Már nem Mariah Carey a karácsony igazi királynője

Még csak 13 éves volt, amikor felénekelte napjaink egyik legnépszerűbb karácsonyi dalát, a Rockin' Around the Christmas Tree-t, ám kevés szó esik arról, pontosan ki is ő. A jelenleg 78 éves Brenda Lee igazi csodagyerek hírében állt, és olyan hírességek ismertek rá a tehetségére, mint például John Lennon.

Bár valószínűleg már az idők végezetéig Mariah Carey All I Want for Christmas Is You című slágere, illetve a Last Christmas a Whamtől lesz a karácsonyi szezon örökös kedvence, ám akadnak még olyan szerzemények, amelyek megalapozhatják az ünnepi hangulatot. Az egyik közülük a Rockin' Around the Christmas Tree, ami legtöbbünknek a Reszkessetek, betörők! című filmből lehet ismerős, és amely Brenda Lee nevéhez fűződik. Annak ellenére, hogy a dalban egy érett nő hangjára ismerhetünk rá, az előadó csak 13 éves volt, amikor rögzítették a stúdióban.

Brenda Lee tehetségének már gyerekkora óta a csodájára jártak, és ő az első nő, aki a Country-hírességek Csarnoka mellett a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is bekerülhetett. A sors fura fintora, hogy a jelenleg 78 éves Brenda Lee kvázi megőrizte gyerekkori adottságait, így pusztán 145 centiméter magas, és gyerekosztályon – vagy épp Thaiföldön – vásárol magának cipőt, mivel 35-ös méretű lábbelit hord. A termete miatt Little Miss Dynamite becenévvel illetett énekesnő bár 15 éve nem adott ki lemezt, mégis sikerült örökre beírnia magát a történelembe.

Háromévesen már énekelt

Az énekesnő Brenda Mae Tarpley néven látta meg a napvilágot 1944. december 11-én Atlantában, és már csecsemőként megmutatkozott apró termete, mivel alig nyomott két kilót. Szegény családban nevelkedett, többnyire ott járt iskolába, ahol az édesapja – aki 11 évig szolgált az amerikai hadseregben – munkát kapott. Gyerekként egy ágyban aludt két testvérével, illetve olyan házban laktak, ahova még a víz sem volt bevezetve. Egy elemes rádiójuk ugyanakkor akadt, ami teljesen lenyűgözte őt, így a zene hamar belecsöppent az életébe. Még hároméves sem volt, amikor édesanyja és lánytestvére a helyi édességboltban a pultra állították fel őt, hogy énekeljen, amit a betérők édességgel vagy épp pénzzel jutalmaztak.

Később egy baptista templomban kezdett énekelni vasárnaponként, és hangjával hamar felhívta magára a figyelmet. Első sikerének könyvelhető el, hogy megnyert egy tehetségkutató versenyt az iskolájában, amelyet követően már a helyi rádió- és televízióműsorokba is rendszeresen meghívták őt fellépőnek. Az atlantai WAGA-TV egyik zenei műsorában szintén többször szerepelt, ám olyan alacsony volt, hogy a műsorvezetőnek a lehető legkisebbre kellett állítania a mikrofonállványt, és az énekesnőnek egy faládára kellett felállnia.

Édesapja 1953-ban bekövetkezett hirtelen halálát követően – egy kalapács a fejére esett egy építkezésen – pedig már ő tartotta el a családját. Érdemes kihangsúlyozni, hogy 8 éves volt ekkor. Az áttörést két évvel később, 1955-ben érte el, miután Swainsboróba utazott, hogy élőben lássa fellépni Red Foley-t, akit egy lemezlovas vett rá arra, hogy a koncert előtt hallgassa meg, hogyan énekel Brenda Lee. Az előadó kapható volt erre az ötletre, és a hallottak elbűvölték. Az énekesnő ugyanazon évben szerződést kötött az Ozark Jubilee műsorral, amelyben gyakran fellépett, és ez a lehetőség közvetve vezetett egy lemezszerződéshez a Decca Recordsszal. Első lemeze a Jambalaya címet kapta, majd a másodikon már karácsonyi dalok is helyet kaptak, köztük az I'm Gonna Lasso Santa Claus és a Christy Christmas. Ezen szerzemények ugyan még nem értek el helyezést a lejátszási listákon, de az 1957-ben debütált One Step at a Time már igen. Míg a Dynamite-nak köszönheti becenevét, a Little Miss Dynamite-ot, ami utalás az alacsony magasságára.

Az időtlen Rockin' Around the Christmas Tree

Bár Brenda Lee-t kezdetben főleg a countryhangzás jellemezte, a menedzsmentje inkább popelőadónak szánta őt, míg végül a rock and rollnál kötött ki. A legnagyobb sikert az 1950-es évek végén és az 1960-as évek közepén a rockabilly és rock and roll stílusú dalokkal érte el, és kilenc egymást követő szerzeménye a Billboard legjobb 100 dalt felsorakoztató listáján az első tízbe jutott, amivel 1962-ben rekordot döntött. Csak Madonna tudta őt megelőzni több mint 25 évvel később.

