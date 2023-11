Curtis szerint Győzike nyal, de ő is inkább a Fidesz felé húz

Széki Attila Curtis volt ezen a héten a Péntek Esti Partizán vendége, ahol másfél órás interjút adott több témát is érintve. A beszélgetésből a rapper politikai hovatartozása is kiderült, bár elmondása szerint nem követi a politikát, amit bizonyított is azzal, hogy bár a béke mellett állt ki, nem tudta megmondani, mikor tört ki az ukrajnai háború.

Gáspár Győző és Széki Attila Curtis között hosszan tartó üzengetés kezdődött, miután a Ferencváros–Újpest-derbin (3–0) Győzike egy sállal a kezében fordult az újpesti ultrákhoz, és a sál egyik végén „zöld sasok”, a másik végén a „lila majmok” felirat volt látható.

Curtis ezt nem hagyta szó nélkül, és a közösségi médiában posztolta ki a képet, amelyhez annyit írt, hogy: „Te napraforgó patkány. Most már lesz falunap, és a NAV sem b*sztat!”

A rapper most a műsorban azt mondta, szerinte Gáspár Győző egy „előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett Fradi-szurkoló”. Curtis arra a kérdésre, hogy Győzike ezek szerint nyal-e, a következőt válaszolta:

Persze. Szánalmas az a csávó. Nyakkendő? Honnan a p*csából szerzett ilyen zöld nyakkendőt? Úgy öltözött fel, mint aki elvesztett egy fogadást. Aztán nem ő védte meg magát, rám írt az asszony. […] Egyből jött, hogy én rasszista vagyok, de ebben semmi rasszizmus nincs

– fogalmazott.

Szerinte a szurkolás és a politikai hovatartozás nem megvásárolható.

Nálam ez nem titok, hogy egyébként én inkább a Fidesz felé húzok

– jelentette ki a rapper.

Azt is elárulta, hogy családi okai is vannak ennek, a labdarúgás iránti szenvedélye miatt is fideszes. Ettől függetlenül elutasította, hogy fellépési lehetőség vagy pénz miatt bármikor is parolázna politikusokkal.

Ettől függetlenül szóba került a műsorban a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott beszélgetése is a tárcavezető egyik posztja alatti kommentszekcióban. Nemrég Curtis New Yorkban lépett fel az ott élő magyaroknak, amikor Szijjártó Péter is kint volt. Curtis meghívta a minisztert a koncertjére, de az nem tudott elmenni, mert másnap reggel tovább kellett utaznia.

Egyébként Curtis nagyon strapabírónak tartja Szijjártó Pétert, aki véleménye szerint sokat dolgozik. Bár ezt csak abból szűri le, hogy követi az Instagramon.

Arról például nem is tudott, hogy nemrég a politikus arról posztolt, mennyire dolgozik, miközben újságírók egy jachton kapták lencsevégre az Adrián. Azonban erről vélhetően nem posztolt a közösségi médiában a miniszter.

Curtis több alkalommal is említette, hogy politikai tájékozottsága alacsony szinten van, de állítása szerint ő józan paraszti ésszel nézi a közéleti történéseket, amikből az jön le neki, hogy a Fidesz jól csinálja, amit csinál. És bár volt már közélettel kapcsolatos posztja, elismeri, hogy „hülyeségeket” írhatott, mert nem követi az eseményeket.

Ettől függetlenül zavarja, hogy mindenért Orbán Viktort hibáztatják.

A műsorban szóba került még az is, miért nem szereti Krúbit, mit gondol a prostitúcióról, hogyan nőtt fel, valamint a drogproblémái és a Majkával való szakítása is. A teljes műsort itt lehet megtekinteni.