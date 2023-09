A napokban debütált a Szupermodellek című sorozat az Apple TV+-on, amelyben a 80-as, 90-es évek négy divatikonja, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista és Christy Turlington számolnak be a siker árnyoldalairól. A szériában életük olyan szakaszáról is beszélnek, amelyre korábban még nem volt példa, és visszaemlékezéseik által mind beleképzelhetjük magunkat egy olyan modell bőrébe, akinek nemhogy egy ország, hanem egy világ leste minden kívánságát.

Azóta, hogy sztárként kezeljük az ismert embereket, minden évtized „kitermelt” olyan hírességeket, akiknek a neve egy-egy korszakhoz fűződve megmaradt a köztudatban. A modellszakmában a hatvanas évektől kezdve volt érzékelhető egy robbanás, amelynek köszönhetően az azt követő években a manökenek munkássága már nem csak egy adott országra korlátozódott, hanem világszintű karrierrel kecsegtetett a számukra. A 80-as, 90-es években még több kapu nyílt meg előttük, így tudhatták meg a Föld minden pontján, ki is az a Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista vagy Christy Turlington.

A négy, napjainkban már az 50-es éveiben járó szupermodell lépéseit egy világ követte nyomon, és sok fiatal lány számára váltak példaképpé, ám az ő életük sem volt olyan tökéletes, mint amilyennek tűnt. Ezt a téves elképzelést, illetve a manökenek – mondhatni – kettős életét alapul véve készülhetett el szeptember 20-án az Apple TV+-on a Szupermodellek (The Super Models) című, négyrészes sorozat, amelyben Campbell, Crawford, Evangelista és Turlington idézik fel pályafutásuk legemlékezetesebb és legfájóbb szakaszait.

A divatvilág sötét oldala

A modellek a szériában a magánéletük fájó pontjai mellett a divatiparba való belecsöppenésükről, illetve annak árnyoldalairól is beszámoltak. Crawford és Turlington például kezdetben egyáltalán nem tekintették munkának a modellszakmát. Előbbi elmondása szerint nem is gondolta, hogy valaha ezzel fog foglalkozni, sőt az édesapja úgy vélte, hogy a modellkedés valójában prostitúció, csak más néven. Amikor beindult a karrierje, jobban foglalkoztatták az egyetemi tanulmányai, mint a fotózások. Ugyanígy gondolta Turlington is, mondván, akkoriban egyáltalán nem számított menőnek, hogy valaki modellkedik. Kizárólag a pénzkereseti lehetőséget látták benne, azonban igen hamar kiderült, hogy mint minden más munkakörnek, ennek is megvannak a hátulütői.

Ahogy Turlington – akit egykor a Ford Models ügynökség képviselt, ami a Jean-Luc Brunel által vezetett Karin Models Agencyvel működött együtt – a szériában felidézte, egy alkalommal, amikor Párizsba ment dolgozni, megszervezték, hogy Brunel lakásán legyen elszállásolva, bár elmondása szerint semmi nem történt köztük. Mint hozzátette, a legtöbbször nem is volt otthon, azonban azt követően, hogy Brunelt több nő is szexuális erőszakkal vádolta meg, rádöbbent, milyen veszélyben volt. A férfi végül 2022-ben követett el öngyilkosságot a börtönben. Ahogy Turlington elmondta, ma már úgy érzi, azt sem tudja, hogy mire lennének képesek azok az emberek, akiket ismer.

Cindy Crawford emellett kiemelte, a jelenlegi modellek igen fiatalok, ebből adódóan pedig teljesen kiszolgáltatottak a hatalommal rendelkező üzletembereknek.

Olyan környezetbe kerülsz, ami teljesen új a számodra. Egy idősebb férfi uralkodik feletted, aki irányítja a karrieredet, így megbízol benne. Mindig ugyanaz a sztori

– mondta Crawford.

