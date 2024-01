Margot Robbie az idei Oscar-gála nagy vesztese, Cillian Murphy először nyerhet

Az amerikai filmakadémia kedden jelentette be azoknak a névsorát, akik idén harcba szállnak az arany szoborért az Oscar-gálán. A legtöbb jelölést az Oppenheimer kapta, szám szerint tizenhármat, amit a Magyarországon forgatott és részben magyar szakemberek által készített Szegény párák követ tizenegy jelöléssel, majd a Megfojtott virágok tízzel és a Barbie nyolccal. Mint megírtuk, idén ismét lehet magyar nyertes, miután a legjobb látványtervezés kategóriában esélyes az Oscar-díjra Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák berendezője.

Érdemes megjegyezni, hogy 2022-ben szintén ebben a kategóriában ítélték oda az elismerést Sipos Zsuzsannának, aki a hazánkban forgatott Dűne című film berendezője volt. Bár a legjobb animációs film kategória szűkített listájába bejutott Buda Flóra Anna 27 című alkotása, mégsem jelölték – azonban Arany Pálma díjat nyert Cannes-ban –, így csak Mihalek Zsuzsa győzelmében bízhatunk.

Az idén március 10-én negyedjére is Jimmy Kimmel műsorvezetésével lezajló Oscar-gála jelöltjei ugyanakkor némelyik kategória esetében nem kis meglepetést okoztak. A legnagyobb csalódottságot a legjobb színésznők közül kifelejtett, a Barbie főszerepében feltűnő Margot Robbie jelentette, illetve a legjobb színészeket illetően hoppon maradt Leonardo DiCaprio, aki a Megfojtott virágokban alakított. Az utóbbi hetekben megrendezett Golden Globe-gálán és Critics’ Choice Awardson mindketten jelölést kaptak, ami már önmagában jelzésértékű, még ha végül nem is feltétlen nekik ítélték oda a díjat.

Margot Robbie kizárólag akkor nyerhetne arany szobrot idén, ha a legjobb film kategóriában a Barbie győzedelmeskedne, mivel producerként szerepel a jelöltek között – az amerikai filmakadémia ezek szerint inkább ezt ismeri el, mintsem a színészi alakítását. Ugyanakkor a Barbie két másik színésze, Ryan Gosling és America Ferrera a legjobb férfi és női mellékszereplő kategóriában esélyesek a díjra – és mindketten felszólaltak már Margot Robbie ügyében a napokban.

Leonardo DiCaprio esetében már nem újdonság, hogy kiszúr vele az akadémia. Eddigi pályafutása során hét Oscar-jelölést kapott, amelyek egyikét sem az eddigi legtöbb Oscar-díjat bezsebelő egyik filmért, a Titanicért vagy a szintén elismerésekkel elhalmozott Eredetért kapta. Egyetlen Oscar-díját A visszatérőnek köszönheti, amelyben egy ló gyomrába kellett belemásznia ahhoz, hogy végre elismerje a munkásságát az akadémia. A színész idén ismét pórul járt, bár az elsőként Oscar-jelölést kapó Cillian Murphy (Oppenheimer) szinte biztosan elhalászta volna előle az arany szobrot a legjobb színész kategóriában.

Kezdők szerencséje?

Cillian Murphy mellett több színész, színésznő is akad, akit először ér az a megtiszteltetés, hogy Oscar-jelölést kap. Közéjük tartozik Emily Blunt (Oppenheimer), Danielle Brooks (The Color Purple), Sterling K. Brown (American Fiction), Colman Domingo (Rustin), America Ferrera (Barbie), Lily Gladstone (Megfojtott virágok), Sandra Hüller (A zuhanás anatómiája), Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) és Jeffrey Wright (American Fiction). Sandra Hüller ráadásul két, a legjobb filmek között versenyző alkotásban is játszik, A zuhanás anatómiája mellett az Érdekvédelmi területben. Issa Rae pedig szintén, aki a Barbie-n kívül feltűnik az American Fictionben is. Lily Gladstone pedig az első őslakos amerikai lett, akit a legjobb színésznő kategóriában jelöltek – és tekintve, hogy a Golden Globe-díjat neki ítélték oda, van esélye a győzelemre.

A legjobb filmek terén is találni érdekességeket, mivel az A24 az egyetlen filmstúdió, amelynek két produkciója, az Érdekvédelmi terület és az Előző életek is esélyes az elismerésre. Illetve az Oscar történelmében először fordul elő, hogy ebben a kategóriában a tíz jelöltből hármat is nő rendezett: a Barbie-t Greta Gerwig – akit végül nem soroltak a legjobb rendezők közé, ami nagy visszhangot keltett –, az Előző életeket Celine Song és A zuhanás anatómiáját Justine Triet. Sőt, Emma Stone lett a második nő, aki ugyanazon évben a legjobb színésznőnek és filmnek járó díjat is elnyerheti. Mindamellett, hogy a Szegény páráknak ő a főszereplője, az alkotás producerei között is szerepel.

Lepipálták Spielberget

A jelöltek között szép számmal találni olyanokat, akiknek nem először van lehetőségük arra, hogy arany szobrot vihessenek haza. A 91 éves John Williams zeneszerző idén az Indiana Jones és a sors tárcsája főcímdaláért zsebelhette be 54. jelölését, a még élő személyek közül ő kapta eddig a legtöbb Oscar-jelölést – az elhunytakat beleszámítva viszont Walt Disney áll az élen. Williams tavaly Steven Spielberg A Fabelman család című alkotásához írt zenéjével kapott esélyt az Oscar-díj elnyerésére, amivel ő lett a legidősebb ember, akit valaha jelölt az amerikai filmakadémia. Az előbb említett Steven Spielberget viszont letaszították a trónról, ugyanis Martin Scorsesét – aki a Megfojtott virágokat rendezte – idén tizedjére jelölték a legjobb rendező kategóriában. Korábban Spielberg tartotta ezt a rekordot kilenc jelöléssel.

Bradley Coopernek, a Maestro főszereplőjének, producerének és forgatókönyvírójának viszont korábban kilencszer volt esélye Oscar-díjat nyerni, a filmért kapott újabb jelölésekkel együtt ez a szám már tizenkettőre duzzadt, az pedig csak márciusban derül ki, hogy az újabb három jelölés valamelyikét végre díjra tudja-e váltani. Hasonló cipőben jár az Oppenheimer rendezője, Christopher Nolan, akit az idei jelölésekkel együtt már nyolcszor láttak esélyesnek az arany szobor megnyerésére, idén három kategóriában versenyez – legjobb rendező, film és adaptált forgatókönyv. Talán ebben az évben már mindketten egy-egy Oscar-díjjal térhetnek haza.

(Borítókép: Margot Robbie a Barbie bemutatóján / Fotó: Getty Images)