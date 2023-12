Londoni árakat hozott Budapestre a karácsony

Minden év karácsonyát megelőzően az a kérdés – pontosabban vágy – fogalmazódik meg a magyarokban, hogy vajon idén hullhat-e a hó az ünnepek alatt, ami igazán meghozná a meghitt hangulatot. Magyarországon december 24. és 27. között legutóbb 2007-ben Baranya megyében tapasztaltak nagy havazást, azóta pedig minden évben csak a reménykedés marad. Hóesés hiányában valamiképp a karácsonynak is elveszik a varázsa, mivel az sokak számára egyet jelent az ünnepi idillel. Akadnak, akik ezért az ünnepeket Európa északi részén töltik, ahol nagyobb az esély a fehér karácsonyra, ám segíthet az ünnepekre való ráhangolódásban az utcai díszkivilágítás vagy a karácsonyi vásárok hangulata is – nem beszélve arról, hogy már novembertől kezdve minden üzletben rongyosra hallgathatjuk Mariah Careyt.

Figyelembe véve viszont, hogy a december az ajándékvásárlás miatt megterhelő lehet a családok számára, nem mindegy, hogy a karácsonyi vásárokban milyen költségekkel kell számolniuk. A hazai viszonyokat ismerve nem olcsó mulatság a karácsonyi vásár, mivel az itt kapható termékek magas ára részben annak köszönhető, hogy az árusoknak fizetniük kell azért, hogy ott árulhassák portékáikat. Így aztán nagyobb összeget kérnek el, hogy egyáltalán megérje nap mint nap kinn állniuk, ha esik, ha fúj. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az itthoni vásárok egyre növekvő árai már sokkal inkább a nyugati polgárok pénztárcájához vannak mérve, mintsem a miénkhez. Ez a véleményünk pedig azután sem változott sokat, hogy a londoni és az ismételten Európa legszebbjének választott Advent Bazilika karácsonyi vásárában jártunk.

Nincs hó, de van karácsonyi hangulat

Egészen különleges megtapasztalni, hogyan viszonyulnak a karácsonyhoz más nemzetek, és mennyire más érzés fog el bennünket egy külföldi országban az ünnepi forgatagban. Londonról az a hír járja, ha a díszkivilágításról van szó, nem aprózzák el, így minden évben előre tudni lehet, hogy a város kiemelt pontjain mikortól árasztják el meleg fényekkel az utcákat. Legtöbbjük november közepétől-végétől tekinthető meg, a felkapcsolásukról készült videókkal pedig már többen találkozhattak a közösségi médiában. Nagy népszerűségnek örvendenek például a Regent Street, az Oxford Street, illetve a Carnaby Street ünnepi fényei. A Magyarország népességével vetekedő angol főváros lakosságához – körülbelül 9 millió fő – így az ünnepi időszakban hozzácsapódnak a turisták is, ezért az amúgy is frekventált helyeken – köztük a Westminster-negyedben és az előbbiekben említett Oxford Street környékén – nagy tumultust képez az érdeklődők sokasága, ami inkább menekülésre, mintsem bámészkodásra készteti az embert. Ottjártunkkor ráadásul éppen zajlott a Black Friday, így még többen voltak a belvárosban.

A városra jellemző borús hangulat ugyanakkor már önmagában egy olyan meghitt légkört teremt, ami közel áll ahhoz, amivel kapcsolatban sokunk tudna felidézni karácsonyhoz kötődő, szép gyerekkori emlékeket. London mérsékelt óceáni éghajlata miatt a helyiek viszonylag ritkán látnak havazást, tavaly kisebb káoszt is okozott az országra hulló hó. Ennek ellenére a fenyőágakkal, díszekkel felcicomázott üzletek és a karácsonyi fények nem engedik elfeledtetni velünk, hogy közeleg az ünnep – ahogy az utcákon száguldó, a szivárvány minden színében pompázó égősorokkal és boákkal telepakolt, karácsonyi dalokat bömböltető riksák sem. Mindezek mellett az ünnepi hangulat megteremtésében döntő szerepük van a város számos szegletében megtalálható karácsonyi vásároknak, amelyek mindegyikében különböző árakkal találkozhatunk. A Trafalgar téren lévőben például 8 fontért, azaz jelenlegi árfolyamon 3500 forintért árultak egy forró csokit, míg a palacsintát és a fánkot 7 fontért, vagyis 3100 forintért adták. A helyiek viszont minden évben a Hyde Parkban található Winter Wonderland megnyitását várják leginkább, ami rendszerint november közepére esik, és január elsejéig fogadja tárt karokkal a látogatókat.