A sorozatban ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, sok barátot köszönhetnek ennek az iparágnak, különösen Naomi Campbell, aki Gianni Versace mellett Azzedine Alaia divattervezővel került közelebbi viszonyba. Mint mondta, 16 évesen egyedül utazott Párizsba, ahol ellopták a pénztárcáját, majd egy modelltársa megsajnálta őt, így elhívta vacsorázni, ott találkozott a tervezővel. Alaia aztán ruhát adott neki, telefonon beszélt az édesanyjával, akinek az engedélyével nála lakhatott. Igazi apa-lánya kapcsolat alakult ki közöttük, papának hívta őt, mivel családtagként kezelték egymást, és Alaia akkor sem volt rest cselekedni, amikor az akkor még igen fiatal Campbellt egy férfi környékezte meg.

Egyszer egy művészeti igazgató úgy érezte, el kell mondania nekem, hogy szerinte a melleim tökéletesek, és úgy érzi, meg kell érintenie őket. Azonnal felhívtam papát, aki aztán felhívta őt és beolvasott neki. Soha többé nem jött a közelembe

– emlékezett vissza Campbell.

Nem kellett senkinek

Campbell a sorozatban mindemellett kitért a rasszizmusra, amivel a divatiparban kellett szembenéznie. Elmondása szerint éveken át gürcölt azért, hogy ugyanolyan fizetés illesse meg őt, mint nem színes bőrű társait. Ahogy kifejtette, nem volt könnyű neki szókimondó, fekete nőként érvényesülni, és sokszor megjárta emiatt. Egy időben arról szóltak a hírek, hogy Campbell különösen nehéz eset, ám a szériában elhangzottak szerint ezt John Casablancas, az Elite Modeling Agency alapítója terjesztette el róla. A férfi ugyanis egy olyan ajánlattal kereste meg az akkoriban a Ford Modelstől távozó Campbellt, ami jóval kevesebb bérrel járt, mint amit a többi modell kapott, így visszautasította azt. Casablancas megszégyenülve érezte magát, így a sajtóban azt állította, Campbell-lel nem volt könnyű a munka, és kirúgta őt.

Ahogy a modell a szériában megemlítette, ezen incidens mellett is találkozott jó néhány rasszista esettel. A taxik rendszerint nem álltak meg neki, az első amerikai képeit egy délen található rabszolgaültetvénynél helyezték el, illetve akadtak olyan divattervezők, akik nem voltak hajlandóak együtt dolgozni vele – amíg Turlington és Evangelista meg nem fenyegették őket, hogy ők sem vesznek részt a divatbemutatón, amennyiben nem adnak neki lehetőséget. Campbell elmondta, volt, hogy reggeltől estig egy forgatáson ült, ám végül nem foglalkoztak vele.

Linda és Christy kockára tették a karrierjüket értem. Kiálltak mellettem, és támogattak. És ez az, ami tovább hajtott engem

– mondta, hozzátéve, sokszor csak azért válogatták be egy divatbemutatóra, hogy megnyugtassák, ami csak még elszántabbá tette őt.

Aktfotókkal lázadás

A modellek a produkcióban szót ejtettek a meztelen képekhez fűződő viszonyukról, amellyel kapcsolatban Evangelista felelevenítette egy Japánban tett látogatását, ami még a karrierje kezdetén volt. Már az odaérkezése pillanatában az aktfotókról kérdezték őt, illetve minden méretét tudni szerették volna, amit azért tartott furcsának, mivel ezeket az adatokat már tudniuk kellett volna az érkezése előtt. Sőt, arra akarták rávenni, hogy vetkőzzön teljesen meztelenre.

Nem akartam levenni a ruháimat. Kissé ki is akadtam. Soha nem kellett volna egyedül mennem oda. Végül hazamentem

– jegyezte meg.

Ahogy a modellek a szériában kifejtik, megesett, hogy a színfalak mögött kapták lencsevégre az éppen öltöző modelleket a paparazzik, ám ennek ellenére nem viszolyogtak az aktfotóktól. Legalábbis abban az esetben nem, ha a fotózás koncepciója nekik tetsző volt. Cindy Crawford például a Playboy hasábjain pózolt, holott az ügynöksége próbálta őt visszatartani. Bár elismerte, hogy kissé ellentmondásos lépés lehetett ez a részéről, nem érzi úgy, hogy az áldozata lett ennek a döntésnek. A saját arculatát szerette volna építeni vele, viszont az egyetlen feltétele az volt, hogy nem kaphatott sok pénzt a fotózásért – illetve ő döntötte el, mi fér bele és mi nem.

