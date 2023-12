Vajna Tímea ismét férjhez ment

Vajna Tímea az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy ismét férjhez ment, bejegyzéséhez több esküvői fotót is csatolt. Azt írta, 2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is.

Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha… Úgy érzem feladtam, nem bírom tovább…de mégsem tehetem és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez

– fogalmazott az üzletasszony, aki szeretethullámot küld azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját és bízik benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást.

A posztban az újdonsült férjét is megjelölte, aki nem más, mint Ráthonyi Zoltán üzletember. A 24.hu szerint Ráthonyiék

az egyik legnagyobb magyarországi kiskereskedelmi láncról, a Reálról ismertek.

Cégük, az Alaszka Kereskedelmi Kft. a Reál Hungária Kft. egyik alapítója, élelmiszer- és vegyiáru kis- és nagykereskedelemre specializálódott.

Rajong a Zoltánokért, a családalapítás is szóba került

A celeb még 2021 nyarán, a kaliforniai Montecitóban számolt be arról, hogy eljegyezték. Utóbb az is kiderült, hogy a pár szeretne családot alapítani, és hogy mennyibe kerülhetett a jegygyűrű.

Az eljegyzést megelőzően arról írtunk, hogy az előző párjával – akit mostani párjához hasonlóan Zoltánnak hívtak – nem sokkal korábban szakított, de állítólag már vele is esküvőre készültek a szakítás előtt (persze az is elképzelhető, hogy valójában ugyanarról a személyről van szó, akivel később, a szakítás után ismét összejöttek, és ő jegyezte, illetve vette el most).

Frissebb fejlemény, hogy Vajna Tímea októberben változtatott nevet, azóta az üzletasszony leánykori nevén, Palácsik Tímeaként szerepel a közösségi oldalon.

(Borítókép: Vajna Tímea a szépségverseny tulajdonos-producere a Miss Universe Hungary döntőjének közvetítése előtt a TV2 stúdiójában 2016. november 20-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)