Karrierje ugyanakkor a Rockin' Around the Christmas Tree megjelenését követően indult be igazán 1958-ban. Az akkor 13 éves Brenda Lee-t Owen Bradley producer kérte fel, hogy vegyen fel egy új dalt Johnny Marksszal, aki karácsonyi dalokat írt countryénekeseknek – köztük a Rudolph the Red Nosed Reindeert és a Holly Jolly Christmast. A dalt júliusban rögzítették, majd novemberben kislemezként jelent meg, viszont akkor még csak 5000 példányszámban kelt el. Egy évvel később szintén piacra dobták, ám a várt siker elmaradt. A harmadik próbálkozás eredményeképp viszont 1960-ban már milliók vásárolták meg, a szerzemény azóta is az ünnepi szezon egyik kedvence – köszönhetően részben az 1990-es Reszkessetek, betörők! filmnek.

A dal 2015 óta minden évben felkerül a Billboard top 100-as lejátszási listájára. Sőt, tavaly 48 hétig, azaz majdnem egész évben rajta volt, míg 2023-ban, 65 évvel a Rockin' Around the Christmas Tree debütálása után az első helyig jutott. Korábban Mariah Carey All I Want for Christmas Is You slágere taszította le mindig a trónról, ám idén ez másképp alakult. A szerzeményhez egyébként egy friss klip is készült, illetve Brenda Lee regisztrált a TikTokra, hogy reklámozza a nótát, ami célba ért.

A Rockin' Around the Christmas Tree lett az énekesnő harmadik dala, ami az Egyesült Államokban a Billboard top 100-as listájának az élére került, ami az 1960-ban megjelent kislemeze, az I Want to Be Wanted óta nem fordult elő. Ezzel együtt Brenda Lee lett a legidősebb előadó, akinek dala valaha a slágerlista első helyét foglalhatta el.

A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy a Rockin lesz az első számú dalom

– jelentette ki egy nemrég vele készült interjúban Brenda Lee, kiemelve, jelenleg többet keres a dalnak köszönhetően, mint amikor még aktívan énekelt.

Bár Brenda Lee-t főleg a Rockin' Around the Christmas Tree-vel azonosítják, akad még bőven slágere. Az I'm Sorry dallal például 1961-ben Grammy-díjra jelölték – 2009-ben Grammy-életműdíjat kapott –, és egy-egy sikertelen próbálkozás ellenére az ezt követő évtizedekben is mindig vissza tudta küzdeni magát az élvonalba. Utolsó albumb egy gospelgyűjtemény volt 2007-ben, azóta nem turnézik és főleg a Country-hírességek Csarnokának a munkáját segíti.

Nagy kedvence volt Elvis Presley

Az énekesnőnek élete során a zene által megannyi lehetőség hullott az ölébe. 1964 novemberében például II. Erzsébet előtt léphetett fel, míg 1957-ben, 12 évesen találkozhatott Elvis Presley-vel, akitől elmondása szerint elállt a szava. Mint arról a The New York Timesnak nemrégiben adott interjújában beszámolt, karrierje hajnalán összehozta őt a sors többek között Little Richarddal és a Beatlesszel. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, a zenekar tagjaival kölcsönösen csodálták egymást. John Lennon egyszer például kijelentette, hogy Brenda Lee-nek van a legnagyszerűbb rock 'n' roll hangja. Az énekesnő ebből az időszakból sok ereklyét is őriz, köztük Elton John egyik vázlatát, illetve Cyndi Lauper rúzsát, amit még nála felejtett a fürdőszobában. Mindezek mellett az interjú alatt Judy Garlanddal való találkozását is felemlegette még 1961-ből, amely során kifejezte iránta érzett csodálatát, és megkérdezte őt, lenne-e bármilyen tanácsa a számára a showbizniszt illetően:

Levette a napszemüvegét, rám nézett, sosem kertelt, majd azt mondta: »Ne hagyd, hogy bárki elvegye a gyerekkorodat«.

Az énekesnő elmondása szerint ugyanakkor az őt körülvevő közegnek köszönheti, hogy nem jutott Garland sorsára, mivel voltak, akik törődtek vele, illetve tiszteletben tartották a kívánságait. Bár 2020 óta nem vállal fellépéseket, zuhanyzás közben továbbra is dalolászik. Mint kifejtette, semmi sem hasonlító ahhoz az érzéshez, amikor egy előadó közönség előtt lép fel, de már szeretne másra koncentrálni: a gyerekeire, az unokáira és a barátaira. Emellett hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy nem fog időnként dalra fakadni, ahogy azt nemrég egy repülőgép fedélzetén is megtette, a légiutas-kísérőknek fenntartott telefonba elénekelve a Rockin' Around the Christmas Tree-t.