Tovább gyűrűzik a botrány az Oscar körül

Hazai idő szerint március 11-én hajnalban rendezik meg a 96. Oscar-gálát, amelynek legnagyobb esélyese a tizenhárom jelöléssel bíró Oppenheimer, illetve szintén sok elismerést zsebelhet be a Szegény párák tizenegy, a Megfojtott virágok tíz, és a Barbie nyolc jelöléssel. Ha minden jól alakul, 2022 után a gálán idén ismét magyar győztest avathatnak Mihalek Zsuzsa személyében, akinek a legjobb látványtervezés kategóriában van esélye a győzelemre a Szegény párák berendezőjeként. Az ugyanakkor sokakból értetlenkedést váltott ki, hogy a Barbie főszerepében feltűnő Margot Robbie miért nem kapott jelölést mint legjobb színésznő – ezzel kapcsolatban a férfi mellékszereplők között versenyző Ryan Gosling és a női mellékszereplők egyik jelöltje, America Ferrera is felszólalt.

Robbie – aki a Barbie producereként még nyerhet a legjobb film kategóriában – azóta egy interjúban elárulta, nincs benne neheztelés ennek kapcsán, mivel rengeteg szeretetet kapott a film kapcsán – bár azt ő is nehezen tudta megemészteni, hogy a produkció rendezőjét, Greta Gerwiget nem jelölték. Továbbá hasonlóan hoppon maradtak más alkotások producerei és rendezői is, akik azért nem kaphattak jelölést, mert az amerikai filmakadémia bizonyos kategóriákban csak meghatározott számú szakembert hajlandó elismerni.

Bár az amerikai filmakadémia minden Oscar-gálát követően újraértékeli az aktuális előírásokat, úgy tűnik, az a probléma eddig még nem került terítékre, hogy egyes kategóriákban ne ragaszkodjanak túlságosan a számokhoz. Már régóta szabályozzák, hogy az Oscar-díjakat hány szakember érdemelheti ki a különböző filmekért, ám egységes előírás nemigen létezik. Míg a legjobb nemzetközi filmek terén nem is rendezőket vagy producereket jelölnek, hanem országokat – a nyertes szobrára a rendező neve kerül, de nem őt illeti a díj –, addig az animációs filmeknél maximum négy, az élőszereplős rövidfilmeknél pedig alkotásonként két jelöltről lehet szó.

Az aspiránsokat az amerikai filmakadémia által felállított rendszer szerint a produkciók gyártásáért felelős személyek jelölik ki, és fontos, hogy az adott filmek gyártását illetően kulcsfontosságú szereplőknek kell lenniük. Ugyan az előírás alapján a jelölésekről a filmstúdiók döntenek, azok maximalizálásával a filmakadémia sok szakembert hagyott már az utóbbi években az út szélén, ahogy ez idén is történt.

Rendezők és producerek maradtak ki

Pórul járt a Pókember: A pókverzumon át egyik rendezője, Joaquim Dos Santos, illetve két producere, Avi Arad és Christina Steinberg is, akik nem szerepelnek a jelöltek között, miután a legjobb animációs film kategóriában filmenként négy szakembert lehet indítani. Egyikük a rendező, a többieknek pedig szintén rendezőknek vagy producereknek kell lenniük. A producerek közül maximum ketten, egy csapatként jelölhetőek, amennyiben tagjai a Producers Guild of America nevű szervezetnek. A Pókember: A pókverzumon át esetében ez úgy néz ki, hogy Kemp Powers és Justin K. Thompson rendezők mellett Phil Lordot és Christopher Millert – akik csapatként indulnak –, illetve Amy Pascalt jelölték. Bár a Sony Pictures azzal a kéréssel fordult a filmakadémiához, hogy tegyenek kivételt, és hadd jelölhessék a film mindhárom rendezőjét, azaz Kemp Powerst, Justin K. Thompsont és Joaquim Dos Santost, ám elutasították a kérést, és rájuk bízták, hogy eldöntsék, kit hagynak ki.

