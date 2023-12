Matthew Perry odaragasztotta a kezeit a lábához, hogy ne nyúljon kábítószerhez

Még a legrosszabb pillanataiban is foggal-körömmel küzdött függőségei ellen a Jóbarátok októberben elhunyt kedvence, Matthew Perry. A színész exbarátnője újabb részleteket árult el Perry nehézségeiről: mint mondta, volt, hogy a színész pillanatragasztóval próbálta megakadályozni magát abban, hogy droghoz nyúljon.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, Matthew Perryt, aki a Jóbarátok című sorozatban Chandler Bing karakterét formálta meg, Los Angeles-i otthonának jakuzzijában találták meg holtan október 28-án. A hatóságok helyi idő szerint délután négy órakor mentek ki a színészhez, környezetében pedig nem találtak kábítószert, idegenkezűség nem merült fel.

Ennek ellenére, mint az december közepén kiderült, a színész, aki évtizedekig küzdött alkohol- és drogproblémákkal, a „ketamin akut hatása” miatt halt meg – jelentette a Los Angeles-i orvosszakértő a boncolási jegyzőkönyvben.

Fiatal kora óta fennálló alkohol- és kábítószer-függőségéről többször is beszélt Perry, akinek volt barátnője, Kayti Edwards most egy újabb történetet osztott meg arról, mennyire ezek rabja volt a Jóbarátok Chandlerje.

A most 47 éves Edwards 2006-ban járt Matthew Perryvel, miután találkozott vele egy Anonim Alkoholisták-gyűlésen, barátságuk pedig a szakítás után is megmaradt, 2011-ben pedig még a színész asszisztenseként is dolgozott.

Az exbarátnő a The Sunnak adott interjújában egy döbbenetes történetet is elmesélt arról, hogy októberben elhunyt jóbarátja mennyire igyekezett leküzdeni a démonjait.

Elmentem Matthew-hoz Hollywood Hillsbe. Nagyon rossz állapotban volt. Mielőtt odaértem, egész este kábítószert fogyasztott, valószínűleg crack kokaint és más anyagokat. Matthew a kanapén ült, a kezei pedig pillanatragasztóval a lábára voltak tapasztva, nehogy még több szerhez nyúljon. Kétségbeesett és végtelenül szomorú volt. Körömlakklemosót és olívaolajat kellett használnom, hogy ki tudjam szabadítani

– emlékezett vissza Edwards.

A volt barátnő nem először beszélt Perry függőségéről: egy 2020-as interjúban elmondta, hogy amikor öt hónapos terhes volt, a színész arra használta fel, hogy drogot szerezzen magának – hiszen ki gondolná azt egy várandós nőről, hogy kábítószert birtokol?

(Borítókép: Matthew Perry 2016-ban. Fotó: David M. Benett / Getty Images)