Taylor Swift Eras Tour elnevezésű világ körüli turnéjának – botrányoktól sem mentes – ázsiai szakasza a becslések szerint több mint 225 millió dollárral lendíti fel Szingapúr gazdaságát. Miután hat koncertet adott Szingapúrban, a 34 éves énekesnő 225-300 millió dollárral növelheti a városállam gazdaságát.

A DBS Bank Ltd. közgazdásza, Han Teng Chua a Bloomberg csütörtökön közzétett jelentése szerint a fellépései a szingapúri vendéglátás, az élelmiszer- és italgyártás, valamint a kiskereskedelem számára is előnyösek voltak és lesznek is – számolt be a Daily Mail.

Ezeket főként a nagyszámú, külföldről érkezett rajongó magasabb költése gerjeszti

– mondta Chua, hozzátéve, hogy a városállam gazdaságára hatással van az énekesnő turnéja. A tizennégyszeres Grammy-győztes Taylor Swift hat koncertje miatt csak az első negyedévben 0,2 százalékpontot tesz hozzá Szingapúr GDP-jéhez.

A szingapúri Nemzeti Stadionban tartott pénteki koncert után a Koma étteremben látták ünnepelni NFL-sztár barátjával, Travis Kelce-vel és bandatársaival. A Super Bowl-győztes Kelce, aki a Kansas City Chiefs játékosa, részt vett Swift koncertjén, és a lelátóról látták, ahogy csápol popsztár barátnőjének.

A koncertjekor Taylor Swift egy gesztust is tett párjának azzal, hogy újra megváltoztatta Karma című dalának szövegét, és elénekelte: „Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (szabad fordításban: a karma a srác a Chiefsből, aki egyenesen hazajön hozzám– a szerk.). Miután a show véget ért, Travis Kelce a színfalak mögött várakozott, hogy üdvözölje és megölelje őt, miután Swift elhagyta a színpadot.

További tervek

Májusban indul turnéjának európai szakasza, amely négy hónapon át tart majd, és a franciaországi Párizsban kezdődik. A szingapúri sorozat előtt Taylor Swift Ausztráliában lépett fel, ahol Travis Kelce is utoljára látta őt, amikor odarepült, hogy randevúzzon vele az állatkertben.

A bátyjával, Jason Kelce-vel közös New Heights podcastban Kelce bevallotta, hogy a médiafelhajtás meglepte őt. „A helikopterek csak úgy repkedtek körülöttünk” – mesélte bátyjának.

Helikopterrel repültek ránk! Vagyis nem ránk. Ez az egész azért van, mert Taylor a lehető legnagyobb és legjobb dolog

– mondta a sportoló kedveséről.

Azt nem tudni, hogy a pár most mivel tölti majd az idejét, hiszen Travis Kelce az NFL off-szezonjában is szabad, és Swiftnek is van néhány hétnyi szünete. Legalábbis a turnézásban, hiszen az énekesnőnek hamarosan megjelenik a The Tortured Poets Department című új lemeze, egészen pontosan április 19-én.

Travis Kelce mindeközben saját zenei projektjét is bejelentette, hiszen május 18-án lesz az idei Kelce Jam zenei fesztivál a kansasi Bonner Springsben.