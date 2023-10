Donald Trump fia Britney Spears megőrüléséhez hasonlította Joe Biden elnökségét

Ahogyan arról az Index is beszámolt, hiába tűnt úgy, hogy apja gyámsága alól szabadulva újra rátalált Sam Asghari személyében a boldogság Britney Spearsre, a felhőtlen öröm azonban ezúttal sem tartott sokáig, augusztusban a pár bejelentette, hogy alig több mint egy év házasság után elválnak.

Mindez a rajongók szerint nem is volt annyira meglepő, hiszen Britney Spears beszámíthatóságát többször is megkérdőjelezték, talán nem is alaptalanul, hiszen az előadó közösségi oldalára állandóan hiányos öltözékben képeket töltött fel, és meglehetősen különös táncvideókat készített, ráadásul a szomszédok több alkalommal is kihívták rá a rendőröket az elmúlt időben, attól tartva, hogy kárt tesz magában vagy másban az énekesnő.

Hiába azonban a válás, egy bizonyos ponton az énekesnőt érő támadásokat az exférj sem hagyta szó nélkül, akinél akkor telt be igazán a pohár, amikor az Egyesült Államok előző elnökének fia, Donald Trump jr. használta fel az egyesek szerint valóban megőrült Spears képeit arra, hogy belerúghasson az államok jelenlegi vezetőjébe, Joe Bidenbe.

A közösségi médiában édesapjához hasonlóan aktív és provokatív Donald Trump jr. ugyanis az énekesnő két képét vágta egymás mellé: az elsőn egy 2000-es években készült fotó és az „Amerika Donald Trump alatt” felirat, míg a másikon a nemrég készült, késsel hadonászós-táncos videóból kivágott kép és az „Amerika Joe Biden alatt” felirat látható – utalva ezzel arra, hogy nemcsak az énekesnő vesztette el józan eszét, hanem azok is, akik Bident találták a legalkalmasabb elnökjelöltnek, és még mindig úgy gondolják, hogy nem ment teljesen tönkre az ország a demokrata elnök miatt.

Ezt nem bírta tétlenül nézni Asghari, aki közösségi oldalán szúrt oda az ifjabb Donald Trumpnak.

Egyáltalán nincsen rendben, hogy egy zaklató vagy

– üzent a 45 éves üzletembernek Britney volt férje, akit azonban vélhetően hidegen hagyott a kritika, hiszen a bejegyzés továbbra is a közösségi oldalán díszeleg.