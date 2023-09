Mellbedobással és vitéz helytállással lehetett továbbjutni a Sztárban Sztár leszek!-ben

Vasárnap véget ért az idei Sztárban Sztár leszek! utolsó válogatója is, így jövő héttől már a középdöntőben küzdhetnek tovább a fődíjáért a versenyzők, azaz a 20 milliós pénznyereményért és a 10 milliós álomautóért. A műsorban ezúttal sem volt hiány különös arcokból és bravúros előadásokból sem, a tévéképernyőn pedig ezúttal is több ismerős arc feltűnt.

A múlt héthez hasonlóan szombaton és vasárnap is ismét nyomon követhették a tévénézők, ahogy a Sztárban Sztár leszek! című műsor negyedik évadában a továbbjutásért küzdenek a versenyzők.

Mint azt a TV2 programizgatója, Fischer Gábor korábban lapunknak elmondta, a csatorna szeretné felvenni a versenyt az RTL tehetségkutatójával, a The Voice-szal, így a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának negyedik részét ismételten egy idősávban vetítették le vele, majd vasárnap érkezett a ötödik.

A szombat esti nézettség mindig is kritikus pontja volt a küzdelemnek, amelyben korábban az X-Faktort nem sikerült lenyomnia a TV2-nek, idén azonban a 11 évadot megélt tehetségkutatót az RTL lecserélte a The Voice-ra, amelynek legyőzésére láthatóan mindent bevet a konkurencia.

Múlt héten pedig mindezt sikerrel is tette a TV2, ugyanis Majka korábbi posztja, illetve a TV2 közleménye szerint a csatorna nem csupán heti átlagban volt a legnézettebb, hanem a hét minden egyes napját is a TV2 nyerte az RTL-lel szemben, mindhárom kiemelt korcsoportban, főműsoridőben és teljes napon egyaránt. Értékelésük alapján a hétköznapok sikerének kulcsa a szeptember 4-én, hétfőn indított Séfek séfe volt, míg a hétvégi kimagasló eredmények elérésében a szombaton és vasárnap este képernyőre került Sztárban Sztár leszek! 4. évadának, valamint a vasárnap debütált Mutasd a hangod! címmel futó új zenés show-műsornak volt kiemelkedő szerepe. A közleményük szerint mindhárom műsor mindhárom kiemelt korcsoportban idősávja legnézettebb műsora lett.

A Sztárban Sztár leszek! sikeréért pedig tényleg mindent be is vetett a csatorna, a már megszokott néha valóban szórakoztató, ám legtöbbször inkább kínosan rossz versenyzők bemutatása egyik adásból sem maradhatott ki, ehhez mérten pedig az sem okozott meglepetést, hogy az utolsó, vasárnapi válogató elején sem a legjobb énekeseit vonultatta fel a műsor.

Kis Grófóval már nem, mellbedobással még mindig tovább lehet jutni

Nem biztos, hogy sok, jó házibuliban vettek ennek ellenére részt a szerkesztők, ugyanis abban talán mindenki egyetért, hogy egy kiváló parti elején a vendégeket kell feltüzelni és kedvet csinálni nekik az előttük álló estéhez, utána fent kell tartani az érdeklődésüket, a végén pedig hatalmas fináléval kell katartikus élményt szolgáltatni a megjelenteknek – így a Sztárban Sztár leszek! esetében a tévénézőknek.

Mindezt már jól lehet, az elején elbukta a műsor vasárnap, legalábbis azok körében minden bizonnyal, akiknek elegük van a már igazán erőltetett, sokszor érezhetően scriptelt történetekből, az önjelölt mókamesterekből és a tudatlanságuk miatt megszégyenített emberek látványából, ugyanis az első fellépő ezúttal sem a tehetsége miatt írta be magát a magyar televíziózás történetének „futottak még” fejlécű oldalára.

Szabolcsi Dávid kisfilmjének már az elején érezni lehetett, hogy a láthatóan hatalmas szereplésvággyal megáldott fiatal férfi sem az ének- és tánctudásával lopja be majd magát a tévénézők szívébe, ez pedig végül be is igazolódott. Még az sem segített rajta, hogy egy igazi közönségkedvenc, ma még a politikusok körében is népszerű előadó, Kis Grófo slágerét, a Mert a nézését, meg a járását című dalt vitte színpadra, de az kétségtelen, hogy szövegével és akcióival ha húsz évvel ezelőtt él, biztosan bekerülhetett volna egy szilveszteri best of válogatásba.

