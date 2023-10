Krausz Gábor néptáncos fricskával indított a Dancing with the Starsban

Újításokkal és a Dancing with the Stars trófeájáért küzdő újabb tíz párral kezdődött a műsor negyedik évada, amely sok izgalmat tartogatott a versenyzőknek. Az egyik párosnak, Simon Kornélnak és Szőke Zsuzsannának ugyanakkor már az első adást követően búcsút kellett intenie.

Október 14-én, szombat este vette kezdetét a Dancing with the Stars című táncos műsor negyedik évada, amelyet megelőzően Csobot Adél és Hegyes Berci zsebelhették be az első helyért járó trófeát. Idén újabb tíz pár száll szembe, hogy felállhassanak a dobogó legfelső fokára. Ahogy a TV2 szeptember elején tartott sajtótájékoztatóján kiderült, 2023-ban Radics Gigi és Baranya Dávid, T. Danny és Lissák Laura, Sydney van den Bosch és Ádám Csaba, Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes, Marics Peti és Stana Alexandra, Király Linda és Suti András, Szabó András Csuti és Tóth Katica, Eszenyi Enikő és Hegyes Berci, illetve Krausz Gábor és Mikes Anna táncolhatják le egymást a parketten.

A Dancing with the Stars negyedik évadának műsorvezetői idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András, ám a zsűri változott, ezúttal nem négy-, hanem háromfős, így a maximálisan kiosztható pontok száma is 40-ről 30-ra csökkent. Az ítészek Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás. A negyedik évad egyik újítása, hogy a táncosok egy nagy LED-fal előtt ropják, illetve a színpad is nagyobb lett, mivel a zenekar helyett az eredeti előadó dala szól a produkciók alatt. Egy másik újdonság, hogy ebben az évben nem két páros jut be a veszélyzónába, hanem három. A zsűri egyet megmenthet közülük, a másik kettő közül a nézők döntenek, kit szeretnének látni a következő adásban.

Krausz Gábor és a néptánc

Már az adás első percei eltértek a műsor korábbi évadaitól: a nézők egy kisfilmet nézhettek végig, amelyben a versenyzők James Bondként próbálták ellopni a Dancing with the Stars trófeáját, ami nem sikerült nekik, így maradt a tánc. Elsőként Krausz Gábor és Mikes Anna bizonyíthatott, akik show-táncot adtak elő a jövőre a Puskás Arénában háromszor is koncertező Azahriah dalára. A séf ugyan nagyon izgult, Ördög Nóra elmondása szerint nem mozgott idegenül a színpadon. Hozzátette, olyan érzése volt, mint amikor kinyitod a hűtőt, és abból főzöl, amit találsz, mivel több táncstílust is felfedezni vélt a produkcióban. Juronics Tamás erre rákontrázva azt állította, neki is street food jellege volt.

Az elején olyan volt, mintha Krausz Gábor elindulna egy külkerületi termelői piacra

– mondta Szente Vajk, akinek ennek ellenére tetszett Krauszék tánca, amely végül 22 pontot érdemelt a 30-ból.

Az ítészek emellett kivesézték, némi néptánc is fellelhető volt a produkcióban, ami azért volt érdekes észrevétel, mivel az előadást Lékai-Kiss Ramóna úgy konferálta fel, hogy személyes szál is kötődik a tánchoz. Mint ismert, Krausz Gábor és Tóth Gabi nemrég jelentették be, hogy válnak, amellyel kapcsolatban azóta már kiderült, hogy az énekesnő a Fricska néptáncegyüttes egyik tagjával fűzhette szorosabbra a viszonyát. Ennek ismeretében könnyen elképzelhető, hogy a séf így kívánt visszaszúrni volt nejének.

Volt benne néptánc. Erre utaltál Rami a felkonfodban, hogy volt egy személyes szál? Nem biztos, hogy ez egy fricska volt, szerintem csak meg akarták mutatni Gáborék, hogy mi mindent tudnak

– jelentette ki Ördög Nóra.

Mint kiderült, az est második táncospárja, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes annyira belefeledkeztek a próbálásba, hogy le is fejelték egymást, viszont szerencsére nem történt nagyobb sérülés. A kisfilmjük szerint a fiatal lánynak nem titkolt célja a műsorral, hogy ne csak Kiszel Tünde lányaként ismerjék őt. A páros Kylie Minogue dalára tangózott, ami Juronics kifejtése szerint kifejezetten tüzesre sikeredett. Mint mondta, nehéz jól bánni a hosszú lábakkal és a kezekkel, de Hunyadinak sikerült. Ördög Nóra emellett hangsúlyozta, deréktól lefele van még min dolgozni, mivel a spicceknél nem volt tökéletes a tartás. A harmadik ítész, Szente Vajk pedig szintén úgy vélte, van mit csiszolni a finom mozgásokon.

