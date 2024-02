A szemünk előtt vált világsztárrá, mégsem öregedett egy évet sem

Jennifer Aniston nevét hallva a legtöbbeknek Rachel Green ugorhat be: a színésznő a Jóbarátok című sorozat egyik főszerepében tűnt fel, hosszú éveken át alakítva Rachel karakterét. A ma 55. születésnapját ünneplő Jennifer Anistonnak viszont eddigi pályafutása során számos további emlékezetes alakítást köszönhetünk. Aniston egy görög származású színész, John Aniston, és a szintén színésznő Nancy Dow gyermekeként jött világra 1969. február 11-én. Rajtuk kívül is kijutott a hírességekből a családban, mivel a keresztapja a néhai Telly Savalas volt, a Kojak Emmy- és Golden Globe-díjas színésze. Aniston édesapjának karrierje ellenére a színésznőt eltiltották a tévézéstől, bár így is megtalálta a módját, hogy mégis nézze. Az általános iskolát követően művészeti középiskolában tanult, majd elsőként színházi darabokban tűnt fel.

Ebben az időben különböző munkákkal tartotta fenn magát, például volt telemarketinges, pincér és biciklis futár is. A Mac and Me című filmben kapott először lehetőséget, hogy megvillanthassa tudását, azonban ez csak egy kisebb szerepnek bizonyult. Az első rendes tévés szereplésére 1990-ben a Molloy című szériában került sor, három évvel később pedig feltűnt a Gyilkos kobold című horrorban, amit egy 2014-es interjúban a legrosszabb alakításának nevezett. A Jóbarátokat megelőzően voltak más sikertelen próbálkozásai is, köztük a The Edge és a Muddling Through sorozatokban.

Az igazi áttörést az 1994-ben elstartoló Jóbarátok hozta el a számára, amelyben tíz éven át alakította Rachel Greent – bár eredetileg nem ezt a szerepet szánták neki. A sorozat egy Primetime Emmy- és egy Golden Globe-díjat jelentett a számára, illetve a legjobban kereső színésznők közé repítette – akinek még a frizuráját is milliók másolták le. A széria utolsó évada során egymillió dollárt kapott epizódonként, azaz 18 millió dollárt összesen, ami napjainkban több mint 29 millió dollárral, azaz jelenlegi árfolyamon 10,5 milliárd forinttal érne fel. Ugyan a Jóbarátok alatt is vállalt egyéb felkéréseket, és játszott többek között A minden6óban és a Derült égből Pollyban, azonban filmes karrierje a széria végeztével indult be igazán.

A 2000-es évektől kezdve egy termékeny időszak következett a pályáján, mivel számtalan szerepben láthattuk. Köztük a Szakíts, ha bírsz, a Marley meg én, az Exférj újratöltve, a Förtelmes főnökök és a Családi üzelmek című filmekben. Az utóbbi években az Apple TV-n látható The Morning Show-val ért el nagy sikereket, amelynek már készülőben van a negyedik évada. A párválasztás terén ugyanakkor nem volt ennyire eredményes. Brad Pitt-tel 1998-tól 2005-ig voltak együtt, akkoriban hollywoodi álompárként hivatkoztak rájuk, ám a házasságuk zátonyra futott. Később Justin Theroux vette el a színésznőt, azonban ez a frigy sem tartott tovább néhány évnél. Jennifer Aniston így jelenleg a munkának él, és ugyan mindig is szeretett volna gyermeket, belenyugodott abba, hogy már nem lesz anya. Amennyiben további érdekességeket szeretne megtudni a ma 55 éves színésznőről – aki látszólag egy évet sem öregedett a Jóbarátok óta –, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre!

(Borítókép: Getty Images)