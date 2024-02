Újabb botrány alakult ki Adele körül

Egy héttel ezelőtt indult a jegyértékesítés Adele müncheni koncertjeire, amiből összesen tíz lesz a német városban. A fellépések azért számítanak nagy dolognak, mert a brit énekesnő nyolc éve nem turnézott Európában. Utoljára 2022-ben vállalt el két koncertet a londoni Hyde Parkban, azóta pedig Las Vegasban énekel a rajongóknak hétvégente. Mint ismert, a Las Vegas-i koncertsorozat csak nagy nehézségek árán jött össze – eredetileg 2022. január 21-től április 16-ig tartott volna, azonban az első fellépést megelőző napon Adele lemondta az egész turnét. Bár az énekesnő kezdetben arra hivatkozott, hogy csapatából többen is elkapták a koronavírust, végül kiderült, hogy nem tudták volna úgy megrendezni a koncerteket, ahogyan azt korábban elképzelték. A híresztelések szerint a Ceasar’s Palace vezetőségével sem tudtak megegyezni néhány kérdésben.

A történtek heves indulatokat váltottak ki a rajongókból, mivel többek csak akkor értesültek a hírről, amikor már felszálltak a repülőre Las Vegasba menet. A jegyekért pedig fejenként minimum 300 ezer, de akár több millió forintot is kiadhattak. Ennek ellenére a koncertsorozat 2022 novemberében sikeresen kezdetét vette a Ceasar’s Palace-ban, és azóta is tart. Jelenleg csak június 15-ig szólnak az időpontok, ami valószínűleg azzal indokolható, hogy Adele egész augusztusban már Európában fog koncertezni, így a próbák mellett némi szusszanásra is kell időt szakítania.

A brit énekesnőnek összesen tíz koncertje lesz Münchenben, eredetileg ugyan négy dátumot jelentett be, azonban akkora volt az érdeklődés, hogy további hattal megtoldották. A jegyértékesítés egy héttel ezelőtt kezdődött meg azok számára, akik előzetesen regisztráltak. A vásárlással mi is tettünk egy próbát – majd sikerrel jártunk –, és annak ellenére, hogy már reggel tízkor vártunk a sorunkra az egyik legelső koncertet megtekinteni vágyó rajongók között, már akkor több mint 11 ezren álltak előttünk. A rendezvénynek a müncheni Messe ad otthont, amit átépítenek, hogy 80 ezer fő befogadására legyen alkalmas. Az elmúlt egy hét tapasztalatai alapján viszont Adele akár egész nyáron ott koncertezhetne, és valószínűleg minden nap telt házzal üzemelne a hely.

Ezereurós jegy?

Augusztusban csak úgy tódulnak majd Münchenbe az Adele-fanok egész Európából, bár a jegyek tekintetében az elmúlt napokban igencsak eleszkalálódott a helyzet. Többen a közösségi oldalakon fejezik ki csalódottságukat azzal kapcsolatban, hogy mennyit kellett várniuk a sorban, illetve hogy mennyibe kerülnek a jegyek. A Ticketmaster Adele koncertjeiről szóló hirdetése alatt találni olyan kommenteket, amelyek szerint akadt, aki 9 órát várakozott, míg más azt írta, több mint 820 ezren álltak előtte a sorban, amit képtelen volt kivárni. A TikTokon szintén több tartalomba lehet belefutni Adele kapcsán, amelyek egy része aköré összpontosul, hogy a jegyek túl drágák. A legdrágább, közvetlenül a színpad előtt lévő helyek eredeti ára 419,9 euró, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 160 ezer forint, míg a legolcsóbbak 74,9 euró, vagyis 29 ezer forint körül vannak. Ezzel szemben akadnak olyanok, akik ennek a sokszorosáért kívánják újra értékesíteni a belépőiket, így fordulhatott elő az, hogy egyes rajongók 1000 eurós – 386 ezer forintos – árakkal találkozhattak.

Bár a közösségi oldalakon látott kommentek szerint sokan a jegyek eredeti árát is sokallják, érdemes megjegyezni, hogy az énekesnő Las Vegas-i koncertjein ennek a többszöröséért lehet részt venni. Minimum ezer dollárról, azaz 415 ezer forintról indul ez az összeg, és a határ a csillagos ég. A plafon átlagosan háromezer dollár, vagyis egymillió forint körül van, de egyes időpontoknál találkozni 6-9-11 ezer dollárról (2,1-3,2-3,9 millió forintról) szóló ajánlatokkal is. Ezt alapul véve a müncheni koncertsorozatot még „olcsón” megúszták a rajongók – pontosabban azok, akik időben meg tudták venni jegyeiket még az eredeti áron –, de példaként lehetne említeni a Coldplay budapesti koncertjeit is, amelyekre a legdrágább jegy több mint 377 ezer forintba kerül.

A Taylor Swift-botrány

Nem Adele az első, akinek több rajongója is csalódottsággal fogadta, hogy nem tud részt venni kedvence koncertjén a magas árak miatt, hasonlóképp jártak Taylor Swift fanjai is. A napjainkban a világ legnépszerűbb énekesnőjének számító Swift jelenleg a The Eras Tourral járja a világot, amelynek bizonyos állomásaira különösen drágán lehetett eljutni. A 2022. május 26-i East Rutherford-i fellépésére volt olyan jegy, ami 21 600 dollárba, vagyis 7,7 millió forintba került, míg az április 8-i atlantai koncertjére 35 438 dollárért, vagyis 12,7 millió forintért is árultak belépőket, ami nagy elégedetlenkedést váltott ki.

Csak összehasonlításképp, az idei Super Bowlra már 5700 dollárért (2 millió forintért) lehetett jegyet venni és 22 ezer dollár (7,9 millió forint) környékéig verték fel az árukat, ám a belépőjüket újra értékesítő szurkolók miatt ennél sokkal magasabbakat is lehetett látni. A legdrágább helyet 302 ezer dollárért, vagyis 108,4 millió forintért kínálták.

(Borítókép: Adele 2024. január 26-án Las Vegas, Nevadában. Fotó: Kevin Mazur / AD / Getty Images)