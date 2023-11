Robbie Williams órákra járt a haláltól

Az önéletrajzi könyvek mellett a dokusorozatoknak is nagy keletjük lett az utóbbi években, amelyeknek hála közelebbről is megismerhették a rajongók többek között Harry herceget, Britney Spearst vagy épp David Beckhamet. Utóbbi egy netflixes szérián keresztül reflektált karrierjének bizonyos pontjaira – köztük reagált arra a botrányra, hogy az asszisztensével csalta meg a nejét, Victoria Beckhamet –, és így tesz a közeljövőben a Take That frontembere, Robbie Williams is, aki szólókarrierjének 25. évfordulóját ünnepli. Az énekesről szóló dokusorozat – amelyben soha nem látott felvételeket, illetve új interjúkat mutatnak meg a nézőknek – november 8-án debütál, szintén a Netflixen. A produkciónak a hetekben jelent meg egy újabb előzetese, amelyet látva már nagyjából leszűrhető, pontosan miről is fog szólni a széria. E rövid videó szerint az énekes a pályafutásának legelejétől kezdve veszi sorra a szórakoztatóiparban való ténykedését, ami sok nehézséggel járt a számára.

Mint ismert, Williams sokáig küzdött depresszióval, szorongással, és akkor került igazán mélypontra, amikor épp a karrierje csúcsán volt. A mentális betegségekkel vívott harcáról már több ízben számolt be nyíltan. Tudhatjuk azt is, hogy korábban agorafóbiával küzdött, azaz félt a bezártságtól, ezért három éven át ki sem tette a lábát az otthonából. A Take Thattel a legnagyobbak közé tudtak emelkedni, ami feszített tempót követelt meg, és ennek végül az egészsége látta kárát. Lecsúszott a lejtőn, drog- és alkoholfüggőséggel küzdött, majd 2007-ben elvonóra kellett mennie, mivel annyi speedet, heroint, kokaint és gyógyszert fogyasztott, hogy csodának volt tekinthető, hogy nem állt le a szíve.

Idegösszeomlást kapott

Ahogy a dokusorozat legutóbbi előzetesében láthatjuk, Robbie Williams bővebben beszél arról, a népszerűsége növekedésével arányosan hogyan kezdett el tapasztalni nehézségeket az élete más területein – utalva ezzel az alkohol- és drogproblémáira. Az énekes elmondása szerint megesett, hogy több ezer néző előtt kapott idegösszeomlást a színpadon, és a múltban történteken máig nem tudott túllendülni. Mint kiemelte, amikor 16 évesen csatlakozott a Take Thathez, hirtelen ő került a popkultúra középpontjába, amit kész őrültségnek írt le. Hozzátette: úgy érezte, egyre többet és többet ad a közönségnek magából, azonban ez azt eredményezte, hogy egyre kevésbé ismert rá saját magára.

A reflektorfényben állva nem bízhatsz senkiben. Idegösszeomlást éltem át több ezer ember előtt. A dolog, ami alapvetően elpusztítana, tett engem sikeressé

– jelentette ki, megjegyezve, folyamatosan játszott a tűzzel, feszegette a határait, ám azzal koránt sincs tisztában, hogy mindezek fényében az emberek mennyire tudják kiismerni őt.

Véget akart vetni az életének

A Take That frontembere a sorozat kapcsán több brit lapnak nyilatkozott, felemelve a hangját amellett, mennyire fontos, hogy kellő figyelmet fordítsunk a mentális egészségre. A sorozatban egyébként felszólal azon vélekedéssel szemben is, miszerint a hírességek az utóbbi időben csak amiatt beszéltek mentális gondjaikról, hogy még vonzóbbá tegyék ezt a problémakört – vagy épp ezen keresztül kapaszkodjanak fel, és kerüljenek reflektorfénybe.

Semmi vonzó nincs abban, hogy veszel egy kést, és felvágod a csuklódat, amit én is megtettem. Vigyáznunk kell arra, hogy mit és hogyan mondunk

– mondta a Mirrornak, kifejtve, minden ember emberként kezelendő egyéb körülményektől függetlenül, így vigyáznunk kell azzal, mivel vádolunk másokat.

Volt néhány alkalom, amikor bevittek a sürgősségire, más hírességek pedig meghaltak abban, amit én is csináltam akkoriban. Azt gondoltam, hogy »ó, én vagyok a következő«, és nem érdekelt. Szomorú volt. Nem tudtam ellenállni. Egyszer a London Bridge-en a Take That után és a szólókarrierem előtt felvágtam a csuklómat – de azt hiszem, ez több volt mint segélykiáltás

– hangzik el a sorozatban az énekestől.

Hat napig nem aludt

Az énekessel készíthetett interjút nemrég a Sun, amelynek többek között az alkohol- és drogfüggőséggel vívott harcáról számolt be. Mint felidézte, bár megesett, hogy olyan sok szert fogyasztott, hogy már epét hányt, mégis ugyanúgy folytatta a drogozást és az ivást. Mint mondta, ekkor fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy függő.

Azt hittem, én tudok a legtöbbet szívni, a legtöbb tablettát bevinni, a legtöbbet inni, és akkoriban úgy gondoltam, hogy ez valamiféle szuperhatalom. Nem tudtam, hogy csak gyorsított úton haladtam a halál felé. Ilyenkor azt érzed, elpusztíthatatlan vagy, én nem éreztem, hogy meg fogok halni. Csak később jöttem rá, hogy közel jártam hozzá

– emlékezett vissza 1996-os franciaországi látogatására, amikor elmondása szerint órákra járt a haláltól.

Williams a lapnak felelevenítette egy hat napon át tartó bulisorozatát is, amely során egy percet sem aludt. Állítása szerint közeli kapcsolatban állt valakivel, aki a dílerekkel üzletelt, így könnyen hozzájutott a kábítószerhez. Az interjúban emellett kiemelte, az étkezési zavarok viszont az egész életét végigkísérik, így az anorexia mellett bigorexiával is küzdött már – utóbbi annyit tesz, hogy egyáltalán nem elégedett a fizikumával. Mint azt a sorozatban beismeri, egy időben csak napi egy banánt evett. Az énekes ugyanakkor már 20 éve leszámolt a függőségeivel, így valamivel magabiztosabban tud beszélni a régmúlt időkről, ám mindez nem ment olyan könnyen, mint gondolta. Ahogy a Sunnak elmondta: feleleveníteni karrierje mélypontjait felért egy olyan érzéssel, mintha egy autóbalesetet nézne végig, amelynek ő is a része volt – mindezt lassított tempóban.

(Borítókép: Robbie Williams a ZDF német csatorna egyik műsorában / Fotó: Northfoto)