A férfi egyébként a színpadon már az első perctől kezdve azt tűzte ki céljául, hogy a női zsűritagok, így Köllő Babett és Tóth Gabi közül valakit magához édesget, ezért pedig tényleg mindent meg is tett, és egy jó eséllyel Paintben készült, saját magát és az adott zsűrit ábrázoló naptárral lepte meg a hölgyeket, amihez rövid, de velős utasítást is adott:

Ebben kell megjelölni, ki mikor jönne velem randizni

– mondta a férfi, akinek stílusát meglepően jókedvvel fogadott a zsűri. Még akkor is, amikor a naptárral meglepetteket megkérdezte arról, hogy férjnél vannak-e, amelyre Köllő azonnal igennel is válaszolt, Tóth Gabi azonban csendben maradt, ami a Krausz Gáborral folyamatban levő válásukat ismerve most már igazán szembetűnő reakció volt, még úgy is, hogy a műsor ezen részeit több hónappal ezelőtt forgatták le.

A kicsit erőltetett, ám annál könnyedebb indulást követően a már megszokott struktúra szerint folytatódott a műsor menete, így a tegnapi, Angliából érkező csokrot követően vasárnap a szép lányok voltak a terítéken, akik közül először szintén 3-4 meglehetősen rossz produkciót pörgettek le a műsor szerkesztői, majd ezt követően ahogyan arra számítani lehetett, a tematikából egy továbbjutót is bemutattak – mégha az ő ének- és tánctudását is jócskán lehetett volna kritizálni.

A szóban forgó 25 éves Mészáros Petra mellbedobással mégis kiharcolta a továbbjutást. A fiatal, dekoratív lány a csatorna nézőinek már ismerős lehetett, hiszen nemrég még a Money or Love című társkereső-realityben szerepelt, amelyet egyébként végül akkori párjával meg is nyert – ám kisfilmjében sugárzott magabiztossága a színpadon szinte teljesen el is veszett.

Ezt nehezményezték a zsűri tagjai is, akik ennél már jobb éneklésre és táncra is nemet mondtak már korábban a válogatók során, ez esetben azonban szó szerint sikerült mellbedobással kiharcolnia a továbbjutást a lánynak, aki Pápai Joci kezei alatt küzdhet a főnyereményért a jövőben.

Sí, sí, sí, sí

Ha Grófo dalával nem is, egy versenyzőnek vasárnap is sikerült igazán olaszosan, dzsigolósan színpadra lépnie a Sztárban Sztár leszek!-ben, azt est talán egyik éneklését ugyanis egy szicíliai fiatalember, Guiseppe Leto szállította. Ráadásul a fiatal férfi, aki Olaszországban konzervatóriumban tanult énekelni, kizárólag a műsor miatt érkezett Magyarországra, mivel az interneten több részt is látott belőle, és megtetszett neki.

Mindez már alapvetően komoly bizakodásra adhatott okot, még annak ellenére is, hogy a versenyző igen magasra tette a lécet a dalválasztásával, ugyanis Verdi Traviatájával állt színpadra – a híres opera részletét pedig tökéletesen elő is adta, bebizonyítva, a műfaj nem csak az idősebb korosztálynak való. A produkció mindegyik zsűritag elismerését bezsebelte, kisebb huzavona után pedig Tóth Gabi csapatába került az énekes.

Tarolt a visszatérő, és a vitéz helytállás is kifizetődött

Ahogyan szinte minden adásban, vasárnap sem maradtak olyan versenyző nélkül a tévénézők, aki már korábban ebben, vagy valamely másik tehetségkutatóban ne próbált volna szerencsét. Így az sem okozott komoly meglepetést, amikor az előző évadban a középdöntőig jutó Engel-Iván Lili megjelent a képernyőkön. A 15 éves lány korábban Köllő Babett csapatába került, ám akkor nem sikerült neki a továbbjutás, ám mindez nem szegte a kedvét, és azonnal újra jelentkezett a műsorba, az eltelt egy év alatt pedig elmondása szerint rengeteget fejlődött.

Mindebben Gwen Stefani Hollaback Girl című számának előadása után a zsűri is egyöntetűen egyetértett, így kérdés sem volt, hogy a fiatal énekes ezúttal is sikerrel veszi az első kört – idén Majka csapatában próbálhat majd szerencsét.

Ismerős arcokból Engel-Iván Lili színpadra lépését követően sem volt hiány, olyannyira nem, hogy a Párharc című műsorban is korábban szereplő, újabb TV2-s arc tűnt fel a színpadon, aki egyébként nem más, mint az immáron vitézzé vált énekes, Varga Viktor párja, Zsembera Liliána. A Madách Színház táncosa ezúttal pedig énektudását is megvillantotta a zsűrik előtt, amit korábban pedig annyira nem mert megmutatni, hogy párja sem tudott arról, hogy jól énekel.