Nem gondolom, hogy amikor meztelen vagyok, akkor valóban pucér lennék. Ez attól függ, ki fotóz engem. Úgy is érezhetem, mintha teljesen fel lennék öltözve. Ha olyan a koncepció és ízlésesen van megcsinálva, akkor nem érzem magam pucérnak. Emellett pedig, ha olyannal dolgozom, akiben megbízok, akit tisztelek, és megértem a vízióját, akkor vállalok némi kockázatot

– mondta Turlington.

Mint azt a szériában kihangsúlyozzák, a modellek sokat segítettek az olyan, ma már világhírnévre szert tett tervezőknek is, mint Vivienne Westwood vagy Marc Jacobs. Előbbi annak köszönhetően híresült el, hogy a divatbemutatóján Naomi Campbell elesett a kifutón, ami még hetekig volt közbeszéd tárgya. Míg Jacobs, aki nem tudta megfizetni a szupermodelleket, ingyenholmit ajánlott fel az ügynökségeknek. Előbb Turlington kezdte el viselni őket, majd jöttek a többiek is.

A következő divatbemutatón aztán Christy megkérte erre Cindyt, majd jött Naomi és Linda. Az érdeklődés egyre csak nőtt és nőtt, mindez Christynek köszönhető

– idézte fel Marc Jacobs a sorozatban.

Magánéleti krízisek

Ahogy Linda Evangelista a sorozatban bevallotta, korábban bántalmazó kapcsolatban élt. 1987 és 1993 között az Elite Modeling Agency egyik vezetője, Gérald Marie felesége volt, akivel 22 éves korában házasodott össze. Bár részleteket nem árult el a frigyről, azt kijelentette, hogy volt férje tudta, nem érintheti meg az arcát, mivel az jelenti a pénzt – utalva ezzel arra, hogy a férfi kezet emelt rá. A modellnek végül sikerült otthagynia őt, miután állítása szerint a férfi már mindent megkapott, amit adhatott neki. A cégvezető ügyvédje egyébként a sorozat megjelenése óta már reagált Evangelista kijelentésére, kiemelve, Gérald Marie kifogásolja az ellene felhozott, rágalmazó és hamis vádakat. Korábban már több mint 15 nő vádolta meg őt szexuális zaklatással, ami a modell elmondása alapján összetörte a szívét, ám ezek az esetek katalizátorként szolgáltak.

Soha nem meséltem el a történetemet korábban, mert féltem. Hála ezen nők erejének, mindez bátorságot adott nekem ahhoz, hogy felszólaljak

– mondta a modell, hozzátéve: „Azt szeretném, hogy igazságot szolgáltassanak. Hogy az ilyen s*ggfejek kétszer is meggondolják, mit tesznek, és hogy féljenek. Szeretném, ha a nők tudnák, hogy nincsenek egyedül.”

A Gérald Marie-vel szemben indított nyomozást végül 2023 februárjában lezárták az esetek elévülése miatt, ám a férfi mindig is tagadta az ellene felhozott vádakat.

Evangelista a zátonyra futott házassága mellett bővebben beszélt egészségügyi panaszairól, amelyek egy része a CoolSculpting nevezetű, zsírégető módszerhez kötődik, amit nem műtéti úton végeznek el, hanem fagyasztással. Az eljárás nem várt mellékhatásokkal járt, paradox zsírhiperpláziát állapítottak meg nála, azaz a zsírsejtek a fagyasztás következtében még tovább növekedtek, így testének egyes pontjai véglegesen eldeformálódtak. Ahogy a sorozatban kifejtette, a történtek miatt mély depresszióba esett és csaknem öt évig nem akart kilépni a házából, csak az orvosi időpontok miatt hagyta el otthonát, így nem is tudott dolgozni. Úgy véli, a hegek olyanok, mint a trófeák, mivel arra utalnak, hogy valaki legyőzött egy betegséget, ám a CoolSculpting okozta testén lévő kitüremkedések mások, mivel torznak látja tőlük magát.

