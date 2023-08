Hadjárat indult a szcientológiai egyház ellen, Tom Cruise is tanúskodhat az ügyben

Leah Remini színésznő a múlt héten pert akasztott a Szcientológia Egyház nyakába, amelynek olyan hírességek tartoznak a tagjai közé, mint Tom Cruise, John Travolta vagy Priscilla Presley. A keresettel az a célja, hogy rávilágítson arra, milyen bántalmazásokat kellett elszenvednie, amíg ő is a hívők közé tartozott.

A Szcientológiát még 1954-ben hívta életre L. Ron. Hubbard sci-fi író, aki úgy vélte, az emberi test a halhatatlan szellemek ideiglenes otthona, így kutatásai során is erre fordította leginkább a figyelmét. A vallás elvei szerint mindenkinek van elméje és teste, illetve mindegyikünk életről életre szerzi tapasztalatait – és a hívők meg is tapasztalhatják, a korábbi életeikben velük történtek milyen hatással vannak rájuk jelenleg.

Az egyházhoz – amelynek 3 milliárd dollárra becsülik a vagyonát – azonban az utóbbi években már nem egy botrány volt köthető, és készül az újabb hadjárat ellenük, amit Leah Remini színésznő indított, aki korábban a tagok közé tartozott, amíg 2013-ban el nem menekült a felekezettől. Azt állítja, zaklatásnak volt kitéve nemcsak ő, hanem több egykori hívő is, ezért úgy döntött, egy perrel kényszeríti térdre a Szcientológia Egyházat, és ehhez minden rendelkezésre álló eszközt megragad.

Már-már szekta

Remini az egyház vezetőjét, David Miscavige-t (aki korábban L. Ron Hubbard asszisztense volt) nevezte meg elsődleges vádlottként, és az üggyel kapcsolatban korábbi egyházvezetők is a segítségére vannak, akik készek tanúskodni, alátámasztva a bántalmazásról szóló vádakat. A színésznő azt állítja, négy hónapon át tartották őt fogva a Szcientológia Egyház egyik intézményében, ahol pszichológiai bántalmazásban volt része, mivel Tom Cruise 2006-os esküvőjén volt bátorsága megkérdezni, hol van Miscavige felesége, Shelly – magát a színészt pedig az egyház második emberének nevezte.

Valószínű, hogy Leah fel fogja hívni Tomot, hogy tanúskodjon. Azt állítja, hogy bántották az esküvője után, így miért ne hívná fel őt? Ő is a részese volt ennek

– mondta egy bennfentes.

A bíróságon benyújtott kereset szerint a Szcientológia Egyház megfigyeltette, zaklatta, megfélemlítette és megfenyegette Reminit, miután 2013-ban kilépett. Sőt, a barátait, a rokonait és a kollégáit hasonló bánásmódban részesítették, illetve az egyház felügyelete alá tartozó profilokon keresztül hazugságokat terjesztettek róla a közösségi médiában. A dokumentumok alapján ez a gyűlöletkampány a munkájába került. Egyes források azt nyilatkozták, a felekezeten belül a fair game irányelvet követik, ami annyit takar, hogy szinte bármilyen eszközzel keresztbe tehetnek az ellenségeiknek. Az üggyel kapcsolatban két egykor magas rangú vezető is megszólalt, kifejtve, Tom Cruise kulcsfontosságú eleme volt az egyház vezetésének. Míg a hitközösség egy másik korábbi tagja, Claire Headley kijelentette, a színész saját ismeretekkel rendelkezhet az egyházon belüli visszaélésekről, így észszerű lenne, ha behívnák őt tanúként. Úgy véli, Cruise emberiség elleni bűnöket követett el.

Nem ment sokra a perrel

Claire Headley még 2006-ban lépett ki a Szcientológia Egyházból a férjével együtt, amelyet követően zaklatni kezdték őket. Elmondása szerint még csak egy napos volt a fia, amikor az egyház már képet szerzett róla, illetve azt állították, párjával féltékenyek Tom Cruise-re, így emiatt szeretnék leleplezni a visszaéléseket.

Minden sz*rt tudtak rólunk, megszerezték a híváslistánkat, kamubarátok kerültek az életünkbe, akik a holmijaink között turkáltak és információkat gyűjtöttek rólunk

– mondta.

Headley végül 2009-bem indított pert a felekezet ellen, azt állítva, megsértették a személyiségi jogaikat, illetve két abortuszra kényszerítették őt – ami csak azért különös állítás, mivel ezen hitközösségben ellenzik az abortuszt, az élet elleni cselekedetnek tartják. Az egyház ezt követően alaptalannak nevezte az állításaikat, illetve a bíróság is elutasította az ügyet, és a 43 ezer dolláros perköltség megfizetésére kötelezték őket. Headley úgy véli, Remini az áldozatok szószólója, aki visszavághat az egyháznak, amelynek kifejtése szerint továbbra is a célpontjaik. Férjével egy online könyvelői vállalkozást vezetnek, amiről hazugságokat terjesztenek a neten, illetve gyakran az ügyfeleikhez is eljutnak.



A lényeg, hogy miért állnak a rendfenntartó és a kormányzati szervek mellettük, hogyan lehetséges ez manapság?

– jegyezte meg.

Az egyház mindent tagad

Azt követően, hogy Leah Remini benyújtotta a keresetet a bíróságon, az állításaival szemben a Szcientológia Egyház egy hosszabb közleményt tette közzé, amelyben nevetségesnek és őrültségnek nevezték az általa elmondottakat.

Remini egy évtizede gyűlöletet és hazugságokat terjeszt, és megsértve érzi magát, amikor az emberek gyakorolják a szólásszabadsághoz való jogukat, leleplezve őt olyannak, amilyen – szólásszabadság-ellenes buzgómócsingnak

– áll a nyilatkozatukban.

Amennyiben Remini ügyében sor került a tanúk meghallgatására, a felekezet egy korábbi tagja, Amy Scobee is kész beszélni arról, mit tapasztalt abban a 18 évben, amíg a tagok között tudhatta magát. Ahogy arról már beszámolt, 14 éves korában került az egyházhoz, ahol egy 35 éves, nála magasabb pozícióban lévő tag szexuálisan bántalmazta őt.

Nem kis dolog szembeszállni a Szcientológiával a jogi színtéren. Ha azt hitted, a korábbi zaklatások voltak rosszak, akkor annál csak még rosszabb lesz

– fejtette ki Scobee, akit a felekezet később hazugnak nevezett, közölve, etikai aggályok miatt nem tudhatják már őt a tagjaik között.

(Borítókép: Tom Cruise 2022. június 19-én. Fotó: Han Myung-Gu / Getty Images for Paramount Pictures / Getty Images)