Biztatnálak a térded és a mellkasod közötti anatómiai szerkezeteknek a nagyobb mobilitására

– jelentette ki a színész, akinek szavai bővebb kifejtésre szorultak, és csak hat pontot jelentettek Hunyadiéknak, akik 19-et tudtak összegyűjteni.

T. Dannynek több tököt kellett volna beleraknia

Ahogy T. Danny a táncukat megelőzően Stohl Andrásnak elárulta, bár lépett már fel sok ember előtt, de nem táncolt, így kifejezetten izgul. Táncpartnerével, Lissák Laurával pasodoblét hoztak, ami igen egyedien indult, mivel a nézők egy pár másodperces videót láthattak, amiben a páros gokarttal versenyzett, majd a stúdióban szintén egy-egy gokartból szálltak ki, és kezdték el a produkciót. Ebből kiindulva már nem volt meglepő, hogy a Neoton Família 220 felett című slágerére adták elő a táncukat. Ahogy Szente Vajk az előadással kapcsolatban kiemelte: tetszett neki, hogy a rapper örömmel nyugtázta, amikor sikerült neki egy emelés. Ördög Nóra viszont úgy vélte, „több tököt kellett volna belerakni”. Produkciójukat 20 ponttal jutalmazta a zsűri.

Király Linda és Suti András egy igen túlfűtött tánccal, szambával készült, amit a Pussycat Dolls egyik számára adtak elő. Ahogy az énekesnő a kisfilmjükben kifejtette, bár pluszkilói miatt úgy érzi, némileg hátrányból indul, nem fél beleadni apait-anyait. Első táncukat pedig sikerrel nyugtázták. Mint Ördög Nóra kiemelte, iszonyatosan szexi tánc volt, míg Juronics Tamás elmondása szerint az énekesnő odaidézte nekik a riói karnevált.

Pislogás nélkül néztem, szerintem még a szám is tátva maradt

– jegyezte meg Szente Vajk, majd az ítészek összesen 22 pontot szavaztak meg nekik, amire Suti András nehezen találta a szavakat, mivel kifejtése szerint a tánc alatt Király Linda annyira szájba vágta, hogy nehezen tud koncentrálni.

Szabó András Csuti és Tóth Katica egy klasszikus tánchoz nyúltak, mivel bécsi keringőt vittek színpadra, amely alatt a Top Gun: Maverick című film főcímzenéje szólt. A produkció elején a tévénézők láthatták, amint egy repülő áthalad a színpadon, majd Szabó ejtőernyővel, katonai egyenruhaszerű öltözékben érkezett meg. Juronics Tamás szerint látszott, hogy Szabó nagyon koncentrált, amit nem szabadott volna éreztetnie. Szente Vajk emellett kifejtette, a normandiai partraszállás jutott eszébe a látottakról, hozzátéve, Szabó mintha egy hazatérő katona lett volna, akit a felesége kiöltözve vár, de nem meri elmondani neki, hogy már egy pékkel él együtt.

Az elme olyan, mint egy ejtőernyő. Csak akkor működik, ha nyitva van

– jelentette ki Szente, bár társai nemigen értették, pontosan mire is gondolt. A páros végül 19 pontot kapott.

A rumba és quickstep nem jött be

Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna sem bízták a véletlenre, az Imagine Dragons egyik nagy sikerű dalára rumbát táncoltak, amely alapvetően egy pörgős kubai stílus. A produkciót követően Ördög Nóra kifejtette, végig remélte, hogy még jobban beindul majd a tánc, de túl sokáig kellett várnia erre. Hozzátette, úgy érezte, csak felhúzták őt, majd jól helybenhagyták. Juronics Tamás emellett kiemelte, a rumba esetében a nőben izzó tűznek kéne fellángoltatnia a férfit, ami nem történt meg. A páros így csak 17 pontot tudott összegyűjteni. Nemcsak Sydney van den Bosch, hanem táncpartnere, Ádám Csaba is elsőként szerepel a Dancing with the Starsban, és egy nem könnyű táncot választottak az első adásra, a quickstepet. Mint Ördög Nóra kifejtette, kiakadt a cukiságmérőjük a produkciótól, ám hiányérzete támadt, mivel vidámság ugyan sok volt az előadásban, de quickstep annál kevesebb. Ahogy Szente Vajk kiemelte, ő tele volt pozitív gondolatokkal a látottaktól, ami a pontokon ugyan nem látszott meg, ők is 17-et kaptak a zsűritől.

