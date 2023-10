A Sztárban sztár leszek! idei évadában nem volt könnyű dolguk az ítészeknek, hogy eldöntsék, mely versenyzőkben látják a potenciált, hogy esetlegesen később meg is nyerjék a műsort. A korábbi szériákhoz hasonlóan ezúttal is feszültséggel telve zajlottak le a válogatók, főleg Tóth Gabi és Majka szembeszegülését láthatták a tévénézők. Az előző hétvégén már a középdöntőig jutott a műsor, azaz a mestereknek az előzetesen a csapatukba került énekesekből ki kellett választaniuk azokat, akikkel nekivágnának az élő show-nak. Elsőként Tóth Gabi és Pápai Joci döntött, előbbi Oláh Vivit, Solymár Mátyást, Szathmáry Ádámot és Halász Rebekát vitte magával, míg utóbbi Szabó Fruzsina, Széchenyi Lili, Váradi János és Liza Akhrymenko mellett voksolt.

Ahogy azt szombaton végigkísérhették a nézők, a hátralévő két mester, azaz Köllő Babett és Majka közül egyikük szintén döntött a saját versenyzőit illetően. Majka Karpancsev Kristóffal, Szologjan Edgarral, Engel-Iván Lilivel és Daróczi Bencével vág neki a műsornak, és vasárnap Köllő Babetten volt a sor, aki korábban három versenyzőt rabolt el társaitól, hogy újabb esélyt adjon nekik, így már a műsor kezdetén mindhárom továbbjutást jelentő szék foglalt volt. A Sztárban sztár leszek! negyedik évadának új szabályrendszere szerint a székről azonban a felállított versenyzők nem esnek ki azonnal, hanem közülük egyvalakit kiválaszthat még az adott mester. A középdöntő utolsó adásában pedig Tóth Gabinak és Majkának is volt még egy lehetősége, hogy negyedik versenyzőjét lecserélje valakire Köllő csapatából – amit nem tettek meg.

Nagy sikert aratott a róka

Az adás egyik humorfaktorát jelentette Bíró Enzó produkciója, aki korábban Britney Spearsként vonaglott a színpadon, ám ezúttal rókaként tűnt fel. A What Does the Fox Say című dalt adta elő, ami előtt meg is mutatta a rókafarkát a mestereknek.

Hú Enzó, jó nagy farkad van

– mondta neki Tóth Gabi.

A produkció széket ugyan nem érdemelt, de legalább megnevettette a közönséget. Bár Tóth Gabi azt mondta, a szomszéd kutyának is ilyen hangja van, így poszttraumás stressz szindrómája lett tőle, ám a mesterek és a nézők is jól szórakoztak Bíró előadásán.

Eltört a mécses

Köllőnek nagy fejtörést okozott, hogy a többi mestertől elrabolt versenyzők jobban teljesítettek a sajátjainál, mivel túl nagy fába vágták a fejszéjüket. Petre Ricárd Radu például, aki az előválogatón egy R-Go-számot adott elő, a középdöntőre Azahriah egyik dalával készült, ám beletört a bicskája. Ahogy a színésznő kifejtette, többet várt tőle, csalódott benne, és komoly vérveszteségnek nevezte, hogy nem úgy sikerült a produkciója. Sőt, Köllő úgy érezte, bajban van, mivel nem jól válogatta össze a versenyzőket. Dósa Krisztián szintén nagy reménysége volt, aki Gnarls Barkley Crazy című dalával készült, azonban nem tudta jól hozni az énekest. A színésznőnél ekkor tört el a mécses, mivel dühös volt magára korábbi döntései miatt.

Elvesztettem minden hitemet a csapatomban. Lehet, hogy nem válogattam jól, össze vagyok törve

– mondta Köllő.

A sort Csonka Mike törte meg, aki 2021-ben már jelentkezett a műsorba, azonban akkor nem került be az élő show-ba, mivel nem őt választotta Tóth Gabi. A versenyző John Legend All of Me dalát adta elő, ami igen meghatóra sikeredett, és széket is érdemelt. Bár Csonka előadása minden mester tetszését elnyerte, Poulos Krisztináé miatt már kisebb vita alakult ki közöttük. Köllő úgy határozott, leülteti őt, azonban társaival aligha tudott megegyezni abban, kit állítson fel a már helyet foglalt énekesek közül. Végül Nagy Alexa mellett döntött, aki előtte Tóth Gabi csapatában volt, ám annak érdekében, hogy ne essen ki, elrabolta őt tőle. A fiatal lány felállítása miatt újabb perpatvar kerekedett, Majka majdnem el is cserélte őt saját versenyzőjével, Daróczi Bencével.

Megint rám akarjátok kenni, a Babett hülye döntése miatt

– fakadt ki Tóth Gabi, miután szóba került, hogy a versenyzőt eredetileg ő küldte el, ám Köllő hamar csendre intette társait.

Leénekelték a plafont

A műsor egyik nagy pillanatát az Ukrajnából Magyarországra menekült Victoriá Koloszova szerezte, aki Lady Gagaként állt színpadra, és produkciója annyira elvarázsolta a mestereket, hogy Köllő egyből le is ültette őt Poulos Krisztina helyére. Szentmártoni Norman, aki Meat Loafot alakította, szintén megnehezítette Köllő Balett dolgát, mindenképp széket akart adni a versenyzőnek.

Végül sokak meglepetésére Victoriá Koloszovának kellett átadnia a helyét, ami azt is jelentette, hogy a székekről felállított versenyzők közül a színésznőnek még ki kellett választania, ki lesz az a plusz egy versenyző, akit magával visz. Döntése értelmében a negyedik versenyzője Nagy Alexa lett, így össze is állt Köllő csapata Csonka Mike, Szentmártoni Norman, Tasi Dávid és Nagy Alexa személyében.