A londoni vurstli

A Winter Wonderlandet úgy kell elképzelni, mint egy rendkívül igényes vidámpark és egy karácsonyi vásár fura ötvözetét, ahol egyszerre nézhetünk be egy szellemkastélyba, ülhetünk fel hullámvasútra, és ihatunk kedvünkre forralt bort. Csak előzetes jegyvásárlás esetén látogatható, és az árak attól függően változnak, hogy milyen időszakban tervezünk menni. A belépő öt fonttól, 2200 forinttól kezdődik – január elsején pedig ingyenes –, ám annak megvásárlásával még nem ülhetünk fel automatikusan minden hintára, és nem próbálhatunk ki mindent. A szórakozási lehetőségek 3-20 font – 1300-9000 forint – körül mozognak, azonban ha előzetesen online elköltünk személyenként legalább 25 fontot – 11 ezer forintot – arra, hogy időpontot foglalunk egyes hintákra, programokra, akkor belépőt sem kell fizetnünk. Annak ellenére viszont, hogy mindenki időpontra megy – két óra különbséggel vannak sávok megadva –, 20-25 perces várakozásba telt, mire egyáltalán bejutottunk. A belépést ugyanis olyan biztonsági ellenőrzés előzi meg, mintha a Kensington-palotába érkeztünk volna meg.

Belépve a kapukon a bőség zavarával találhatjuk szemben magunkat, és legalább 2-3 óra szükségeltetik ahhoz, hogy a sok ingert egyáltalán fel lehessen dolgozni. Van óriáskerék, körhinta, hullámvasút, cirkusz, tengelye körül forgó kocsma és életnagyságú Mikulás a szánjával együtt. Tekintve, hogy a rendezvénynek a 142 hektáros Hyde Park ad otthont, az ételes bódék és a hinták sincsenek egymás nyakán, ami nagy előny a rengeteg látogató miatt. Az árak tekintetében pedig meglepően tapasztaltuk, hogy a belváros egyéb pontján lévő vásárokhoz képest egyes ételek, italok esetében még olcsóbb is. Az alábbi árakkal találkoztunk:

egy szelet pizza 5 font (2200 forint), míg egy egész 14 font (6200 forint),

a forró csoki 4 font (1700 forint),

a hot dog 8,5 font (3700 forint),

a kolbász 8,5 font (3700 forint),

a hamburger 6-14 font (2600-6200 forint) között van,

sajtburgert 8,5 fontért (3700 forintért) is láttunk,

a gofri és a palacsinta 6-9 fontba (2600-4000 forintba) kerül,

a kávé 3 font (1300 forint),

a forralt bor pedig 6 font (2600 forint) körüli áron kapható.

Végül egy Margherita-pizzával tettünk próbát, aminek 6200 forintos árát egy pár órába telt kiheverni. Ahogy azt is, hogy sem küllemében, sem pedig ízvilágában nem hordozta az olasz konyha jegyeit, viszont a forró csokijuk príma volt. Itt érdemes megjegyezni, hogy az ottani árak főleg a hazai bérekhez viszonyítva tűnnek soknak. Míg az angoloknál a havi nettó átlagkereset 1 millió forintra jön ki, addig a KSH szeptemberi adatai szerint itthon 384 900 forintra. Az Európa legszebbjének megválasztott Advent Bazilika karácsonyi vásáron viszont e differencia ellenére nem csak hogy hasonló, de még inkább elszállt árakkal találkozhatunk szembe.

6500 forintért lángos?