Ha valaki azt mondta volna nekem, hogy hízni fogsz, és olyan zsír jön rád, amit nem tudunk eltávolítani, soha nem vállaltam volna a kockázatot. Bárcsak valójában látnánk magunkat a tükörben, nem eltorzulva, anélkül, hogy valaha is láttuk volna magunkat filterrel vagy retusálva. Ez az, ami mély depresszióba döntött, amivel jelenleg is küzdök. Olyan, mint egy csapda, mintha saját magad ejtetted volna csapdába, amit ki nem állhatsz

– jelentette ki a szériában, megjegyezve, végül peres úton tudott megegyezni a CoolSculpting anyavállalatával.

A modellnek a CoolSculpting okozta elváltozások mellett más egészségügyi gondokkal is szembe kellett néznie, mivel több mint három éve mellrákkal diagnosztizálták. A kettős masztektómia mellett döntött, azonban a kór végül visszatért, jelenleg is kezelés alatt áll. Gyerekkorában Birt–Hogg–Dubé-szindrómát állapítottak meg nála, aminek következtében már néhányszor meg kellett műteni, legutóbb pedig a tüdeje omlott össze. A sokévnyi egészségügyi megpróbáltatás után viszont lélekmelengetőként hathatott, hogy egy évvel ezelőtt 15 év után először újra kifutóra állhatott, ugyanis ő zárta a Fendi divatbemutatóját.

Trauma és drogfüggőség

Linda Evangelistán kívül élete sötét időszakáról nyilatkozott a sorozatban Naomi Campbell is, aki elmondta, hogy teljesen összeomlott, miután 1997-ben meggyilkolták Gianni Versacét, a Versace divatház atyját. Mint felidézte, az ebből fakadó fájdalom és egyéb traumái vezettek ahhoz, hogy rászokott a kábítószerekre.

Amikor elkezdtem használni, ez volt az egyik dolog, amit próbáltam leplezni, a gyászt. A függőség elég nagy marhaság. Azt hiszed, hogy: „Ó, akkor ez most meg fogja gyógyítani azt a sebet.” De nem fogja. Óriási félelemmel tölthet el, és szorongást okozhat. Nagyon dühössé tett

– emlékezett vissza.

Campbell elmondása szerint végül a helyzet olyan rosszra fordult, hogy elvonóra kellett mennie, amit a legjobb döntésnek nevezett, amit meghozhatott. Mint kifejtette, a rehab segített neki abban, hogy megbirkózzon a múltban szerzett sérelmekkel, viszont sok időbe telt, mire megtanulta kezelni azokat: „Néha még mindig előjön, de már rendelkezem azokkal az eszközökkel, hogy kezelni tudjam.”

A jótékonyság mindenekfelett

Ahogy arra a szériában kitérnek, bár a modellek sikeres karriert tudhatnak maguk mögött, napjainkban is akad dolguk, mivel jótékony ügyek mellett állnak ki. Turlington számára fontosak lettek a dohányzásellenes kampányok és az anyák egészségének a támogatása – utóbbival kapcsolatban árulta el a sorozatban, hogy első gyermeke születése után súlyosan vérezni kezdett, ami felnyitotta a szemét arra, hogy még nagyobb figyelmet kell fordítania a kismamákra.

Campbellnek szívügyévé vált, hogy segítse a feltörekvő, különösen afrikai származású divattervezőket, és míg Crawford több saját vállalkozással is büszkélkedhet, addig Evangelista az anyaságban találta meg a boldogságot.

Az, hogy anyává váltam, a lehető legjobb dolog, ami valaha történt velem

– mondta.

Ugyan már mind a négyen ötven felett vannak, ekkora időtávlatból nézve úgy vélik, a jelenlegi modelleknek könnyebb dolguk van, mivel az elmúlt években számtalan szabálytól elköszönt a szakma, közéjük tartozott az életkor is.

Azt mondták, hogy a szépség múlandó. Pedig az ifjúság múlandó, nem a szépség. Van különbség

– nyilatkozta Evangelista, mire Crawford hozzátette, az egykor általuk megtestesített szépségideál miatt (amelybe sokan nem illettek bele) hihették többen, hogy nem szépek. A közösségi médiának hála viszont mára megtanultuk: a szépség mindenkinek mást jelent.

(Borítókép: Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell és Cindy Crawford, fotó: Apple TV+)