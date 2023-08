Galambos Lajos leveseket iszik és pörköltszaftot szürcsöl a börtönben

A mulatós zenész áprilisban kezdte meg büntetése letöltését, amióta már eltelt 100 nap. De egészségi állapota folyamatosan romlik, elmondása szerint továbbra sem képes szilárd élelmet enni, és már 10 kilót fogyott. Ettől függetlenül továbbra is küzd azért, hogy elhiggyék, semmit sem követett el.

Galambos Lajost 2022 decemberében ítélték másodfokon 3 év hat hónap börtönbüntetésre áram-, gáz- és vízlopási ügye miatt. A mulatós zenész a közel hét évig tartó perben végig ártatlannak vallotta magát, ennek ellenére tudomásul vette az ítéletet, bár az utolsó pillanatig remélte, hogy nem kell majd bevonulnia egyik büntetés-végrehajtási intézménybe sem.

A börtönbüntetés letöltését idén áprilisban kezdte meg, mentő vitte a baracskai börtönbe. Azt nem tudni, hogy milyen betegségtől szenved, de az első naptól kezdve egészségügyi felügyelet alatt tartják. Ez az alapja Galambos Lajos a bírósághoz beadott kérelmének, amiben otthonápolásért folyamodott.

A trombitaművész most az első száz napjáról vallott a Blikknek.

Sajnos egyre romlik az egészségi állapotom, ezt mindenki láthatja. Nemrég mérték meg a súlyomat, pontosan tíz kilót fogytam, mióta bent vagyok

– nyilatkozta ügyvédjén keresztül a mulatós zenész.

Korábban már arról is beszámoltunk, hogy menni is csak alig képes, valamint csak folyadékot tud bevinni szervezetébe.

Változatlanul szinte csak folyékony halmazállapotú táplálékot tudok bevinni a szervezetembe, vagyis leveseket iszom és a pörkölt szaftját szürcsölöm ki. Egész egyszerűen képtelen vagyok mást megenni. Ha néha megkívánok valamit, amit a börtönben lévő kisboltban lehet venni, megkérek valakit, hogy vásárolja meg nekem. Már arra sincs erőm, hogy addig elmenjek

– mondta most erről a lapnak a börtönviselt zenész.

Galambos Lajos állítólag már megbarátkozott a benti körülményekkel, ám azt nem hajlandó elfogadni, hogy bűnösnek tartsák. „Hiába telt el száz nap, tovább küzdök az igazamért. Tudom, hogy nem követtem el semmit, és ezt be is fogom bizonyítani. Valamikor ki kell derülnie az igazságnak, nem adom fel!” – jelentette ki.

Majd elmondta, nem maga miatt, hanem családja miatt aggódik, ugyanis mint fogalmazott: „Bogikának most lesz élete első divatbemutatója, a saját tervezésű ruháit és kiegészítőit mutatják be, de én nem lehetek ott. Pedig milyen büszke lennék, hogy a kislányomnak valóra vált az álma! Hát, ezért is harcolok, hogy ne vehessenek el több időt tőlem és a gyerekeimtől!” – fogalmazott.