Talán senkit sem kell emlékeztetni azokra az időkre, amikor a koronavírus miatt az utcára sem mehettünk ki anélkül, hogy szájmaszkot viseljünk, ez ellen pedig már akkoriban is többen fellázadtak – még akkor is, ha sokat nem is tudtak tenni a szigorú szabályok ellen.

Az kétségtelen, hogy egy világjárvány esetén a megfelelő védelmet biztosító maszkok képesek csökkenteni a fertőződések számát, sokan mégis nehezményezték annak viselését, és a mai napig kritizálják az intézkedést – annak ellenére is, hogy olyan hírességek és közéleti személyiségek is szorgalmazták a hordását, akik munkásságáért nagy tömegek rajonganak.

Ilyen volt a magyar felmenőkkel bíró Jamie Lee Curtis, az Oscar-, BAFTA-, valamint kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznő is, aki a járvány évei alatt is többször felhívta a figyelmet arra, hogy a maszkviseléssel mindenki tehet azért, hogy minél hamarabb visszatérhessen az életünk a normál kerékvásásba. Most pedig a növekvő esetszámok és az új variáns amerikai megjelenése miatt újra szükségét érezte ennek.

A maszkviselésre buzdítók és a koronavírus kapcsán minden intézkedést kritizálók tábora vélhetően sosem fog egyezségre jutni a témában, amely jól látható volt a színésznő egyik legutóbbi posztja után is. Curtis ugyanis újra a maszkviselés fontosságára hívta fel a figyelmet, miután az Egyesült Államokban ismét drasztikusan emelkedni kezdett a koronavírusos megbetegedések száma.

A koronavírusos betegek száma emelkedésben van. Sok barátom nagyon beteg most. Emiatt mindenki legyen körültekintő, és viseljen maszkot, ha szükséges, és akkor is, ha rosszul érzi magát, és közterületen tartózkodik

– írta bejegyzésében a színész.

A kritizálók szerint ebben is Biden keze van benne

Mindez természetesen azonnal kiváltotta a vírustagadók, a szigorú intézkedéseket végig kritizálók és egyes republikánus szimpatizánsok felháborodását is, akik a poszt megjelenését azonnal kormányzati befolyásolásnak vélték, mivel

úgy gondolják, a 64 éves színésznő a Biden-kormány szekerét tolja, és emiatt közvetít maszkviselésre buzdító propagandát is

– szúrta ki a New York Post.

Ilyen esetben természetesen a legegyszerűbb összeesküvés-elméleteket gyártani, ezalól pedig Jamie Lee Curtis és véleménye sem jelenthetett kivételt – a kommentelők azonnal nekiestek a posztja után.

A 64 éves színésznőt többek között azzal támadták, hogy tevékenysége egyszerű propaganda, amely a járvány alatt szigorú intézkedéseket hozó, Joe Biden irányította vezetés narratíváját szajkózza csak, hozzátéve, hogy posztja azért most jelent meg, mert közeledik a 2024-es választási kampány.

Mások azt hangoztatták, hogy itt a második forduló, ám ezúttal remélik, hogy az emberek észnél lesznek, és nem hagyják, hogy rájuk erőltessék a szerintük fölösleges és egyben nevetséges szabályokat.

A téveszme hódít Hollywoodban. El se kezdje, pontosan tudjuk, hogy a maszkok nem tettek semmit. Az oltások nem tettek semmit, és ön még mindig erőlteti őket. Mennyit fizet Biden azért, hogy ezt a narratívát közvetítse?

– kérdezte Curtistől egy másik kommentelő, aki ahogyan a többiek, szintén nem kapott választ a színésznőtől. Várhatóan nem is nagyon fog, hiszen a színész a kép feltöltését követően nem is foglalkozott a témával, a jelenleg is zajló színészsztrájk köti le láthatóan minden gondolatát.

Van stúdió, amely már újra kötelezővé tette

Hiába támadják azonban Jamie Lee Curtist, nemcsak a színésznő, de már egyes stúdiók számára is újra hétköznapivá vált a maszkviselés, ugyanis a Los Angeles-i Covid-megbetegedések számának növekedése miatt múlt héten a Lionsgate kanadai–amerikai filmipari cég visszahozta a maszk kötelező viselését a vállalat Santa Monica-i főhadiszállásán – írta meg a Deadline.

Az alkalmazottaknak orvosi minőségű maszkot kell viselniük beltérben, kivéve, ha egyedül tartózkodnak az irodában, zárt ajtónál, aktívan esznek vagy isznak az íróasztaluknál, illetve ha egyedül vannak egy nagy, nyitott munkaterületen

– áll a cég által kiadott dokumentumban.

A világjárvány korai éveihez hasonlóan minden Lionsgate-alkalmazott köteles naponta tesztelni magát, mielőtt bemegy az irodába, ha pedig valamilyen tünetet észlel magán, vagy az elmúlt 10 napban külföldön járt, jeleznie kell a cég felé, és otthon kell maradnia.

A szabályok azonban nem közvetlenül a stúdiótól származtak, a feladatok az illetékes közegészségügyi szerv utasításai voltak – így történhetett meg, hogy a cég néhány héttel a szigorú intézkedések után felfüggeszthette ezeket, miután a Los Angeles megyei közegészségügyi szerv értesítette a vállalatot, hogy ezt megteheti, mivel nem történt újabb fertőzés.