Pedig a produkciójára a legjobb kifejezés itt kétségkívül az lehet, hogy vitéz helytállás volt, Dua Lipa Levitating című számát végigtáncolva énekelte el, amivel szabályosan meglepte a zsűri négyesét, azonban ahhoz kétség sem férhetett egy percig sem, hogy ott a helye a tehetségkutató következő körében – így kijelenthető, hogy hasítanak a csatornán korábban feltűnt szereplők. Zsembera Liliána Pápai Joci csapatát erősíti majd a versenyben.

A könnyfakasztó történet sem maradt ki, szerény egyetemista srác tette fel az i-re a pontot

A zene és az ének alapvetően egy olyan kifejezési forma, amely valóban képes érzelmek közvetítésére, így részben ezért, részben pedig a nézettség generálása érdekében egyik műsor sem telhet anélkül, hogy ne hallhatnánk kemény, szívszorító történetet a versenyzőktől.

Így volt ez a vásárnapi Sztárban Sztár leszek!-ben is, ahol ezúttal már a műsor vége fele ismerhették meg a tévénézők Balog Kittit és történetét. A 25 éves énekes családok átmeneti otthonában szakdolgozó, így rendkívül sok szívszorító történetet hallott már életében, a színpadon elmondása szerint mégis a saját életéből tud a legtöbbet meríteni.

Volt egy szerelmem, akivel együtt voltunk már egy ideje, nagy szerelem volt. Gyereket vállaltunk, majd ő eltűnt egyik pillanatról a másikra, én pedig ott maradtam egyedül a gyerekkel. Rengeteget stresszeltem, ezt érezte valószínűleg a baba is, aki végül elment. Mindez kilenc hónappal ezelőtt volt

– mesélt nehézségeiről a versenyző, amellyel a korábban szintén magzatát elvesztő Köllő Babett már az első pillanattól kezdve együtt tudott érezni. Ennek ellenére a remekül éneklő énekes mégsem az ő csapatába került, mivel jobbnak látták nem feltépni állandóan egymás sebeit, így Tóth Gabi csapatát erősíti majd Balog Kitti.

Az érzelmes perceket követően azonban a szerkesztők még mindig tudták tovább fokozni a jó előadások során, és a válogatók utolsó produkciójaként egy igazán nagy meglepetést tartogattak a nézőknek.

Pedig megjelenésre talán nem sokan gondolták volna, hogy a meglehetősen szerény természetű egyetemista, a 21 éves Szatmári Ádám miatt tör ki az egyik legnagyobb harc a zsűri soraiban. A színpadon pedig tarolt a fiatal, aki James Arthur Recovery című dalával igazi felépülést nyújtott a szomorú történetek által tűzdelt lelkeknek. Mozgásban ugyan még bőven van mit csiszolni az előadó stílusán, ám hangilag az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta az egész válogató során, így végül a buli valóban a csúcsponton ért a végére. Egyelőre.

Majka pedig ehhez mérten sajátos stílusában búcsúzott a válogatóktól:

Egy csicska vagy! Egy göndör csicska vagy

– szúrt oda Pápai Jocinak a rapper az énekes kegyeiért folyó, megszokott cicaharc részeként, ami végül nem sokat vet a latba, ugyanis a fiatal énekes Tóth Gabi csapatában kötött ki.

A hideg zuhany a végére maradt, többeket lemosott a színpadról

Hiába gondolhatta már a műsor ezen a pontján mindenki, hogy hamarosan a zárószignált láthatja, tartogatott még meglepetést az este – bár ez már leginkább csak a versenyzőket sokkolhatta, akik megtudták, hogy hiába tűnt a válogatók végeztével úgy, hogy továbbjutottak, ez még korántsem biztos, ugyanis egy utolsó szűrőn még át kell esniük ehhez.

Mindezt meglehetősen hamar lezongorázták a szerkesztők, és mint azt sejteni lehetett, azok az énekesek, akik hosszabban bemutatásra kerültek, a szűkített továbbjutók keretében is benne vannak – bár a fentebb említett Mészáros Petra végül a mellbedobásos továbbjutása ellenére kiesett a műsorból, Rugós Beke viszont újra bizonyíthat a következő körben.

A Sztárban Sztár leszek! jövő héten már a középdöntőkkel folytatódik, amelyet a TV2 az eddigiekhez hasonlóan szombaton és vasárnap is műsorra tűz majd – az előzetesből pedig az is kiderült, hogy idén több újítás is történik majd a tehetségkutató ezen szakaszában.

(Borítókép: TV2)