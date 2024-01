Taylor Swift megdöntötte Elvis Presley rekordját

Nem túlzás kijelenteni, hogy 2023 Taylor Swift éve volt. A The Eras Tour turnésorozata minden rekordot megdönt, illetve nagy sikere van a nemrég debütált koncertfilmjének is. Az énekesnő nem akárhogy zárta a múlt esztendőt, mivel sikerült túlszárnyalnia Elvis Presley rekordját.

Míg a fiatalon elhunyt legendás előadó összesen 67 hétig állt a szólóelőadók által kiadott albumok Billboard-slágerlistájának első helyén, addig Swift 1989 (Taylor’s Version) című lemezével elérte a 68 hetet. Azonban ha az összesített rangsort nézzük – amibe például már a zenekarok is beletartoznak –, akkor csak a második helyen áll, mivel megelőzi őt a The Beatles, akik az összes lemezük első helyezését egybevéve 132 hetet töltöttek a lista élén – írja a The Guardian.

Taylor Swift első albuma, a Fearless 11 hétig volt a lista első helyén, majd a Speak Now hat hétig, a Red hét hétig, az 1989 11 hétig, a Reputation négy hétig, a Lover egy hétig, a Folklore nyolc hétig, az Evermore négy hétig, a Fearless (Taylor’s Version) két hétig, a Red (Taylor’s Version) egy hétig, a Midnights hat hétig, a Speak Now (Taylor’s Version) két hétig, míg az 1989 (Taylor’s Version) öt hétig. A lemezek együttesen így 68 héten át voltak az élen.



Taylor Swift új rekordjának hatására pedig Elvis Presley a szólóelőadókat nézve már csak a második helyen, az összesített listán pedig a dobogó harmadik fokán foglal helyet.

A leghosszabb ideig a Blue Hawaii című lemeze volt a rangsor élén, húsz héten át. A tíz első helyezést elért albuma közül egyébként négy filmzene volt, a Loving You, a GI Blues, a Blue Hawaii és a Roustabout.

Az előadó a napokban felállított rekord mellett ugyanakkor még rendelkezik több másikkal is. Ő tartja például a legtöbb egymást követő, első helyen debütáló album rekordját, ami a volt menedzserével, Scooter Braunnal való összetűzése miatt alakult így – amelynek következtében elvesztette a jogokat saját szerzeményei felett, így újra felvette és kiadta őket.

Az énekesnő az első még élő előadó, akinek egyszerre öt lemeze is bekerült a legjobb tíz közé, ezt Prince 2016-ban bekövetkezett halálával érte el.

Júliusban a Speak Now (Taylor’s Version) album megjelenésével pedig Barbra Stresisand rekordját is megdöntötte, így lemezek tekintetében a legtöbb első helyezéssel rendelkező női előadó lett a történelemben.

Az összesített listában a The Beatles áll a ranglétra csúcsán 19-cel, Jay Z követi őket 14-gyel, majd Taylor Swift 13-mal. Az énekesnő és Elvis Presley az egy év alatt legtöbbször elért első helyet figyelembe véve viszont holtversenyben van. Mindkettőjüknek háromszor sikerült, ráadásul két évben is.

(Borítókép: Getty Images)