnal rendelkező Jay Z-nek egyébként már korábban is voltak hasonló befektetései. Ő alapította meg például a Roc Nation Sports tehetséggondozással foglalkozó menedzsmentet, ami több sportolót is felkarolt már azóta. Érdekesség, hogy a rapper egy 13 évvel ezelőtt készült interjúban azt állította, Arsenal-rajongó, ami a Tottenham Hotspur ősi riválisa. Ezen beszélgetés során fejtette ki azt is, nincs kizárva, hogy egyszer megvesz egy focicsapatot.

Üzletember vagyok, így mindig kapható leszek az új lehetőségekre, és ha jónak látom, belevágok. A jövőben, ha megfelelő lehetőség kínálkozik, akkor ki tudja, mi lehet még?

– jegyezte meg akkor.

Divat lett belőle?

Nem Jay Z az egyetlen, aki az utóbbi években klubvásárlásra adta a fejét, mivel számtalan hírességről tudni, akik ebbe fektették a pénzüket. Köztük David Beckham, akinek visszavonulását követően 25 millió dollárért lehetősége nyílt egy MLS-franchise alapítására, így alakult meg 2018-ban az Inter Miami CF, aminek értéke már 600 millió dollárra rúg – ehhez persze nagyban hozzájárult Lionel Messi Floridába csábítása. Hasonlóan jövedelmező volt az üzlet Ryan Reynolds és Rob McElhenney számára, akik hamvaiból támasztották fel a Wrexham AFC-t, míg Elton John Watford-rajongóként 1973-ban a klub elnöke lett, majd kisebb sikerek után 1990-ben túl is adott a csapaton. Előbbiek mellett pedig szintén a futballban látta a jövőt:

Will Ferrell (Los Angeles FC),

Natalie Portman, Christina Aguilera, Serena Williams, Eva Longoria és Jennifer Garner (Angel City FC),

Matthew McConaughey (Austin FC),

Ciara és Macklemore (Seattle Sounders),

Michael B. Jordan (Bournemouth),

Mesut Özil, Eva Longoria és Kate Upton (Necaxa),

illetve LeBron James és Drake (AC Milan).

(Borítókép: Jay Z. Fotó: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images)