Radics Gigi és Baranya Dávid tánca már egy örömhírrel kezdődött: bejelentették, hogy a táncművész apa lesz. Ennek köszönhetően még nagyobb elánnal tudott nekivágni a csacsacsának. Az énekesnő a kisfilmjükben megemlítette, eleinte tartott a táncolástól, mivel gátlásos embernek tartja magát, és lélekben még mindig az a kislány, akit a külseje miatt sokan bántottak gyerekkorában. Szabó András Csutihoz hasonlóan őt is leeresztették a színpadra, majd táncpartnerével Dua Lipa dalára ropták, amely a Barbie című filmhez készült.

Várjuk a zsűri KENdőzetlen kritikáját

– mondta Lékai-Kiss Ramóna a produkció után, utalva a Barbie-ben hallható poénokra a szőkeség szerelmével, Kennel kapcsolatban, mire Szente Vajk hozzátette:

Jövő hétre igényelnék egy Oppenheimer-csacsacsát.

Ahogy Juronics Tamás kifejtette, tetszett neki, hogy az énekesnő kezei magától értetődően voltak ott, ahol. Ördög Nóra pedig hangsúlyozta, tánclépések terén Radics vitte a prímet a műsorban. A páros 24 pontot kapott.

A géppuskalábú Marics Peti

Az este egyik legjobban várt versenyzője Marics Peti volt, akiért már előre aggódtak, mivel az énekes a nyár folyamán eltörte a bokáját a Budapest parkos koncertjükön, így több fellépést is ki kellett hagynia. Jóbarátja, a Bruno x Spacc formáció egyik tagja, Bruno a műsorban kifejtette, reméli, nem lesz bokaficam vagy ismét bokatörés a tánc vége. Az énekes Stana Alexandrával együtt állt színpadra, akivel jive-ot adtak elő The Weeknd slágerére, és a produkción egyáltalán nem volt érzékelhető, hogy Marics korábban bokagondokkal küzdött. Mint Szente Vajk kijelentette, bár sokfelől azt hallani, hogy az énekes link, sok munkát rakott bele a táncba, amivel a másik két zsűritag is egyetértett.

A jive az ő igazi tánca, kiváncsi leszek, mi lesz, amikor komoly dolgokat kell majd előadni

– mondta Juronics Tamás, aki emiatt még „maricspetisebb” táncot várt tőle.

Végül összesen 23 pontot kaptak, ami nem nyugtatta meg az énekest, mivel elmondása szerint legalább 9 pontot remélt Ördög Nóritól, akitől csak nyolcat kapott. Az már az előadásuk előtt elhangzott a műsorvezető szájából, hogy Marics jó viszonyukra hivatkozva azt gondolta, emiatt előnyből fog indulni, ám nem így történt.

A Dancing with the Stars első adásának utolsó fellépője Eszenyi Enikő volt, akire talán a legtöbben voltak kíváncsiak a tévénézők közül, mivel az utóbbi években a művésznő nem gyakran mutatkozik műsorokban. Ráadásul 62 évével ő a mezőny legidősebb versenyzője. Ahogy Eszenyi a kisfilmben kifejtette, nagyon meg akar felelni táncpartnerének, Hegyes Bercinek, ami görcsössé teszi. Mint mondta, fél az emelésektől, de párja gyengéden bánik vele. A parketten salsát adtak elő, amit látva valószínűleg sokan megkérdőjelezték, hogy Eszenyi biztos a hatodik X-et tapossa-e már. Teljesítményével a zsűritagok is elégedettek voltak. Ördög Nóra kifejtése szerint a lendületről, ami ebben a produkcióban volt, a fiatalok példát vehetnének.

Tanítani lehetne, hogy minden mozdulatnak megtalálja az értelmét, a játékát, ez mindig feladata egy táncosnak

– mondta Juronics Tamás, majd az ítészek 21 pontot szavaztak meg a párosnak.

A zsűri pontjai szerint Radics Gigi és Baranya Dávid végeztek az élen, a nézői szavazatokkal vegyítve viszont hátul végzett Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna, Hunyadi Donatella és Bődi Dénes, illetve Eszenyi Enikő és Hegyes Berci, akik közül a zsűri egy párost menthetett meg. Döntésük értelmében Hunyadi Donatella és Bődi Dénes jutott tovább, míg a másik két pár közül a nézők választottak, így Simon Kornél és Szőke Zsuzsanna esett ki a versenyből.