Tavaly a megnövekedett áramszámlák miatt elmaradt Budapest díszkivilágítása, ám a főváros Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötött szerződésének értelmében idén bruttó 54 millió forintot költöttek erre. A Váci utca Vörösmarty tér és Fővám tér közötti szakasza mellett így fényben pompázik az Andrássy út a Hősök teréig, illetve többek között az I. kerületi Batthyány tér. Az épületek közötti átfeszítéseken üstököspárok világítanak, míg a mellékutcákat falakra szerelt csengettyűs függönymotívumok és egyéb díszítőelemek ékesítik. Ám azt Karácsony Gergely főpolgármester a Partizánnak adott interjújában már novemberben leszögezte, nem lesz semmi csilli-villi. A kevesebb pedig néha több. A város fő csomópontjain látható díszkivilágítás, a fényvillamos és a december elején megérkező hótakaró együttesen kellően hozzájárultak az ünnepi idillhez. Az Advent Bazilika vásárra kitévedőknek azonban mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk ahhoz, hogy némi forralt borozással eresszék ki a fáradt gőzt. Sőt, némely esetben a londoni Winter Wonderland bizonyul olcsóbbnak.

Fotó: Németh Kata / Index

Előre leszögeznénk, hogy egy londoni karácsonyi vásárba ellátogatni számos pluszköltséggel jár. Ilyen például a repülőjegy, illetve hosszabb tartózkodás esetén a szállás és a további felmerülő kiadások – bár mivel nem egy mindennapos kiruccanásról beszélünk, az élmény miatt már megéri. Viszont ha kizárólag a vásárok áraira szorítkozunk, akkor máris igazolást nyer az a korábbiakban tett állítás, miszerint Budapesten a nyugati országok pénztárcájához van mérve az árszabás. Az alábbi táblázatban össze is vetettük, mennyibe kerülnek egyes ételek, italok az Advent Bazilika standjainál, illetve a londoni Winter Wonderlandben.

Budapesti árak Londoni árak Margherita-pizza 4500 Ft 6200 Ft Kolbász 2000 Ft 3700 Ft Sajtburger 4000 Ft 3700 Ft Hot dog 2000 Ft 3700 Ft Gofri 3000 Ft 2600 Ft Forralt bor, 3 dl 1350 Ft 2600 Ft Tejeskávé 2000 Ft 1300 Ft Forró csoki, 3 dl 1400 Ft 1700 Ft

Érdemes kiemelni, hogy a táblázatban szereplő magyar árak minden esetben a minimális összeget takarják, mivel a határ a csillagos ég. Láttunk hamburgert 7000 forintért és hot dogot csaknem 6000 forintért is. Egy adag töltött káposztáért 5500 forintot, brassói aprópecsenyéért 5200 forintot, gulyáslevesért pedig akár 4000 forintot is elkérhetnek. Lángoshoz ugyanakkor már 2200 forintos áron hozzá lehet jutni, bár az egyik standnál a hagymás-kolbászos változat 6500 forintba fáj, míg a lazacos közel 6000 forintba. A legolcsóbb kürtőskalács 2000 forintba kerül, és akad olyan bódé, ahol 3200 forintot kérnek el érte – annak ellenére, hogy onnan alig egy köpésre, a Deák téri metrómegállónál 800 forintért árulják. Emellett létezik kedvezményes, 1500 forintos menü, amit idén már a Sziget Fesztiválon is bevezettek. Ezért az árért egyes standoknál akár brassói aprópecsenyét vagy lecsót is kaphatunk kolbásszal.

Az már az eddigiek alapján is kikövetkeztethető, hogy nem magyar pénztárcára szabták a hazai árakat a vásárokban, de még a külföldiek is felszisszennek a számlát látva, ami az Advent Bazilika Google-értékelésein is meglátszik. Egy felhasználó például ezt írta:

Mi vettünk 3x2 dl puncsot és 2 dl forró csokoládét, és 9700 Ft körül fizettem, ez már a lehúzás netovábbja. Úgy látszik, itt szabad árazás van, mint a tőzsdén.

Sok turista panaszkodik, kiemelve például, hogy egyes helyeken még az árak sincsenek kiírva, így fizetéskor derül ki, mennyi is az annyi. Volt, aki közel 20 ezer forintot fizetett négy pohár borért, illetve olvasni olyan hozzászólásokat, miszerint a különböző standoknál egyénileg árazzák be az ételeket, italokat – megtévesztve ezáltal a turistákat. Ugyan lehet magyar szót hallani az Advent Bazilika tömött sorai között haladva, többnyire mégis külföldiek róják a köröket, mivel ahogy számunka különleges élményt jelentenek a külföldi karácsonyi vásárok, úgy ez nekik sem akármilyen program – csak nem kéne ezzel visszaélni.

(Borítókép: Németh Kata / Index)