Amy Pascal, Avi Arad és Christina Steinberg egyébként a 2018-as Pókember: Irány a Pókverzum! kapcsán már egyszer parkolópályára került. Bár mind tagjai a Producers Guild of Americának, végül csak a három rendező, Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, illetve Phil Lord és Christopher Miller kerültek a jelöltek közé – és meg is nyerték a legjobb animációs filmért járó díjat. Sőt, korábban a Pókember: A pókverzumon át egyik rendezőjének, Kemp Powersnek is ugyanazon kellett keresztülmennie, mint munkatársainak, miután 2020-ban nem kaphatott jelölést a Lelki ismeretek című, Oscar-díjas alkotásért. Akkor az volt a bökkenő, hogy csak a társrendezője volt a produkciónak, őket pedig nem ismeri el az amerikai filmakadémia. Ennek ellenére, mivel a Golden Globe-díjak esetében nincsenek efféle szabályok, Powers az első fekete rendező lehetett, aki a legjobb animációs filmért járó elismerést hazavihette.

Míg a 2021-es Mitchellék a gépek ellen című, Phil Lord és Christopher Miller által készített film esetében az a helyzet állt elő, hogy ugyan az alkotás a legjobb animációs filmek között versenyzett, Lordon és Milleren kívül csak Kurt Albrecht producert és Mike Rianda rendezőt jelölték. Így kimaradt a sorból a produkció társrendezője, Jeff Rowe – akinek a rendezésében készült a Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz, amely szintén nem kapott idén Oscar-jelölést.

Csak kettő jelöltet engednek

A legjobb animációs filmek mellett a legjobb élőszereplős rövidfilmeket illetően is volt egy kisebb hőzöngés, miután a brit The After című alkotás főszereplőjét, egyben producerét, David Oyelowót szintén nem tudták jelölni. Ebben a kategóriában ugyanis legfeljebb két személyt lehet választani, akik Misan Harriman rendező és Nicky Bentham producer lettek. Bár három producer áll a Benedict Cumberbatch főszereplésével készült, Henry Sugar csodálatos története című alkotás mögött is, csak Steven Ralest és Wes Anderson rendezőt tudták jelölni – így Jeremy Dawson kimaradt. Továbbá ekképp jártak el az Apple által gyártott, 2022-es A kisfiú, a vakond, a róka és a ló animációs film esetében is, amelynek két rendezője közül csak az egyik volt a jelöltek között, Charlie Mackesy, továbbá Matthew Freud producer. Peter Baynton rendező és J. J. Abrams producer pedig parkolópályára kerültek.

Legutóbb 2007-ben lazították a jelölésre jogosult producerekre vonatkozó előírásokat, ami a legjobb film kategóriát illetően sok veszekedéssel járt már, mivel ezen alkotásokban rendszerint több producer is közreműködik. Az amerikai filmakadémia korábbi elnöke, Sid Ganis akkoriban úgy fogalmazott, fontos, hogy korlátozva legyen a jelöltek száma, ám tisztában vannak vele, hogy adódhatnak egyedi esetek, amiket rugalmasan kell kezelniük. A szabályozás miatt egyébként korábban egyszer már kimaradt a jelöltek közül Margot Robbie, aki az Ígéretes fiatal nő című film producere volt – azonban csak Ben Browning, Ashley Fox és Josey McNamara producereket, illetve Emerald Fennell rendezőt jelölték a díjra.

Az amerikai filmakadémiát nem először érik vádak azzal kapcsolatban, hogy nem ismerik el kellőképpen egyes művészek munkáját, amin az sem segít, hogy míg bizonyos kategóriákra túl szigorú megkötések, addig másokra semmilyen előírások nem vonatkoznak. Erre tökéletes példaként szolgálnak a Pókember: A pókverzumon át kihagyott jelöltjei, akiknek az esetét szembeállítva például a legjobb forgatókönyvekével, már kiütköznek a hiányosságok. A legjobb eredeti és adaptált forgatókönyv kategóriában ugyanis nincs megszabva, hogy hányan kaphatnak jelölést filmenként. Így fordulhatott elő az, hogy az 1995-ös Toy Story kapcsán hét, a 2020-as Borat utólagos mozifilmért pedig kilenc író kapott jelölést, ami nem túl igazságos feltételrendszert takar más kategóriákkal összevetve.